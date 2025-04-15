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Новини Відео Атака безпілотників
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Рашисти керували FPV-дроном з офісу в "Москва-Сіті": згодом пропаганда видалила публікацію. ВIДЕО

Російські пропагандисти оприлюднили відео, на якому в одній з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" сидять оператори FPV-дронів та атакують Україну.

Про це пише видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, "керований з Москви ударний FPV-дрон вперше на наддалекій дистанції уразив об'єкт ЗСУ в Часовому Яру".

В іншій публікації повідомлялось, що безпілотник, яким керували з Москви, був підготовлений до вильоту розрахунком БПЛА з бригади "Еспаньйола", що перебуває під Часовим Яром.

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Проте за півтори години відео було видалено з Telegram-каналів пропагандистів.

Росіяни керували FPV-дроном з Москва-Сіті
Росіяни керували FPV-дроном з Москва-Сіті

"Командир уразив ціль, сидячи в Москві-Сіті", - говорить один з учасників операції.

"Оператор почувається у безпеці, не відчуває жодного психологічного тиску", - додав інший герой відео. 

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Окупанти із бригади "Еспаньйола" повідомили, що дроном керував командир бригади Іспанець (Станіслав Орлов). 

Він перебуваючи "в орендованих апартаментах у Москва-Сіті, успішно уразив ціль під Часовим Яром нашим дроном "Овод".

За даними окупантів, "при використанні ПАК (програмно-апаратний комплекс) "Орбіта" оператор може бути розміщений у будь-якому місці. У випадку з нашим експериментом Москва-Сіті виступила просто як легко впізнавана локація"

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Автор: 

росія (65129) fpv-дрон (112)


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Топ коментарі
+25
Ну тепер "мацква сситє" є легальною ціллю для ЗСУ...
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15.04.2025 16:14
+19
Будь-яка висотна будівля в касапії є пріоритетною ціллю для ЗСУ. Те ж саме мкшасіті, чи башня останкіно, будь-яка.
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15.04.2025 16:13
+15
В російських будинках сидять терористи. Тому будь-яка забудова на території Росії - законна військова ціль
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15.04.2025 16:16
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Будь-яка висотна будівля в касапії є пріоритетною ціллю для ЗСУ. Те ж саме мкшасіті, чи башня останкіно, будь-яка.
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15.04.2025 16:13 Відповісти
Ну тепер "мацква сситє" є легальною ціллю для ЗСУ...
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15.04.2025 16:14 Відповісти
ДАВНО ВЖЕ мала б бути!
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15.04.2025 16:19 Відповісти
Дякуємо за інфу, тепер мацква сіті законна військова ціль, так що не пищіть, якщо щось прилетить! А що на це скаже Мад'яр? 😁
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15.04.2025 16:14 Відповісти
Мадяр скаже 9 травня - на площі.....
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15.04.2025 20:03 Відповісти
легальна ціль
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15.04.2025 16:15 Відповісти
Що ж тепер "мацква-сіті"-законна ціль ЗСУ! Слава Україні і смерть оркосвиням!!!
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15.04.2025 16:15 Відповісти
В російських будинках сидять терористи. Тому будь-яка забудова на території Росії - законна військова ціль
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15.04.2025 16:16 Відповісти
варто повчитися - продавати за шалені гроші можливість покерувати дроном на фронті щоб убивати русскоязичного.
якщо за ті гроші можна купити багато дронів то на цю послугу буде попит - поганяти насмерть любителя русского язика це офігезно.
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15.04.2025 16:18 Відповісти
Неплохо бы доработать Гром-2 и устроить кацапам 11 сентября в мацква-сити.
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15.04.2025 16:35 Відповісти
так вони вже морди не приховують, їх трамп вже вигородив.
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15.04.2025 16:43 Відповісти
Хати в мокша-сіті трохи подешевшають)
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15.04.2025 16:43 Відповісти
Та хоть з мавзолею
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15.04.2025 17:27 Відповісти
Та хрін з нею тою Москва-Сіті,але технологія за рік може доставити нам проблем,якщо вже не працювати над котр-мірами.
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15.04.2025 17:54 Відповісти
Коли я казав, що така технологія буде невдовзі, з мене сміялись.
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16.04.2025 09:02 Відповісти
по самокату подарувати кожному
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16.04.2025 14:30 Відповісти
 
 