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Новини Відео Мирні перемовини Звернення Зеленського
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Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1157-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців.

Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо "петріотів" для України. Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно "петріотів".

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Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) ППО (3195) перемовини (2900) війна в Україні (3975)


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Топ коментарі
+7
Ми ще каву в Ялті не допили...
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25.04.2025 21:47
+6
Самі зустрічі, "тількі мають відбутись", а Зеленський вже розказує, чим вони закінчуться. Балабол.
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25.04.2025 22:02
+3
Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність.
--------------
За які гроші?

- мам дай 200 гривень!
- на, синку, може тобі телефон поповнити?
- ні, мамо, мені не потрібна твоя благодійність, я сам можу поповнити!
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25.04.2025 21:52
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Ми ще каву в Ялті не допили...
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25.04.2025 21:47 Відповісти
Самі зустрічі, "тількі мають відбутись", а Зеленський вже розказує, чим вони закінчуться. Балабол.
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25.04.2025 22:02 Відповісти
яснесонячний! ясневидящий!
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25.04.2025 22:27 Відповісти
я перепрошую, не читав та не слухав манну зебіленську, але бажаю придбати все іржання віслюка на відео, а скільки терабайт пам'яті потрібно, щоб зберегти на вічність для віслюків 73%, не знаю?
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25.04.2025 22:10 Відповісти
🤡
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25.04.2025 21:49 Відповісти
Я доручив дипломатам працювати активніше Джерело: https://censor.net/ua/v3548878
Так, на сьогодні добряче попрацював. Можна й відпочити
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25.04.2025 21:49 Відповісти
Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність.
--------------
За які гроші?

- мам дай 200 гривень!
- на, синку, може тобі телефон поповнити?
- ні, мамо, мені не потрібна твоя благодійність, я сам можу поповнити!
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25.04.2025 21:52 Відповісти
Це тому недолідор устроїв геноуид ро містам через своє нквд і мусорів виловлють людей як собак с початку неділі
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25.04.2025 21:53 Відповісти
Покажчик потужнометра зафіксував 0,8 vova
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25.04.2025 21:58 Відповісти
не кажи гоп, поки не вскочиш. а може ти вже вскочив?
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25.04.2025 22:03 Відповісти
Щойно провів засідання Ставки. Джерело: https://censor.net/ua/v3548878
Ну шо це безтолкове чмо з себе корчить. Воно провело...Хіба-що в овочевій бригаді колгоспу, як бульбенфюрер в Білорусі.
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25.04.2025 22:05 Відповісти
дарма ви так, полюція стогне, тіко бачить Ваву... та кінчає, коли відчуває члін ОПи дЄрьмака-Татарова в рукзакянах.
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25.04.2025 22:15 Відповісти
100501 безпекова угода?!
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25.04.2025 22:05 Відповісти
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25.04.2025 22:08 Відповісти
Если бы все заявления, которыми посыпают наши головы трамп и Зеленский несли смысловую

нагрузку , да ещё несли хотя бы какую-нибудь пользу, то мир наступил бы уже давным давно!
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25.04.2025 22:25 Відповісти
Спокій нам тільки сниться - як не одне то друге
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25.04.2025 22:30 Відповісти
 
 