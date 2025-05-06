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Девушка в красном платье избила мужчину в центре Львова. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой девушка в красном платье бьет мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что инцидент произошел в центре Львова. На записи видно, что девушка почти мгновенно свалила мужчину с ног, а затем начала его избивать руками. Защищать жертву взялись еще двое мужчин и в конце концов им удалось остановить девушку. О причинах конфликта не сообщается.

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Автор: 

драка (2021) Львов (4586) гендерные проблемы (148) Львовская область (2913) Львовский район (56)


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Топ комментарии
+16
У більшості своїй, так. Але це транс якийсь
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06.05.2025 10:03
+10
The lady in red
Is dancing with me, cheek to cheek
There's nobody here, it's just you and me
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06.05.2025 10:02
+9
Вона б тебе потягнула, навіть як би не захотів йти
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06.05.2025 10:07
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українські жіночки найкращі!!!
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06.05.2025 10:02 Ответить
У більшості своїй, так. Але це транс якийсь
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06.05.2025 10:03 Ответить
Транс? Чувак собі просто ішов, а вона на нього безпричинно напала?
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06.05.2025 10:27 Ответить
Не знаю. Тут, до речі, не повне відео. На самому початку там її фраєр із тим бодався, а вона з-за його спини піддавала
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06.05.2025 10:31 Ответить
б'є, значить любить до нестями?
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06.05.2025 10:09 Ответить
Та ні - б'є, бо може. Це теж така "справжня українська жіночість" - буде бити в відкриту рану і насолоджуватись.

Був в мене знайомий. Одружився, завели дитину. А потім вона його "розлюбила". І призначила головним ворогом всесвіту (а він не пив, не шлявся, не бив - просто "любов вмерла". В неї вмерла). І так проявляла "емоції", що суддя на суді з розподілу майна та призначення опіки дитини попередив адвоката жінки, що якщо ця курвапорядна жінка не стулить пельку, а також не перестане кидатися фізично на людей (намагалась отак, як в відосі, кидатися на чоловіка), то і опіку, і майно отримає чоловік.
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06.05.2025 10:53 Ответить
Тепер у нього буде кличка "валет". Бо його побила "дама"
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06.05.2025 10:14 Ответить
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06.05.2025 10:31 Ответить
А як що то кацапка?
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06.05.2025 10:19 Ответить
а, як що, то кацап?
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06.05.2025 10:29 Ответить
А якщо обоє?
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06.05.2025 10:30 Ответить
The lady in red
Is dancing with me, cheek to cheek
There's nobody here, it's just you and me
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06.05.2025 10:02 Ответить
Lady in red is beating me up... On the streets of Lviv..
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06.05.2025 10:20 Ответить
чому мобілізовують тільки чоловіків? подивіться які вони безпорядні! всіх жінок на фронт!
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06.05.2025 10:03 Ответить
лаври пре3,14зе!дента не дають тобі спокою?
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06.05.2025 10:06 Ответить
Скоріше відсутність гумору не даї ВАМ спокою.
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06.05.2025 10:21 Ответить
Якщо ти секретут віталія , то мені, достатньо тупорилих кловунів імені 73% хронічного та клінічного ідіотизму, на все життя...
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06.05.2025 10:29 Ответить
У такої всі безпорадні швидко стануть кращими бійцями
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06.05.2025 10:13 Ответить
Може, без порАдні?
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06.05.2025 10:50 Ответить
Я б з нею пішов би в розвєдку
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06.05.2025 10:05 Ответить
Вона б тебе потягнула, навіть як би не захотів йти
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06.05.2025 10:07 Ответить
І не вернувся б.
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06.05.2025 10:31 Ответить
а може, то любов.....
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06.05.2025 10:57 Ответить
до чог приводить зміна статі ...
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06.05.2025 10:09 Ответить
Треба її на олімпіаду отправить, все золото візьме в якомусь виді спорту. в якому не важливо
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06.05.2025 10:11 Ответить
Та може вона спортсменка і є. Чому ні? Декілька років тому новина була - в США одна дівчіна чекала хлопця на вулиці, до неї підлізло якесь чмо і спробувало віджати мабілу. І все б нічого, тільки та дівчина - світовий чемпіон з якоїсь версії боїв без правил. Після пари пропущених і перехід в "удушающій" чувак передумав віджимати мабілу, але втікти вже не міг. Пишуть - ридав від щастя, коли його забирала поліція. І там були дві фотки в статті - молода цілком стандартна діваха з косичками і тіпок з кровавим месивом замість фізіономії.
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06.05.2025 10:21 Ответить
Дар'я Білодід

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06.05.2025 10:35 Ответить
Ти диви яка леді ін ред! Абьюзер таки заробив пістюлєй.
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06.05.2025 10:09 Ответить
А де на відео дівчина?
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06.05.2025 10:10 Ответить
Пан не розрізняє кольори?
"Дівчина у червоній сукні побила " (С)
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06.05.2025 10:17 Ответить
Пан ідентифікує дівчину по кольору та одягу?
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06.05.2025 10:22 Ответить
Пан читає принаймні заголовок
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06.05.2025 10:23 Ответить
Пан дивиться відео і баче тіло у червоні сукні, яке більше схоже на чолрвіка.
Може це ухилянт, який збирався вирушити проїхати кордон, але щось пішло не так.)))
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06.05.2025 10:26 Ответить
То оте нещастя на асфальті - то представник ТЦК??? Діло приймає політичний окрас
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06.05.2025 10:43 Ответить
Ну не знаю, таких ціцьох навіть у шварценегера не було.
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06.05.2025 11:00 Ответить
Лише подивіться, які у неї форми! Богиня!
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06.05.2025 10:27 Ответить
Lady in Red )) львівська версія ))
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06.05.2025 10:10 Ответить
Ви тут ржете в коментах. Зате він все побачив і відчув.
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06.05.2025 10:15 Ответить
А могла і ногами добити. То напевне любов...
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06.05.2025 10:16 Ответить
Тітка здорова, мабуть присідає зі штангою. Така легко може відмудохати п'яне тіло чоловічої статі.
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06.05.2025 10:19 Ответить
вона прекрасна.
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06.05.2025 10:28 Ответить
А кажуть жіной мобілізувати не можна. Ми що, гірше за ізраїльтян?
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06.05.2025 10:34 Ответить
Якось забагато у коментах латентних.
Потребують домінатної самки
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06.05.2025 10:35 Ответить
Колись здається була якась пісня з таким текстом: -"Дєвушка в красном! Как ти прєкрасна"
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06.05.2025 10:35 Ответить
Какая же это девушка и какой мужчина, это обычная быдлота ,которой, к сожалению, развелось

очень много, пора бы уже придумать, как от неё избавиться.
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06.05.2025 10:37 Ответить
моцна баба-на кобилу схожа
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06.05.2025 10:42 Ответить
"Рівноправ'я" як воно є. Забили морально чоловіків в Україні так, що ... ну, бачимо у відосі що - чоловік вже не наважується навіть на відповідь на явну фізичну агресію. А потім всі бідкаються "чого це чоловіки не хочуть служити, батьківщину боронити"...

С хєре цьому хлопцю бути "чоловіком", якщо суспільна мораль не дозволяє йому бити у відповідь на фізичну агресію?!?
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06.05.2025 10:44 Ответить
Йому не суспільна думка заважає бити . А ситуація, коли перелетів через коліно опонента, шмякнувся мордою в асфальт і вже отримуєш додачу зверху .
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06.05.2025 11:04 Ответить
Ви, мабуть, ніколи не билися у вуличних бійках. Буває - багатьох мамки виховували дівчинками.

З нормального хлопця буде текти юшка з 3 місць, але він все рівно буде підніматися.

А у відосі ми бачимо, що хлопець в позі ембріона і закриває голову від несильних дівчачих ударів. Це - моральна неготовність до спротиву. Будь-якого.
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06.05.2025 11:09 Ответить
Бгг, якшо ви бʼєтеся з більш-менш підготовленим супротивником, то великий шанс шо після першого ж попадання ногою в рєпу нікуди ви вставати не будете. І не тому, шо пацан чи не пацан . Чиста фізіологія. В нас на спарингах на руках і ногах подушки навішані і то чуваки примудрялися одним тичком ногою в захисті по голові в шоломі в нокаут на декілька хвилин відправляти.
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06.05.2025 11:28 Ответить
"Дым сигарет с ментолом,
Пьяный угар качает.
В морду ты бьешь другому,
Который тебя не ласкает.

Губы твои, как маки.
Платье по моде носишь.
Сама ты его раздираешь,
Меня же и знать не хочешь.

А я найду другую,
Хоть не люблю,
Но, без мордабую"
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06.05.2025 11:02 Ответить
Затравочка под мобилизацию?)))
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06.05.2025 11:09 Ответить
"Неначе люди подуріли, ..."
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06.05.2025 11:10 Ответить
Вспомнилась еще история со Львова...

У Львові дівчина через ревнощі побила хлопця букетом троянд і залізною палицею: її судили
У Львові дівчина побила хлопця букетом троянд по голові, руках і спині, а потім ще 10 разів вдарила залізною палицею через ревнощі.

У справі https://reyestr.court.gov.ua/Review/124223059 йдеться, що інцидент стався 6 грудня 2024 року на вулиці Святого Теодора 11/21.

Після побиття на тілі чоловіка були численні синці, підшкірні крововиливи, садна та подряпини. Чоловік зняв побої та звернувся в поліцію, пише https://zaxid.net/u_lvovi_sudili_studentku_yaka_pobila_hloptsya_buketom_troyand_n1601384?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0w4EdTBazp0ZxYz0ESyxPklMr-0y3qp8QLIyRhyQ4hhCrVCLA33I-1pnM_aem_karnDdD1ROosvGeaqf6PBw ZAXID.NET.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

Запобіжний захід не обирався, а прокуратура просила про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні (без засідання в залі суду).

Жінка повністю визнала свою провину та погодилася на спрощений розгляд. Суд врахував її щире каяття, а також відсутність обставин, що могли б обтяжувати покарання.

Зрештою, фігурантці призначили 100 годин виправних робіт, але вона ще може подати апеляцію.

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06.05.2025 11:15 Ответить
а, як доказали, що то вона зробила?
на тому, що вона визнала вину?
в цивілізованих судах, обвинувачення має довести вину, навіть як що ти добровільно визнав.
наша невмируща сов'єтська судова система!!!
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06.05.2025 11:21 Ответить
фикция !!! разок бы зарядил в шкворешню и лю ли !!(((
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06.05.2025 11:16 Ответить
"Ето еволюція, дєтка!"
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06.05.2025 11:19 Ответить
Яка вона дівчина? Бабєта якась, що зовсім неінтеліґентно поводиться.
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06.05.2025 11:21 Ответить
еврейка сто процентов
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06.05.2025 11:26 Ответить
 
 