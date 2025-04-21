На березі Алмазного озера у Києві невідомий скинув із дрона димову шашку на відпочивальників. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому невідомий із дрона скидає димову шашку поблизу компанії відпочивальників на березі Алмазного озера у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі можна розгледіти квадрокоптер і зелений дим, який виходив зі скинутого предмета.

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