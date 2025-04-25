Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО
У підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль. Ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.
Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Вибух пролунав близько 10:40, коли він проходив повз припаркований "Фольксваген Гольф". Його відкинуло на кілька метрів.
Причиною вибуху, пишуть ЗМІ, став вибуховий пристрій.
Згодом у Слідчому комітеті РФ підтвердили ліквідацію Москалика.
Топ коментарі
+98 MausMike
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Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те
Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те
В самом деле, начальник ГУР Кирилл Буданов - это адский тролляка:
в декабре бомбанул генерала Кириллова, а сейчас генерала Москалика...
Хто не знає, хто такий Богдан Кістяковський, користуйтесь Вікі.
Кістяківський Богдан Олександрович - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C правознавець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадський діяч, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ права і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE неокантіанської орієнтації, один з організаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук України.
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Прощавай валєра ...
В Росії було гірше. Там люди не розуміли поняття "фамилия", до кінця ХІХ ст ст. !!! В 1896 році був виданий "Височайший указ", в якому пояснювалася необхідність для підданих Російської імперії, мать прізвища!.
Так що ти "обережніший" будь, з своїми "розмишлізмами"... Рекомендую почитать праці науковця Горбанєвського ... Навіть обмежиться його науково-популярною брошюрою, "В мире имён и названий"... Відкриєш для себе багато цікавого...
За злочини тяжкі прийшов вам привєт.
співають вдвох
Слава Україні!
в августе 2023 года на вокзале в пограничном Тересполе случайно встретил такого опарыша из Луганска :
пропутинский гадёныш направлялся в Берлин, чтобы там сесть на жирную немецкую пайку, как "украинский беженец".
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля