Девушка в красном платье избила мужчину в центре Львова. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой девушка в красном платье бьет мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что инцидент произошел в центре Львова. На записи видно, что девушка почти мгновенно свалила мужчину с ног, а затем начала его избивать руками. Защищать жертву взялись еще двое мужчин и в конце концов им удалось остановить девушку. О причинах конфликта не сообщается.

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