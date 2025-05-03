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Новини Відео Знищення російського літака
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Український морський дрон Magura вперше у світі знищив російський Су-30, - ГУР МО. ВIДЕО

2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море - на дно володінь безжального "Нептуна", - йдеться в повідомленні.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.

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Автор: 

ГУР (513) морський дрон (49)


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Топ коментарі
+42
Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 13:17
+26
Приєднався до крейсера Мокша
✌️🌊🤣🌊✌️
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03.05.2025 13:17
+25
Бажаю нашим хлопцям здоров'я і сили в боротьбі з кацапським фашизмом а ***** приєднатися до сушки.
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03.05.2025 13:21
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Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 13:17 Відповісти
Приєднався до крейсера Мокша
✌️🌊🤣🌊✌️
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03.05.2025 13:17 Відповісти
Бажаю нашим хлопцям здоров'я і сили в боротьбі з кацапським фашизмом а ***** приєднатися до сушки.
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03.05.2025 13:21 Відповісти
Єта вам не Сава, подруга Пуха!
Це ГУРівський пугач!!!!
СЛАВА Україні! Смерть ворогам!
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03.05.2025 13:21 Відповісти
Лучше лежать на дне,
В синей, прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Жестокой, проклятой земле!

(песня из хф "Человек-амфибия")
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03.05.2025 13:22 Відповісти
Современная война это конечно фантастика и слава Богу что Украина здесь показывает отличные результаты.
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03.05.2025 13:22 Відповісти
за таке не гріх і 50... гривень на донат закинути,і 100,200,300 кому скільки сердечно підкаже!!!!
Горозовський!Альо!Давай!!!!!
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03.05.2025 13:23 Відповісти
Оце так діло! Неймовірно! Молодці! Слава Україні! Це надихає всіх українців !!
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03.05.2025 13:25 Відповісти
Це подія... ні це переосмислення концепту війни **********. Це неймовірно! Слава Силам Оборони України!
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03.05.2025 13:26 Відповісти
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03.05.2025 13:27 Відповісти
Чудова робота!
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03.05.2025 13:29 Відповісти
Вечного вам штопора орлы лапотные.
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03.05.2025 13:31 Відповісти
якщо це справді так то зеленський повинен ордени дати.
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03.05.2025 13:31 Відповісти
Кацапы вешайтесь подонки!
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03.05.2025 13:33 Відповісти
Молодці.
Але якось не сходиться ось це - де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту Джерело: https://censor.net/ua/v3550246
З ось цим - У Чорному морі перебуває 15 кораблів ворога, зокрема п'ять ракетоносіїв,- ВМС Джерело: https://censor.net/ua/n3550001
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03.05.2025 13:36 Відповісти
Респект господам военным.
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03.05.2025 13:46 Відповісти
ЗСУ найкращі в світі! Неперевершені у своїй вправності!
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03.05.2025 13:57 Відповісти
Вітаю всіх причетних! Ви найкращі
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03.05.2025 13:58 Відповісти
ГУР МО красунчики.
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03.05.2025 13:58 Відповісти
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!
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03.05.2025 14:05 Відповісти
Це добре - а чому СБУ не вирахувало хто через ЗМІ повідомив про це ворога.
Низи, хлопці-Герої працюють - а zелена верхівка саботує та маякує ворогові.
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03.05.2025 14:20 Відповісти
Тут как-то одно чудо спрашивало а как он при качке целиться и стрелять будет?
Ну вот и ответ 😉
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03.05.2025 14:23 Відповісти
Красавці!
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03.05.2025 14:24 Відповісти
Молодці ГУР!
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03.05.2025 14:26 Відповісти
Пиз..ць підкрався непомітно.
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03.05.2025 14:29 Відповісти
Дуже гарна новина ,давненько літаків не було. Слава ЗСУ !
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03.05.2025 14:35 Відповісти
Ну от а Тампон нам розказує що в України немає карт. А це вам що як не козирі? Сосія крим то захопила але контролювати його не може. А те що не контрольоване то називається сіра зона. Пора вже над Сосією оголошувати безпольотну зону. Якщо Сосії щось не подобається нехай виводить війська з України в тому числі з криму в обмін на мир. Інакше Чорне море і прибережну туриторію Сосія тільки в бінокль буде спостерігати
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03.05.2025 14:35 Відповісти
 
 