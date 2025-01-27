Бійці розрахунку ЗРК "Vampire", встановленого на борту катера, збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського розрахунку американського ЗРК "Vampire".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем.
"Українські військові вогнем з ЗРК "Vampire", встановленого на борту катера, збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем", - зазначається у коментарі до публікації.
ЗРК "Vampire" - американський портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням. Система є самостійною і може бути встановлена на будь-який наземний транспорт за кілька годин.
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І це - реально "недорого" у порівнянні з ракетою до C-300 і тим більше з ракетою для Patriot/IRIS/SAMP-T/NASAMS.
Отака вартість захисту України - 1 зенітна ракета дорожча за однокімнатну квартиру на Печерську.
2. Ніхєра вони не "дешевші". Якщо ви думаєте, що виробити снаряд 152мм значно дешевше в Україні, ніж в США - ви несповна розуму. Єдине, що можна сказати - ніхто тобі не зможе заборонити виробити снарядів стільки, на скільки вистачить в тебе матеріалів та ресурсу обладнання. Бо виробити обладнання для виробництва снарядів та ракет - Україна не в змозі самотужки після 1991 року. Гарантовано. І не дуже могла самотужки навіть за совка - правда в тому, що більшість виробництв було побудовано в кооперації та по результатам технічної розвідки КГБ. Вважати, що саме в Україні була наука, а в совку не було - це дебілізм. Корольов не займався складом палива та металів - це була справа КГБ в основному.
3. В України ж ніяких ворогів, офіційно, не було. Поруч же були виключно "братерські народи". Ну і похєр, що в 2003 році режим "братерського нароту" ледь не віджав в України острів Тзла. Ну і похєр, що з 2014 року війна точиться і захоплено 15% території. Очевидно, що хєрограя треба судити принаймні по статті 367. Звісно, правильніше по статті 111 - за державну зразу ("діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України"). Але і те інше - хто ж зараз його осудить?
1. в Excslibur-і система навігації комбінована - там інерційна та з використанням GPS. Ніякий РЕБ не здатен реально впливати взагалі на об'єкти, які летять зі швидкістю 800 м/с по псевдо-балістичній траекторії.
2. В засрашки немає контрбатарейних радарів (які б засікали виходи снарядів) з дальністю більше 20-30км, а Excalibur, взагалі-то, летить "до 70". Тож коли засрашинське ППО тільки побачить той снаряд, він вже пролетить 2/3 відстані і за залишок в 20км і 20 секунд - ніякий РЕБ вже йому нічого не зробить. Саме тому точність цих снарядів: 50% снарядів потрапляє в круг діаметром 8 метрів. Бо коригування траектрії починається ЗАДОВГО до тієї дистанції, на якій засрашинське ППО може СПРОБУВАТИ вплинути на той снаряд РЕБ-ом окопного чи автомобільного типу. А якщо працює "Краснуха" або щось подібне - то його і "видно" задалеку, і протидія давно є.
3. "натівські стандарти" передбачають, що стандартний осколково-фугасний снаряд M795 має точність, виражену в КВО, у 139 метрів на максимальній дальності в 23 кілометри. Це означає, що 50% снарядів, випущені з максимальними порохами з гармати у 39 калібрів попадуть в круг радіусом 139 метрів. Це, на практиці, означає, знищення будь-яких ББМ засрашки уламками буквально після одиниць снарядів без коригування, бо 20% снарядів впадуть в круг діаметром 30-40 метрів від точки прицілювання. Для порівняння - КВО засрашинських снарів це, вірогідно, найбільш велика таємниця на планеті. І замість КВО у засрашинців використовується "норматив снарядів на 1 ціль". Знаєте його величину? Відповідь: 200. 200 снарядів, щоб гарантовано знищити одиночну ціль без коригування.
Тож ваше марення про "ера високоточних снарядів відходить у небуття" - не більше, ніж ваш ідіотизм, коріння якого в кацапській пропаганді, бо кацапи власне і не змогли у реально високоточну арту. Всі найкращі розробки - штучні і в рази гірші за розробки НАТО. Тому і засирають мізки таким невігласам, як ви.
2. До чого контрбатарейний радар до точності влучання твого ********** ?
3. Ідіоте , мова починалася з вартості того самого ********** , яка безпідставно зросла у п'ять раз !
4. Розкажи про нормативи і точність військовим , думаю що їм від твоєї зеленої лекції стане легше і вони перестануть гинути від "неточного" кацапського лайна . Заодно поясниш їм чому у них хронічно не вистачає "високоточних " , бо вони ж , за твоєю логікою , їх лишні десять використовують там, де одного вистачить ((
5. ""заднім умом всі розумні". " Так бачу , що у тебе від народження один "задній" , тому співчуваю , але нічим не допоможу ((