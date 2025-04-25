Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1157-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців.
Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо "петріотів" для України. Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно "петріотів".
Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
яснесонячний!ясневидящий!
Так, на сьогодні добряче попрацював. Можна й відпочити
--------------
За які гроші?
- мам дай 200 гривень!
- на, синку, може тобі телефон поповнити?
- ні, мамо, мені не потрібна твоя благодійність, я сам можу поповнити!
Ну шо це безтолкове чмо з себе корчить. Воно провело...Хіба-що в овочевій бригаді колгоспу, як бульбенфюрер в Білорусі.
нагрузку , да ещё несли хотя бы какую-нибудь пользу, то мир наступил бы уже давным давно!