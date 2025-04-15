Рашисти керували FPV-дроном з офісу в "Москва-Сіті": згодом пропаганда видалила публікацію. ВIДЕО

Російські пропагандисти оприлюднили відео, на якому в одній з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" сидять оператори FPV-дронів та атакують Україну.

Про це пише видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, "керований з Москви ударний FPV-дрон вперше на наддалекій дистанції уразив об'єкт ЗСУ в Часовому Яру".

В іншій публікації повідомлялось, що безпілотник, яким керували з Москви, був підготовлений до вильоту розрахунком БПЛА з бригади "Еспаньйола", що перебуває під Часовим Яром.

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Проте за півтори години відео було видалено з Telegram-каналів пропагандистів.





"Командир уразив ціль, сидячи в Москві-Сіті", - говорить один з учасників операції.

"Оператор почувається у безпеці, не відчуває жодного психологічного тиску", - додав інший герой відео.

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Окупанти із бригади "Еспаньйола" повідомили, що дроном керував командир бригади Іспанець (Станіслав Орлов).

Він перебуваючи "в орендованих апартаментах у Москва-Сіті, успішно уразив ціль під Часовим Яром нашим дроном "Овод".

За даними окупантів, "при використанні ПАК (програмно-апаратний комплекс) "Орбіта" оператор може бути розміщений у будь-якому місці. У випадку з нашим експериментом Москва-Сіті виступила просто як легко впізнавана локація"

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