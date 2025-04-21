На берегу Алмазного озера в Киеве неизвестный сбросил с дрона дымовую шашку на отдыхающих. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой неизвестный с дрона сбрасывает дымовую шашку вблизи компании отдыхающих на берегу Алмазного озера в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи можно разглядеть квадрокоптер и зеленый дым, который выходил из сброшенного предмета.

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