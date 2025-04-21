На березі Алмазного озера у Києві невідомий скинув із дрона димову шашку на відпочивальників. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому невідомий із дрона скидає димову шашку поблизу компанії відпочивальників на березі Алмазного озера у Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі можна розгледіти квадрокоптер і зелений дим, який виходив зі скинутого предмета.
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Топ коментарі
+22 mg42ua
показати весь коментар21.04.2025 18:52
+19 Andrew Moon
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+17 Andrew Moon
показати весь коментар21.04.2025 18:49
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І так буває!
яничаркацапів ?
гарно !
.
але це тільки поки !
.
На авто, переносні, телефони з детектором дронів.
криптокацапська ДРГ то була
а дрон - наш !
.
ще й вогонь відкритий в лісі
Ну ті і пошутили над хазяєвамі жізні...
.
приїзди, допоможеш.
рука НЕ здригнеться!
.
шкода, що номерів машини не видко.
я як почув як вони розмовляють теж може б не втримався
.
Тупо деградація