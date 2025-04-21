На берегу Алмазного озера в Киеве неизвестный сбросил с дрона дымовую шашку на отдыхающих. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой неизвестный с дрона сбрасывает дымовую шашку вблизи компании отдыхающих на берегу Алмазного озера в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи можно разглядеть квадрокоптер и зеленый дым, который выходил из сброшенного предмета.
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І так буває!
яничаркацапів ?
гарно !
.
але це тільки поки !
.
На авто, переносні, телефони з детектором дронів.
криптокацапська ДРГ то була
а дрон - наш !
.
ще й вогонь відкритий в лісі
Ну ті і пошутили над хазяєвамі жізні...
.
приїзди, допоможеш.
рука НЕ здригнеться!
.
шкода, що номерів машини не видко.
я як почув як вони розмовляють теж може б не втримався
.
Тупо деградація