Зеленський у День пам’яті та примирення: Завтра про звірства нацистів у Москві розповідатиме організатор братських могил у Бучі. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У цей день, за словами президента, згадують всіх, хто боровся за життя проти зла. Але 3 роки тому над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги.
Він назвав парад у Москві - парадом страху.
"Секта під назвою "Можем повторить". Ви повторили, повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів говоритиме організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад жовчі, брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав прапор Перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава богу, Україна вирвалася із цього болота.
Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів і понад 8 млн українців, на жаль, загинули в цій боротьбі", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Тобто не дивлячись на весь потужний пєрдьож в калюжу - він таки виконує "перемир'я" - дає оркам закріпитись, підтягти резерви для штурмів, логістику і т.д.
А ти про парад якийсь
Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.
Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.😡
Це дуже показово у готелях з опцію "все включено". Деякі туристи навіть позови до готелів подавали через те, що вони на відпочинку за пару тижнів наїли по кілька кілограмів білосніжного сала...
За блогерський стиль донесення своїх заяв - 0.
Зєля, тебе ж ніхто так не побачить і не почує серед мільйонів блогерів. Вийди по людськи до преси і зроби заяву. Ти президент, чи блогер всраний?
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
А не до омріяної ними браццкої парашки.
що що, а знімати кіно для бидла 95 квартал вміє добре!
чи, хтось повірив, що зе!гніда йде хрещатиком, посеред пересічних українців?
Та ця зелена мавпа висовує носа з свого бункера хіба в години 4 ранку, коли усі сплять і немає кому оту неголену пику начистити!
Кажуть 3 дні - це домовленність Трампа та Путіна.
Треба хоч пусті дрони відправити 9-го, нібито для розвідки, щоб їх ПВО подратувати!