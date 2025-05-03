Український морський дрон Magura вперше у світі знищив російський Су-30, - ГУР МО. ВIДЕО
2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.
Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море - на дно володінь безжального "Нептуна", - йдеться в повідомленні.
Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.
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Це ГУРівський пугач!!!!
СЛАВА Україні! Смерть ворогам!
В синей, прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Жестокой, проклятой земле!
(песня из хф "Человек-амфибия")
Горозовський!Альо!Давай!!!!!
Але якось не сходиться ось це - де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту Джерело: https://censor.net/ua/v3550246
З ось цим - У Чорному морі перебуває 15 кораблів ворога, зокрема п'ять ракетоносіїв,- ВМС Джерело: https://censor.net/ua/n3550001
Низи, хлопці-Герої працюють - а zелена верхівка саботує та маякує ворогові.
Ну вот и ответ 😉