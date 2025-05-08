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Зеленський у День пам’яті та примирення: Завтра про звірства нацистів у Москві розповідатиме організатор братських могил у Бучі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У цей день, за словами президента, згадують всіх, хто боровся за життя проти зла. Але 3 роки тому над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги.

Він назвав парад у Москві - парадом страху.

"Секта під назвою "Можем повторить". Ви повторили, повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів говоритиме організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад жовчі, брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав прапор Перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава богу, Україна вирвалася із цього болота.

Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів і понад 8 млн українців, на жаль, загинули в цій боротьбі", - сказав президент.

Також дивіться: Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России". Зупинити це, як і в 1945, здатен тільки об’єднаний в антипутінську коаліцію вільний світ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) привітання (733) День пам’яті та примирення (63)


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Топ коментарі
+15
Як він вже забебав своїм небритим ідальніком ....
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08.05.2025 09:29
+13
У здравых людей не было вопросов еще в 2019г.Остальным нету смысла говорить-там думать нечем.
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08.05.2025 09:43
+11
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:38
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Завтра буду дивитися парад на "пєрвом" - ДУЖЕ ХОЧУ побачити парад НАШИХ дронів над "красной площей", а також "восторжених взглядов" дедоф - які біжать і махають ручками!
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08.05.2025 09:26 Відповісти
Верховний головНарком вже віддав наказ стріляти тільки у відповідь.
Тобто не дивлячись на весь потужний пєрдьож в калюжу - він таки виконує "перемир'я" - дає оркам закріпитись, підтягти резерви для штурмів, логістику і т.д.

А ти про парад якийсь
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08.05.2025 12:45 Відповісти
Верховный оркокомандуюший объявил перемирие и тут же разбомбил КАБами многоэтажный жилой дом в Константиновке Сумской области.

Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.

Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.😡
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08.05.2025 09:26 Відповісти
Немає в Сумскій області Константинівки
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08.05.2025 09:45 Відповісти
Костянтинівка з Донеччини вже переїхала на Сумщину?
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08.05.2025 09:54 Відповісти
запускай дрони на мацкву
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08.05.2025 09:28 Відповісти
Як він вже забебав своїм небритим ідальніком ....
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08.05.2025 09:29 Відповісти
підозрюю, що ви як і я, тільки витримуєте його харю побачити, а словесний понос пробігаєте текстом і то, блювотний рефлекс спрацьовує?
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08.05.2025 09:55 Відповісти
Воно, дірвавшись до корита, епічно розжерло хлібало, марно намагаючись замаскувати цей факт рослинністю навколо мармизи. Скоро за щоками вже вух видно не буде...
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08.05.2025 10:30 Відповісти
по-твоєму раніше в нього не вистачало грошей на їжу?
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08.05.2025 11:32 Відповісти
Є люди, і на диво - серед них є і вельми небідні, які після сідв "Леді і джентельмени, їжа безкоштовна", наїдаються так, ніби через годину їх висадять на острів "Скриня Мерця" з пляшкою рому. Навіть не знаю, де там більший збій, чи то в генетиці , чи у вихованні...
Це дуже показово у готелях з опцію "все включено". Деякі туристи навіть позови до готелів подавали через те, що вони на відпочинку за пару тижнів наїли по кілька кілограмів білосніжного сала...
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08.05.2025 12:31 Відповісти
це все мівіна і скумбрія по 8...
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08.05.2025 12:22 Відповісти
Тобто це для вас єдина проблема Зеленського? Вас більше нічого не турбує у його діяльності? Все що вас цікавить - це зауваження до зовнішності?
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08.05.2025 11:36 Відповісти
Ви хоч завжди чисто виголений?
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08.05.2025 12:05 Відповісти
За те що почав тицяти Ху@ла в його чемодан - респект.
За блогерський стиль донесення своїх заяв - 0.
Зєля, тебе ж ніхто так не побачить і не почує серед мільйонів блогерів. Вийди по людськи до преси і зроби заяву. Ти президент, чи блогер всраний?
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08.05.2025 09:32 Відповісти
чого не зробиш, щоб як і обісцяв "не йти" на другий термін та хероїчно про.бати розміновані території...
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08.05.2025 10:14 Відповісти
Це зелене лайно оголосило переміріє чи ні?
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08.05.2025 09:33 Відповісти
То може той організатор згадає і подякує будівників автобану від Бульбокацапії до Бучі...
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08.05.2025 09:34 Відповісти
так уся справа в тому що на 90% у 2Світовій війні винен червоний комуно-нацист йоська сталін джунгашвілі) та його червона комуно-нацистька банда молотових , берій, калініних, жукових, кагановичів і тд.тп. !!! червоножопі комуно-нацисти, більшовики ч-леніна, сталіна що прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту 25-26.10.1917 року в санкт ч-ленінграді, з 1918 по 1922 рік окупували УНР, країни Кавказу, Центральної Азії на організували довбаний совок, з 1918 по 1939 рік тільки в окупованій ними Україні (урср) організували два Голодомори геноциди, а ще були репресії, депортації, гулаги, трійки нквд !!! В 1933 році червоні нацисти привели до влади коричневого нациста Адіка, допомогли йому побудувати 3Райх, разом ділили суверену Польщу, Європу і світ, розпочавши 2 Світову війну, окупувавши половину Польщі, країни Балтії, 20% Фінляндії та Румунії !!! Потім в листопаді 1940 року червоний нацист йоська захотів більшого - перегляду пакту "молотова-рібентропа" - хотів усю Румунію, Болгарію, Фінляндію, європецську частину Туретчини зі Стамбулом (Константинополем) негайно, а після спільної "пабеди" 3Рейху, срср і союзників над "англо-саксами" під червону окупацію усі британсткі колонії в південно-східній Азії, від ******** Лівпну, Сирії, Ізраєлю до Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі !! Адік відмовив, тому йоська готувався напасти на Адіка, Адік вдарив пешим, розпочалася німецько-совіцька війна яку кацапи називають чомусь міфічно "вов" ...
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
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08.05.2025 09:35 Відповісти
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:38 Відповісти
У здравых людей не было вопросов еще в 2019г.Остальным нету смысла говорить-там думать нечем.
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08.05.2025 09:43 Відповісти
Причому ці 73% майже усі мають бронь і ДОЦИХПІР вони за зе - знаю таких, особисто, приблизно 10 шт
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08.05.2025 09:53 Відповісти
Вони привели в Україну війну, і помім здриснули до Європи (або, як вони кажуть «в гєйропку»)
А не до омріяної ними браццкої парашки.
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08.05.2025 10:04 Відповісти
Я б дозволив вбивати таких 73%них без суддів хабарник і мусор-слідаків
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08.05.2025 10:23 Відповісти
В смысле - 10 шт ? Ну не 73% процента - я так понял , а то это уже клиника.....
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08.05.2025 12:20 Відповісти
Низько берете. Олігархи грабують країну вже 30 років. А народ досі голосує за їх ставлеників через маніпуляції олігархічних ЗМІ.
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08.05.2025 11:37 Відповісти
Біда в тому, що для комуняцького режиму не було свого Нюрнберга. Допоки в Китаї не зміниться режим, допоки опудало Леніна не приберуть з мавзолея, допоки фсбшні покидьки будуть при владі, постійно буде війна
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08.05.2025 09:49 Відповісти
Звертається до народу України з площі, а навколо - ні душі (окрім охорони)
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08.05.2025 10:08 Відповісти
Боїться, щоб, часом, хтось в морду не плюнув...
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08.05.2025 10:15 Відповісти
Не вразив. Треба міняти гундосого
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08.05.2025 10:16 Відповісти
Вважаю Зеленський несе повну відповідальність за те що трапиться 9 травня на копростані! Чому він не попередив русофобів, що біля аеропортів дуже великі дерева, чому не попередив що на злітно-посадковій смузі дуже багато снігу та снігоприбиральних машин? А ще, дуже корисний кремлівський чай? Панацея від усіх хвороб!
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08.05.2025 10:19 Відповісти
Із зарином / новачком як раз сци-піздиня
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08.05.2025 10:24 Відповісти
Патріота з себе видає, погань!
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08.05.2025 10:26 Відповісти
А хто допустив кремлівського ман'яка до Бучі, Ірпіня, Мощуна......?!
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08.05.2025 10:35 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html#:~:text=share-,%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%3A%20%C2%AB%D0%AF%D0%BA%D0%B1%D0%B8%20%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%C2%AB%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%C2%BB,-01%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%202021 Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
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08.05.2025 11:08 Відповісти
Вы хорошую ссылку дали - знаковую Особенно дата интервью интересная - 01 лютого 2021, почти ровно за год до вторжения и почти 9 месяцев до предупреждения США о концентрации москальских войск и возможного вторжения - было лично новобородатому.
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08.05.2025 12:27 Відповісти
погодьтесь!
що що, а знімати кіно для бидла 95 квартал вміє добре!
чи, хтось повірив, що зе!гніда йде хрещатиком, посеред пересічних українців?
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08.05.2025 10:42 Відповісти
Не пи..ди, а роби! А слабо завтра вдарити по кремляді! Це буде тест для тебе.
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08.05.2025 10:47 Відповісти
Ну то влаштуй московитам криваву лазню, щоб в них було не свято, а день жалоби. Треба око за око, а не пуста балаканина.
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08.05.2025 11:35 Відповісти
красавчик, класна ідея вийти пройтись з телефоном по хрещатику на фоні путіна який пів міста перекриває шоб йому в ботоксне їбало не прилетіло
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08.05.2025 11:35 Відповісти
знімати кіно для бидла, 95 квартал вміє добре!
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08.05.2025 11:48 Відповісти
Про хромакей ніколи не чули?!
Та ця зелена мавпа висовує носа з свого бункера хіба в години 4 ранку, коли усі сплять і немає кому оту неголену пику начистити!
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08.05.2025 12:27 Відповісти
Никогда не был сторонником Зе.совсем наоборот.но это Привитання-я считаю удачным.прошел по Киеву,даже под охраной.а теперь посмотрите ,как обосранный Плешывый с колоной авто пролетает по красненькой площади.Красной от крови Площади.настолько обосрался Плешивый,что даже инет и связь вырубил в своем логове
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08.05.2025 12:28 Відповісти
А ми їм перемир'ям до параду підігруємо!
Кажуть 3 дні - це домовленність Трампа та Путіна.
Треба хоч пусті дрони відправити 9-го, нібито для розвідки, щоб їх ПВО подратувати!
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08.05.2025 12:45 Відповісти
 
 