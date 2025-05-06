Дівчина у червоній сукні побила чоловіка у середмісті Львова. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому дівчина у червоній сукні б'є чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що інцидент стався у середмісті Львова. На записі видно, що дівчина майже миттєво звалила чоловіка з ніг, а потім почала його лупцювати руками. Боронити жертву взялися ще двоє чоловіків і урешті їм вдалося зупинити дівчину. Про причини конфлікту не повідомляється.

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