Дівчина у червоній сукні побила чоловіка у середмісті Львова. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому дівчина у червоній сукні б'є чоловіка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що інцидент стався у середмісті Львова. На записі видно, що дівчина майже миттєво звалила чоловіка з ніг, а потім почала його лупцювати руками. Боронити жертву взялися ще двоє чоловіків і урешті їм вдалося зупинити дівчину. Про причини конфлікту не повідомляється.
Топ коментарі
+19 Dmitry Klaus
показати весь коментар06.05.2025 10:03
+10 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар06.05.2025 10:02
+10 Dmitry Klaus
показати весь коментар06.05.2025 10:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Був в мене знайомий. Одружився, завели дитину. А потім вона його "розлюбила". І призначила головним ворогом всесвіту (а він не пив, не шлявся, не бив - просто "любов вмерла". В неї вмерла). І так проявляла "емоції", що суддя на суді з розподілу майна та призначення опіки дитини попередив адвоката жінки, що якщо ця
курвапорядна жінка не стулить пельку, а також не перестане кидатися фізично на людей (намагалась отак, як в відосі, кидатися на чоловіка), то і опіку, і майно отримає чоловік.
Is dancing with me, cheek to cheek
There's nobody here, it's just you and me
"Дівчина у червоній сукні побила " (С)
Може це ухилянт, який збирався вирушити проїхати кордон, але щось пішло не так.)))
Потребують домінатної самки
очень много, пора бы уже придумать, как от неё избавиться.
С хєре цьому хлопцю бути "чоловіком", якщо суспільна мораль не дозволяє йому бити у відповідь на фізичну агресію?!?
З нормального хлопця буде текти юшка з 3 місць, але він все рівно буде підніматися.
А у відосі ми бачимо, що хлопець в позі ембріона і закриває голову від несильних дівчачих ударів. Це - моральна неготовність до спротиву. Будь-якого.
Пьяный угар качает.
В морду ты бьешь другому,
Который тебя не ласкает.
Губы твои, как маки.
Платье по моде носишь.
Сама ты его раздираешь,
Меня же и знать не хочешь.
А я найду другую,
Хоть не люблю,
Но, без мордабую"
У Львові дівчина через ревнощі побила хлопця букетом троянд і залізною палицею: її судили
У Львові дівчина побила хлопця букетом троянд по голові, руках і спині, а потім ще 10 разів вдарила залізною палицею через ревнощі.
У справі https://reyestr.court.gov.ua/Review/124223059 йдеться, що інцидент стався 6 грудня 2024 року на вулиці Святого Теодора 11/21.
Після побиття на тілі чоловіка були численні синці, підшкірні крововиливи, садна та подряпини. Чоловік зняв побої та звернувся в поліцію, пише https://zaxid.net/u_lvovi_sudili_studentku_yaka_pobila_hloptsya_buketom_troyand_n1601384?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0w4EdTBazp0ZxYz0ESyxPklMr-0y3qp8QLIyRhyQ4hhCrVCLA33I-1pnM_aem_karnDdD1ROosvGeaqf6PBw ZAXID.NET.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).
Запобіжний захід не обирався, а прокуратура просила про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні (без засідання в залі суду).
Жінка повністю визнала свою провину та погодилася на спрощений розгляд. Суд врахував її щире каяття, а також відсутність обставин, що могли б обтяжувати покарання.
Зрештою, фігурантці призначили 100 годин виправних робіт, але вона ще може подати апеляцію.
на тому, що вона визнала вину?
в цивілізованих судах, обвинувачення має довести вину, навіть як що ти добровільно визнав.
наша невмируща сов'єтська судова система!!!
Яке дибало, такого і здибало!