Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО

У підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль. Ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав близько 10:40, коли він проходив повз припаркований "Фольксваген Гольф". Його відкинуло на кілька метрів.

Причиною вибуху, пишуть ЗМІ, став вибуховий пристрій.

Згодом у Слідчому комітеті РФ підтвердили ліквідацію Москалика.

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