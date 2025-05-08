Зеленський у День пам’яті та примирення: Завтра про звірства нацистів у Москві розповідатиме організатор братських могил у Бучі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У цей день, за словами президента, згадують всіх, хто боровся за життя проти зла. Але 3 роки тому над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги.

Він назвав парад у Москві - парадом страху.

"Секта під назвою "Можем повторить". Ви повторили, повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів говоритиме організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад жовчі, брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав прапор Перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава богу, Україна вирвалася із цього болота.

Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів і понад 8 млн українців, на жаль, загинули в цій боротьбі", - сказав президент.

Також дивіться: Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России". Зупинити це, як і в 1945, здатен тільки об’єднаний в антипутінську коаліцію вільний світ, - Зеленський. ВIДЕО