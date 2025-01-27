Бійці розрахунку ЗРК "Vampire", встановленого на борту катера, збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського розрахунку американського ЗРК "Vampire".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем.

"Українські військові вогнем з ЗРК "Vampire", встановленого на борту катера, збивають російську крилату ракету Х-59 над Чорним морем", - зазначається у коментарі до публікації.

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ЗРК "Vampire" - американський портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням. Система є самостійною і може бути встановлена на будь-який наземний транспорт за кілька годин.

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