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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО

У підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль. Ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика. 

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав близько 10:40, коли він проходив повз припаркований "Фольксваген Гольф". Його відкинуло на кілька метрів.

Російського генерала Москалика ліквідовано у Підмосков’ї

Причиною вибуху, пишуть ЗМІ, став вибуховий пристрій.

Згодом у Слідчому комітеті РФ підтвердили ліквідацію Москалика.

Також дивіться: За кожен злочин — буде відплата, ЗСУ знищили майже 155 тисяч окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3934) росія (65244)


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Топ коментарі
+98
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25.04.2025 12:26
+84
Етонєми. Настамнєт. І нікогда нє било.
Но двіжуха продолжітся.
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25.04.2025 12:23
+62
Яке прикре самогубство.
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25.04.2025 12:24
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В пекло рашиський варвар.
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25.04.2025 14:48 Відповісти
"Официальной причиной взрыва автомобиля в Балашихе стал газовый баллон. Об этом сообщила ТАСС в оперативных службах." )
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25.04.2025 15:01 Відповісти
Який розумний газовий балон!
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26.04.2025 09:30 Відповісти
В кацапів генералів, як лайна в Клязьмі
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25.04.2025 15:11 Відповісти
хороший маскалкин, это мертвый маскалкин.
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25.04.2025 15:12 Відповісти
"Москалик"

Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те
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25.04.2025 15:18 Відповісти
"Москалик"

Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те

В самом деле, начальник ГУР Кирилл Буданов - это адский тролляка:

в декабре бомбанул генерала Кириллова, а сейчас генерала Москалика...
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26.04.2025 04:34 Відповісти
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25.04.2025 15:40 Відповісти
🇺🇦
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25.04.2025 15:59 Відповісти
Прекрасна була есплозія! Неначе там геніальний Кістяковський, який підірвав перший в світі ядерний заряд в Лос-Аламосі, постарався.
Хто не знає, хто такий Богдан Кістяковський, користуйтесь Вікі.
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25.04.2025 16:02 Відповісти
Дякую шо нагадали. Надзвичайно видатна людина. Другий директор PSAC. Де був начальником таких нобелівських лауреатів як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96 Ісидор Рабі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB Едвард Перселл, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BD Джон Бардін і навіть сам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4 Едвін Ленд
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25.04.2025 17:59 Відповісти
ДЖОРДЖ КІСТЯКІВСЬКИЙ - американський фізик і хімік українського походження, один з творців першої атомної бомби.
Кістяківський Богдан Олександрович - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C правознавець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадський діяч, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ права і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE неокантіанської орієнтації, один з організаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук України.
-
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25.04.2025 18:58 Відповісти
Богдан Кистякивський - это отец Георгия ( Джорджа) Кистякивського, одного из создателей первой АБ.
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25.04.2025 19:09 Відповісти
поставел лайк!❤️
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25.04.2025 16:03 Відповісти
Всем москаликам и москалятам будет один конец.
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25.04.2025 16:06 Відповісти
а не був би Москаликом-не підняв зброю на Україну-сидів би десь собі на дачі в труселях,карасів ловив.
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25.04.2025 16:55 Відповісти
Гей гоп , прямо в лоб!
Прощавай валєра ...
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25.04.2025 17:05 Відповісти
Вітю... Не ображайся - але, якщо не "тямиш", не ганьбися... В українських землях прізвища з"явилися разом з "державністю". Але навіть у часи Русі збереглися не "прізвища" (тобто, "родові найменування"), а "прізвиська". В ********* розумінні - "вуличні клички"... Безпосередньо "прізвища", з"явилися в часи Великого князівства Литовського . Це був вимушений захід - бо треба було організувать перепис населення, для оподаткування (в ті часи кріпосництва, на українських землях, не було). Для оподаткування потрібна була "ідентифікація особи". Спочатку це зачепило ремісників, купецтво та міщанство. Прізвища створювалися за "професійними напрямками" - Ковалі, Шевці, Стельмахи, Столяри, Лимарі, Міняйли, Золотарі, Стрільники, Чумаки, Лісники. З того часу ведеться і мооє прівише - буквально, "завідуючий територією" (в перекладі з староукраїнської). Пізніше це перейшло на "посполитих" (тобто, селян). Таким чином, українці "опрізвищилися" десь з 16 століття. Я просто зацікавився, звідки пішло моє прізвище, і почав "копать". Зацікавився. Багато довідався ...
В Росії було гірше. Там люди не розуміли поняття "фамилия", до кінця ХІХ ст ст. !!! В 1896 році був виданий "Височайший указ", в якому пояснювалася необхідність для підданих Російської імперії, мать прізвища!.
Так що ти "обережніший" будь, з своїми "розмишлізмами"... Рекомендую почитать праці науковця Горбанєвського ... Навіть обмежиться його науково-популярною брошюрою, "В мире имён и названий"... Відкриєш для себе багато цікавого...
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25.04.2025 17:31 Відповісти
Скидайте погони, панове москалік
За злочини тяжкі прийшов вам привєт.
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25.04.2025 17:32 Відповісти
Гарно
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25.04.2025 17:37 Відповісти
Неправильним шляхом йдете панове. Тупого деГЕнерала замочити в мацкве - це і звичайна ГОПОТА спроможна. Повчіться у НЕтупих євреїв - вони верхівки обрізають і не тільки в політичному сенсі. З ТАКИМИ можливостями - ДАВНО можливо було достати більш цікавіших "антиукраїнців". Таке враження що "освоювати кошти" держбюджету - це САМЕ головне що у мафії що у очільників українських спецслужб на зряплаті у мафії((.
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25.04.2025 17:40 Відповісти
Займися... Хто тобі заважає?
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25.04.2025 17:57 Відповісти
Я ЩЕ поки ЖИВИЙ. І роблю ТЕ що робив все життя, наскільки дозволяє вік і здоров'я. Честь маю.
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25.04.2025 18:04 Відповісти
Васю... Та я ж тобі не заважаю... І "честі" твоєї не зачіпаю... Просто, "давать вказівки" легше всього... В Радянській армії ходив "крилатий вислів": "Кто может - то работает... Кто не может работать - "учит"... Кто не может "учить" - командует"... Ти не відносишся ні до якої з трьох категорій... Бо категорія "командует" визначає і "відповідальність за команди"... А ти знаходишся поза її межами... Тобто, ти - звичайний "тріполог"... Ти не визначаєш пріоритети. Ти не розробляєш операції. Ти не здійснюєш операції, і ГОЛОВНЕ - ти не відповідаєш за їх наслідки!!! Однак, ти рвешся "рулить"!!! І давать оцінки якості роботи інших! (Сидячи в тилу в той час, коли вони, ризикуючи життями, ведуть війну!) Може, варто "притишиться"?
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25.04.2025 18:38 Відповісти
Занадто багато "правильних" букафф, я розумію- зряплата, тепле місце, "правильна" риторика. От тільки від висновків ТХНЕ жОПою. Якщо НЕ служив, НЕ командував, НЕ вчив - ти на правильному шляху - напишеш красиві мемуари як Ти і жОПа просрали державу Україна.
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25.04.2025 18:54 Відповісти
"Васю"... Заспокойся... Саме від твоїх "висновків" пахне ЖОПОЮ... Саме тією, що ні защо не відповідає, і не хоче відповідать, але сере, не вибираючи, навкруги... Цвірінькаєш" тут, п"ятий рік, нікому не цікавий...
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25.04.2025 20:03 Відповісти
ти так класично описав совєтських замполітов . багато молодих людей навіть слова такого не чули --- замполіт це така істота яка ..не может работать . не может учить . не может командовать .. цю потвору можна назвати паразит --- то яка була користь від тебе замполіт ???
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26.04.2025 15:35 Відповісти
...........................................
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26.04.2025 15:39 Відповісти
Хоча ...... Якщо він нащадок ще того Москалика з часів ІІСВ - то відносно його цінності ТЕЖ є питання. Дідусь (татко) - забезпечили кар'єру в руSSкій армії і допхали до посади замзама старшого фломастера в ОУ ГШ Герасімова. ЯК просувався по службі - невідомо. Зате з медіаскладовою - УСЕ гаразд - потрапив до світових новин дня. От наші деХЕРнєрали не знають - як потрапити в новини. Деяким - ТРЕБА брати приклад - ато світяться тільки в українських інфопомийках.
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25.04.2025 17:59 Відповісти
Є певні ознаки що покійний москалик ТАКИ мав дідуся-хєнєрала. Через 7 років служби УЖЕ по штабах причому НЕ маленьких. А що очевидно що його пхали так в мобісти і кадровики попадали якраз ті , що ні служити ні командувати а ні вчити - зате РІДНЯ як пхала на хєнєральську посаду.
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25.04.2025 19:16 Відповісти
Сходи до бухгалтерії, отримай копійчину за висер.
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26.04.2025 07:07 Відповісти
Москалик вже у кабиздоха ,
співають вдвох
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25.04.2025 17:49 Відповісти
Та не, пане Амбер. Кабысдох уже i в пеклi освоiвся... Чертi навiть на 1 га (посидiти) не пiдпустять того байстрюка...
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25.04.2025 21:04 Відповісти
Москалям пора вже звикнути - перемiщатися по москвi можна тiльки ползком та пєрєбєжкамi!
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25.04.2025 17:59 Відповісти
За₴бись....
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25.04.2025 18:01 Відповісти
бамбіт у тєбя, сабака ти сутулая?
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25.04.2025 18:29 Відповісти
А ось й відповідь від України. Тільки не по цивільним як рашиські нелюди а точково- по військовим злочинцям.
Слава Україні!
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25.04.2025 18:26 Відповісти
Vsech nah..ты неболь из лын-ДЫРЫ в Польше как "беженец" с укр.паспортом осел..А чё не на болотах или у родной говени осел?!Мудак,покажи личико...опарыш...
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25.04.2025 18:26 Відповісти
ув. Гуччи очень точно вычислил даунбассовского опарыша :

в августе 2023 года на вокзале в пограничном Тересполе случайно встретил такого опарыша из Луганска :

пропутинский гадёныш направлялся в Берлин, чтобы там сесть на жирную немецкую пайку, как "украинский беженец".
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25.04.2025 19:20 Відповісти
Прямо кожне слово гріє душу...))
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25.04.2025 18:36 Відповісти
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25.04.2025 18:36 Відповісти
Не самокатом единым…. теперь это Фольксваген гольф ⛳️….
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25.04.2025 18:44 Відповісти
Ги-ги ..на кілька метрів?? до Кабзона відразу хотів дострибнути
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25.04.2025 18:54 Відповісти
З того що прочитав,то ясно ,що це був сплячий замах)супер)Уявляю,як дупа ся стиснула в хєроїв геноциду українців : то самокатів шугалися,тепер припаркованих автівок боятимуться,завтра душу,піва,водкі,ручки пад'єзда...)))))
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25.04.2025 19:04 Відповісти
А чого він так пізно на служби їздив...
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25.04.2025 19:05 Відповісти
За наглое большое опоздание на службу и был наказан...
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25.04.2025 19:21 Відповісти
Спи Москалик мертвим сном, лю-лi-лю...
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25.04.2025 19:12 Відповісти
Був москалик - немає москалика
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25.04.2025 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Якось так...
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25.04.2025 22:43 Відповісти
Злетів Москалик, бо то була його остання зупинка!
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25.04.2025 20:29 Відповісти
Да і йух з ним!
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25.04.2025 20:47 Відповісти
ржака. Генерал москалик Буданов товстий троль
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25.04.2025 21:11 Відповісти
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25.04.2025 22:40 Відповісти
-1 нацист
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25.04.2025 23:07 Відповісти
Богоугодное дело...
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26.04.2025 00:11 Відповісти
Смажений москалик..
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26.04.2025 06:54 Відповісти
какой ужас !!!
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26.04.2025 07:02 Відповісти
Ліквідація одного чмоні привернула увагу самого Трампа, а вбивство сотень мирних громадян Сум , Кривого Рогу, Києва - старий рижий не помітив.
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26.04.2025 07:23 Відповісти
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
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26.04.2025 09:35 Відповісти
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