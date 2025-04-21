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На берегу Алмазного озера в Киеве неизвестный сбросил с дрона дымовую шашку на отдыхающих. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой неизвестный с дрона сбрасывает дымовую шашку вблизи компании отдыхающих на берегу Алмазного озера в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи можно разглядеть квадрокоптер и зеленый дым, который выходил из сброшенного предмета.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Импорт гражданских дронов с начала года превысил $370 миллионов. Почти все - из Китая

Автор: 

беспилотник (3595) Киев (25521) отдых (390)


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Топ комментарии
+22
почув кацапську - стріляй на звук !

.
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21.04.2025 18:52
+19
Якась русня загорала...
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21.04.2025 18:42
+17
Десь тренувалися оператори дронів, а тут мажори з тьолками атдихают.
Ну ті і пошутили над хазяєвамі жізні...
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21.04.2025 18:49
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Заревнував "кохану" до ...
І так буває!
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21.04.2025 18:37 Ответить
По виду, не малі діти, а дівчина кричить що тривоги не було, вона вважає що такий дрон здатний з білорашки долетіти й ще з повідомленням тривоги?
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21.04.2025 18:45 Ответить
Тупа "дитина" - поза політикою.... і новинами....
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21.04.2025 18:47 Ответить
стали мочити вже й внутрішніх яничар кацапів ?

гарно !

.
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21.04.2025 18:49 Ответить
"патрони не тієї системи" (х/ф)
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21.04.2025 18:51 Ответить
хлопці поки тренуються.

але це тільки поки !

.
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21.04.2025 18:53 Ответить
"Вот и закончился наш отдых. «Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще! Я привыкла здесь, как в своем доме жить. Настолько все душевно, по-домашнему».
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21.04.2025 19:00 Ответить
Нові технології - в дії. В перспективі добрим буде бізнес - продаж населенню засобів реб.
На авто, переносні, телефони з детектором дронів.
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21.04.2025 18:41 Ответить
Нагадили у лісі й звалили.
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21.04.2025 18:41 Ответить
Якась русня загорала...
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21.04.2025 18:42 Ответить
еге ж "відпочивальники" - рузькицй язик та мат

криптокацапська ДРГ то була
а дрон - наш !

.
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21.04.2025 18:46 Ответить
Наступний буде зеля
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21.04.2025 22:55 Ответить
Падлюка!
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21.04.2025 18:43 Ответить
кацапські падлюки !

ще й вогонь відкритий в лісі
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21.04.2025 18:48 Ответить
Десь тренувалися оператори дронів, а тут мажори з тьолками атдихают.
Ну ті і пошутили над хазяєвамі жізні...
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21.04.2025 18:49 Ответить
доноводу респект !
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21.04.2025 18:50 Ответить
почув кацапську - стріляй на звук !

.
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21.04.2025 18:52 Ответить
тільки но прийшов з вулиці...., кулеметів не вистачить .
приїзди, допоможеш.
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21.04.2025 22:35 Ответить
кулемет, набої, ціль !

рука НЕ здригнеться!

.
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22.04.2025 00:03 Ответить
"Генофонд отдыхает", таблички надо вешать. Шо за беспорядок.
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21.04.2025 18:52 Ответить
"говнофонд"
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21.04.2025 18:54 Ответить
Та в последнее время что то в Киеве подростки явно нюх теряют. Похоже и те кто запустили, и те кому летело---одно шобло! Загадили великолепный берег.
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21.04.2025 19:50 Ответить
полювання на руський понаєхавший мір, місцеві вже давно саме туди не ходять.
шкода, що номерів машини не видко.
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21.04.2025 18:52 Ответить
Київ...
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21.04.2025 18:55 Ответить
мабуть, мАААскальску музику слухали, бухали, матюкались
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21.04.2025 18:58 Ответить
Ач які ухилянти, загорати і відпочивати вздумали, замість того щоб оновити дані в тецека і пройти онлайн справедливе веелка!
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21.04.2025 19:00 Ответить
Трохи обісрався від дрону?
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21.04.2025 19:05 Ответить
хто, ти? від коментаря?
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21.04.2025 22:19 Ответить
Єдиний пазітіфф - ласкаюче вухо рідне "Шо?"
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21.04.2025 19:00 Ответить
чувак побачив як вони себе поводять і як розмовляють і роспізнав кацапів. от і скинув їм димовуху.
я як почув як вони розмовляють теж може б не втримався
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21.04.2025 19:05 Ответить
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21.04.2025 19:05 Ответить
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21.04.2025 19:17 Ответить
Кіллери міняють вогнепальну зброю на дрони... Діджиталізація *******...
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21.04.2025 19:20 Ответить
Негайно внести законопроєкт про заборону усіх типів дронів, користуватись ними можуть лише мусора, фсбу, дбр, беб та прокурори-інваліди.
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21.04.2025 19:23 Ответить
ти покидькам ТЕЖ заборонити! користуватись хай можуть лишень на фронті. на передовій!
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21.04.2025 22:20 Ответить
Шутки пьяного Мишутки.
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21.04.2025 19:33 Ответить
Колір диму нагадує хлор.
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21.04.2025 19:35 Ответить
Так правильно, димову шашку дрон скинув на кацапів.
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21.04.2025 19:54 Ответить
люди уже тренеруются (((
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21.04.2025 20:02 Ответить
Якась російська мразота, зі своїм конченим язиком.
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21.04.2025 20:34 Ответить
Звідки ти зрозумів? Наче оператора дрона не видно і не чути.
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21.04.2025 20:38 Ответить
Дроновод -дебіл , молодь на відео деградоване біосміття .
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21.04.2025 20:56 Ответить
мда, дроноводу треба було чіпляти одразу бойовий *********....

.
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22.04.2025 00:07 Ответить
та це московити
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21.04.2025 22:02 Ответить
це десь біля мацкви?
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21.04.2025 22:08 Ответить
Мда, скільки російської мови...ніби я потрапив десь у 2002, коли в київській школі на перервах українську мову - з вогнем не було знайти .

Тупо деградація
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21.04.2025 23:15 Ответить
 
 