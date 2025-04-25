В ближайшие дни могут состояться очень важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1157-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что провел заседание Ставки. Был сегодня также отдельный доклад министра обороны Украины. Самый главный вопрос на сегодня - ПВО. Поставка в Украину систем ПВО, поставки ракет для ПВО. Наши договоренности с нашими партнерами. Контракты. Наша готовность производить ПВО в Украине и переговоры относительно лицензий. Были доклады военных и чиновников.

Есть задача для Министерства иностранных дел. Мы будем пытаться достичь соответствующего согласия также от Соединенных Штатов Америки - согласия по "Петриотам" для Украины. Мы готовы купить необходимое количество систем "Петриот" для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно "Петриотов".

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В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи - встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение - любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем - достойный мир и гарантии безопасности. Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала", - сказал Зеленский.