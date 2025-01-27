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Бійці розрахунку ЗРК "Vampire", встановленого на борту катера, збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського розрахунку американського ЗРК "Vampire".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем.

"Українські військові вогнем з ЗРК "Vampire", встановленого на борту катера, збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем", - зазначається у коментарі до публікації.

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ЗРК "Vampire" - американський портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням. Система є самостійною і може бути встановлена на будь-який наземний транспорт за кілька годин.

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Автор: 

крилаті ракети (1080) зброя (7520) ППО (3261) Чорне море (1677) знищення (7488)


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Топ коментарі
+6
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27.01.2025 12:21
+5
Треба було виробляти власні зенітні ракети. Вони значно дешевші. Навіщо "мудрий нарід" проміняв в 2019 власну безпеку на клоунів?
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27.01.2025 14:07
+1
Варто зазначити порядок сум, які в статті означені як "недорогі". Так от, комплект модернізації APKWS для некерованої ракети Hydra 70 виробництва США або некерованої ракет CRV7 виробництва Канади коштує приблизно $40`000. За 1 комплект для 1 ракети. Сюди не входить вартість самої ракети, вартість пускової, вартість "штативу" для пускової тощо.

І це - реально "недорого" у порівнянні з ракетою до C-300 і тим більше з ракетою для Patriot/IRIS/SAMP-T/NASAMS.

Отака вартість захисту України - 1 зенітна ракета дорожча за однокімнатну квартиру на Печерську.
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27.01.2025 12:47
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27.01.2025 12:21 Відповісти
Варто зазначити порядок сум, які в статті означені як "недорогі". Так от, комплект модернізації APKWS для некерованої ракети Hydra 70 виробництва США або некерованої ракет CRV7 виробництва Канади коштує приблизно $40`000. За 1 комплект для 1 ракети. Сюди не входить вартість самої ракети, вартість пускової, вартість "штативу" для пускової тощо.

І це - реально "недорого" у порівнянні з ракетою до C-300 і тим більше з ракетою для Patriot/IRIS/SAMP-T/NASAMS.

Отака вартість захисту України - 1 зенітна ракета дорожча за однокімнатну квартиру на Печерську.
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27.01.2025 12:47 Відповісти
Треба було виробляти власні зенітні ракети. Вони значно дешевші. Навіщо "мудрий нарід" проміняв в 2019 власну безпеку на клоунів?
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27.01.2025 14:07 Відповісти
1. "заднім умом всі розумні". Але варто нагадати, що навіть найбільша економіка планети, США, в якийсь момент вирішила, що тримати повноцінне виробництво снарядів та зенітних ракет або ракет до РСЗО - не на часі. І кардинально скоротила. А тепер - платить потрійні зарплати та соц.пакеті дідуганам, яких десь в 90х 9/10 звільнили з тих снарядних (152мм) та ракетних (для хаймарсів) виробництв.
2. Ніхєра вони не "дешевші". Якщо ви думаєте, що виробити снаряд 152мм значно дешевше в Україні, ніж в США - ви несповна розуму. Єдине, що можна сказати - ніхто тобі не зможе заборонити виробити снарядів стільки, на скільки вистачить в тебе матеріалів та ресурсу обладнання. Бо виробити обладнання для виробництва снарядів та ракет - Україна не в змозі самотужки після 1991 року. Гарантовано. І не дуже могла самотужки навіть за совка - правда в тому, що більшість виробництв було побудовано в кооперації та по результатам технічної розвідки КГБ. Вважати, що саме в Україні була наука, а в совку не було - це дебілізм. Корольов не займався складом палива та металів - це була справа КГБ в основному.
3. В України ж ніяких ворогів, офіційно, не було. Поруч же були виключно "братерські народи". Ну і похєр, що в 2003 році режим "братерського нароту" ледь не віджав в України острів Тзла. Ну і похєр, що з 2014 року війна точиться і захоплено 15% території. Очевидно, що хєрограя треба судити принаймні по статті 367. Звісно, правильніше по статті 111 - за державну зразу ("діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України"). Але і те інше - хто ж зараз його осудить?
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27.01.2025 14:39 Відповісти
Стосовно виробництва ви не в темі.
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27.01.2025 15:13 Відповісти
Я в темі достатньо, щоб знати, що в Україні навіть міни, на що вже простенький ніби вирфб, не виготовляють на 100% (принаймні не всіх калібрів і типів). По частині номенклатури необхідної - точать заготовки корпусів і відправляють за кордон. Там доточують, споряджають вибухівкою, підривниками, і вже готові вироби везуть в Україну (і я знаю, як транспортуються міни, підривники тощо). Чи ви думаєте, що отой скандал з гімняними мінами для ЗСУ "від укроборонпрому", то виключно "корупція та зекономили"? Та ні, дядьку, то системна проблема відсутності культури виробництва та контролю якості. Фізично не здатні побудувати виробництво, яке буде давати стабільний повторюваний результат необхідних в технічному завданні параметрів.
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27.01.2025 17:13 Відповісти
" Ніхєра вони не "дешевші". Якщо ви думаєте, що виробити снаряд 152мм значно дешевше в Україні, ніж в США - ви несповна розуму." ..... Вартість виготовлення у США 155 мм снаряда до 2022 року - 600 доларів , сьогодні - 3000 .... питання - хтось несповна розуму , чи просто у США навчилися справно освоювати бюджет ? (( P.S. ну а 152 США взагалі не виготовляють .
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27.01.2025 15:16 Відповісти
Снаряди бувають різні.
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27.01.2025 15:30 Відповісти
Та невже ? А я і не знав )) Але якщо відмінність не у характеристиках , а лише у даті випуску , то що тоді ? ((
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27.01.2025 15:40 Відповісти
P.S. "Різний" снаряд Ескалібур коштує 178 тисяч доларів , раптом що , а його ефективність через роботу РЕБ упала до 5% . Ера високоточних снарядів відходить у небуття , більш за все що невдовзі на заміну їм почнуть виготовляти снаряди з ШІ , як на дронах практикують сьогодні .
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27.01.2025 15:46 Відповісти
О, свідок ідеального і всесильного РЕБ засрашки підтягнувся... Знай, невіглас, що:
1. в Excslibur-і система навігації комбінована - там інерційна та з використанням GPS. Ніякий РЕБ не здатен реально впливати взагалі на об'єкти, які летять зі швидкістю 800 м/с по псевдо-балістичній траекторії.
2. В засрашки немає контрбатарейних радарів (які б засікали виходи снарядів) з дальністю більше 20-30км, а Excalibur, взагалі-то, летить "до 70". Тож коли засрашинське ППО тільки побачить той снаряд, він вже пролетить 2/3 відстані і за залишок в 20км і 20 секунд - ніякий РЕБ вже йому нічого не зробить. Саме тому точність цих снарядів: 50% снарядів потрапляє в круг діаметром 8 метрів. Бо коригування траектрії починається ЗАДОВГО до тієї дистанції, на якій засрашинське ППО може СПРОБУВАТИ вплинути на той снаряд РЕБ-ом окопного чи автомобільного типу. А якщо працює "Краснуха" або щось подібне - то його і "видно" задалеку, і протидія давно є.
3. "натівські стандарти" передбачають, що стандартний осколково-фугасний снаряд M795 має точність, виражену в КВО, у 139 метрів на максимальній дальності в 23 кілометри. Це означає, що 50% снарядів, випущені з максимальними порохами з гармати у 39 калібрів попадуть в круг радіусом 139 метрів. Це, на практиці, означає, знищення будь-яких ББМ засрашки уламками буквально після одиниць снарядів без коригування, бо 20% снарядів впадуть в круг діаметром 30-40 метрів від точки прицілювання. Для порівняння - КВО засрашинських снарів це, вірогідно, найбільш велика таємниця на планеті. І замість КВО у засрашинців використовується "норматив снарядів на 1 ціль". Знаєте його величину? Відповідь: 200. 200 снарядів, щоб гарантовано знищити одиночну ціль без коригування.

Тож ваше марення про "ера високоточних снарядів відходить у небуття" - не більше, ніж ваш ідіотизм, коріння якого в кацапській пропаганді, бо кацапи власне і не змогли у реально високоточну арту. Всі найкращі розробки - штучні і в рази гірші за розробки НАТО. Тому і засирають мізки таким невігласам, як ви.
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27.01.2025 16:19 Відповісти
1. https://forbes.ua/news/efektivnist-snaryadiv-excalibur-vpala-z-55-do-6-vartist-uspishnogo-nim-urazhennya-dlya-zsu-zrosla-v-shist-raziv-washington-post-ta-the-new-york-times-28052024-21428
2. До чого контрбатарейний радар до точності влучання твого ********** ?
3. Ідіоте , мова починалася з вартості того самого ********** , яка безпідставно зросла у п'ять раз !
4. Розкажи про нормативи і точність військовим , думаю що їм від твоєї зеленої лекції стане легше і вони перестануть гинути від "неточного" кацапського лайна . Заодно поясниш їм чому у них хронічно не вистачає "високоточних " , бо вони ж , за твоєю логікою , їх лишні десять використовують там, де одного вистачить ((
5. ""заднім умом всі розумні". " Так бачу , що у тебе від народження один "задній" , тому співчуваю , але нічим не допоможу ((
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27.01.2025 16:40 Відповісти
Звідки данні про вартість снарядів ? Ви читаєте закриті звіти Пентагона?
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27.01.2025 18:09 Відповісти
Судячи з кількості "н" у слові "дані" , фраза "дорогу осіліт ідущій" тобі близька , тому - шукай і буде тобі щастя (( Ну а як один з прикладів "звідки" , то перше що видав пошук : https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html
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27.01.2025 18:18 Відповісти
Дані по одному виробнику, да і ті з третіх рук. До тогож не вказаний тип снарядів. Вердикт-фігня.
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27.01.2025 18:32 Відповісти
Ага , а іще Земля пласка , метро по всьому світу відкопали , а історію переписали бо людство з 19 століття існує (( . Що ти мені прагнеш довести - відсутність корупційної складової у вартості виробництва західних снарядів , які безпідставно здорожчали у рази за останні роки ? ((
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27.01.2025 19:16 Відповісти
одна НЕВЕЛИЧКА зенітна ракета...
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27.01.2025 12:48 Відповісти
Дуже інформативне відео.
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27.01.2025 13:03 Відповісти
Все чудово видно. А що не так?
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27.01.2025 14:08 Відповісти
Так отож
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27.01.2025 15:11 Відповісти
 
 