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Новости Видео Мирные переговоры Обращение Зеленского
1 025 19

В ближайшие дни могут состояться очень важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1157-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что провел заседание Ставки. Был сегодня также отдельный доклад министра обороны Украины. Самый главный вопрос на сегодня - ПВО. Поставка в Украину систем ПВО, поставки ракет для ПВО. Наши договоренности с нашими партнерами. Контракты. Наша готовность производить ПВО в Украине и переговоры относительно лицензий. Были доклады военных и чиновников.

Есть задача для Министерства иностранных дел. Мы будем пытаться достичь соответствующего согласия также от Соединенных Штатов Америки - согласия по "Петриотам" для Украины. Мы готовы купить необходимое количество систем "Петриот" для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно "Петриотов".

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В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи - встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение - любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем - достойный мир и гарантии безопасности. Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) ПВО (2753) переговоры (4963) война в Украине (3940)


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Топ комментарии
+9
Ми ще каву в Ялті не допили...
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25.04.2025 21:47
+6
Самі зустрічі, "тількі мають відбутись", а Зеленський вже розказує, чим вони закінчуться. Балабол.
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25.04.2025 22:02
+3
Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність.
--------------
За які гроші?

- мам дай 200 гривень!
- на, синку, може тобі телефон поповнити?
- ні, мамо, мені не потрібна твоя благодійність, я сам можу поповнити!
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25.04.2025 21:52
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Ми ще каву в Ялті не допили...
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25.04.2025 21:47 Ответить
Самі зустрічі, "тількі мають відбутись", а Зеленський вже розказує, чим вони закінчуться. Балабол.
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25.04.2025 22:02 Ответить
яснесонячний! ясневидящий!
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25.04.2025 22:27 Ответить
я перепрошую, не читав та не слухав манну зебіленську, але бажаю придбати все іржання віслюка на відео, а скільки терабайт пам'яті потрібно, щоб зберегти на вічність для віслюків 73%, не знаю?
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25.04.2025 22:10 Ответить
🤡
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25.04.2025 21:49 Ответить
Я доручив дипломатам працювати активніше Джерело: https://censor.net/ua/v3548878
Так, на сьогодні добряче попрацював. Можна й відпочити
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25.04.2025 21:49 Ответить
Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність.
--------------
За які гроші?

- мам дай 200 гривень!
- на, синку, може тобі телефон поповнити?
- ні, мамо, мені не потрібна твоя благодійність, я сам можу поповнити!
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25.04.2025 21:52 Ответить
Це тому недолідор устроїв геноуид ро містам через своє нквд і мусорів виловлють людей як собак с початку неділі
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25.04.2025 21:53 Ответить
Покажчик потужнометра зафіксував 0,8 vova
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25.04.2025 21:58 Ответить
не кажи гоп, поки не вскочиш. а може ти вже вскочив?
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25.04.2025 22:03 Ответить
Щойно провів засідання Ставки. Джерело: https://censor.net/ua/v3548878
Ну шо це безтолкове чмо з себе корчить. Воно провело...Хіба-що в овочевій бригаді колгоспу, як бульбенфюрер в Білорусі.
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25.04.2025 22:05 Ответить
дарма ви так, полюція стогне, тіко бачить Ваву... та кінчає, коли відчуває члін ОПи дЄрьмака-Татарова в рукзакянах.
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25.04.2025 22:15 Ответить
100501 безпекова угода?!
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25.04.2025 22:05 Ответить
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25.04.2025 22:08 Ответить
Если бы все заявления, которыми посыпают наши головы трамп и Зеленский несли смысловую

нагрузку , да ещё несли хотя бы какую-нибудь пользу, то мир наступил бы уже давным давно!
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25.04.2025 22:25 Ответить
Спокій нам тільки сниться - як не одне то друге
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25.04.2025 22:30 Ответить
Як там твоя "країна мрій", курва хрипата? Найвеличніше нікчемство з вумним хлєбальником запилює незламний відосик. Потужний ЗЕлений **********!
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25.04.2025 22:48 Ответить
 
 