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Зеленский в День памяти и примирения: Завтра о зверствах нацистов в Москве расскажет организатор братских могил в Буче. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обнародовал обращение ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В этот день, по словам президента, вспоминают всех, кто боролся за жизнь против зла. Но 3 года назад над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги.

Он назвал парад в Москве - парадом страха.

"Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили, повторили все то зло. Украина это видела, весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить именно те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад желчи, лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал флаг Победы над Рейхстагом в Берлине. Слава богу, Украина вырвалась из этого болота.

Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов и более 8 млн украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе", - сказал президент.

Также смотрите: Нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России". Остановить это, как и в 1945, способен только объединенный в антипутинскую коалицию свободный мир, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) поздравление (1059) День памяти и примирения (63)


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Топ комментарии
+10
Як він вже забебав своїм небритим ідальніком ....
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08.05.2025 09:29
+10
У здравых людей не было вопросов еще в 2019г.Остальным нету смысла говорить-там думать нечем.
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08.05.2025 09:43
+7
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:38
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Завтра буду дивитися парад на "пєрвом" - ДУЖЕ ХОЧУ побачити парад НАШИХ дронів над "красной площей", а також "восторжених взглядов" дедоф - які біжать і махають ручками!
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08.05.2025 09:26 Ответить
Верховный оркокомандуюший объявил перемирие и тут же разбомбил КАБами многоэтажный жилой дом в Константиновке Сумской области.

Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.

Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.😡
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08.05.2025 09:26 Ответить
Немає в Сумскій області Константинівки
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08.05.2025 09:45 Ответить
Костянтинівка з Донеччини вже переїхала на Сумщину?
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08.05.2025 09:54 Ответить
запускай дрони на мацкву
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08.05.2025 09:28 Ответить
Як він вже забебав своїм небритим ідальніком ....
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08.05.2025 09:29 Ответить
підозрюю, що ви як і я, тільки витримуєте його харю побачити, а словесний понос пробігаєте текстом і то, блювотний рефлекс спрацьовує?
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08.05.2025 09:55 Ответить
Воно, дірвавшись до корита, епічно розжерло хлібало, марно намагаючись замаскувати цей факт рослинністю навколо мармизи. Скоро за щоками вже вух видно не буде...
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08.05.2025 10:30 Ответить
по-твоєму раніше в нього не вистачало грошей на їжу?
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08.05.2025 11:32 Ответить
За те що почав тицяти Ху@ла в його чемодан - респект.
За блогерський стиль донесення своїх заяв - 0.
Зєля, тебе ж ніхто так не побачить і не почує серед мільйонів блогерів. Вийди по людськи до преси і зроби заяву. Ти президент, чи блогер всраний?
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08.05.2025 09:32 Ответить
чого не зробиш, щоб як і обісцяв "не йти" на другий термін та хероїчно про.бати розміновані території...
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08.05.2025 10:14 Ответить
Це зелене лайно оголосило переміріє чи ні?
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08.05.2025 09:33 Ответить
То може той організатор згадає і подякує будівників автобану від Бульбокацапії до Бучі...
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08.05.2025 09:34 Ответить
так уся справа в тому що на 90% у 2Світовій війні винен червоний комуно-нацист йоська сталін джунгашвілі) та його червона комуно-нацистька банда молотових , берій, калініних, жукових, кагановичів і тд.тп. !!! червоножопі комуно-нацисти, більшовики ч-леніна, сталіна що прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту 25-26.10.1917 року в санкт ч-ленінграді, з 1918 по 1922 рік окупували УНР, країни Кавказу, Центральної Азії на організували довбаний совок, з 1918 по 1939 рік тільки в окупованій ними Україні (урср) організували два Голодомори геноциди, а ще були репресії, депортації, гулаги, трійки нквд !!! В 1933 році червоні нацисти привели до влади коричневого нациста Адіка, допомогли йому побудувати 3Райх, разом ділили суверену Польщу, Європу і світ, розпочавши 2 Світову війну, окупувавши половину Польщі, країни Балтії, 20% Фінляндії та Румунії !!! Потім в листопаді 1940 року червоний нацист йоська захотів більшого - перегляду пакту "молотова-рібентропа" - хотів усю Румунію, Болгарію, Фінляндію, європецську частину Туретчини зі Стамбулом (Константинополем) негайно, а після спільної "пабеди" 3Рейху, срср і союзників над "англо-саксами" під червону окупацію усі британсткі колонії в південно-східній Азії, від ******** Лівпну, Сирії, Ізраєлю до Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі !! Адік відмовив, тому йоська готувався напасти на Адіка, Адік вдарив пешим, розпочалася німецько-совіцька війна яку кацапи називають чомусь міфічно "вов" ...
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
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08.05.2025 09:35 Ответить
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:38 Ответить
У здравых людей не было вопросов еще в 2019г.Остальным нету смысла говорить-там думать нечем.
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08.05.2025 09:43 Ответить
Причому ці 73% майже усі мають бронь і ДОЦИХПІР вони за зе - знаю таких, особисто, приблизно 10 шт
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08.05.2025 09:53 Ответить
Вони привели в Україну війну, і помім здриснули до Європи (або, як вони кажуть «в гєйропку»)
А не до омріяної ними браццкої парашки.
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08.05.2025 10:04 Ответить
Я б дозволив вбивати таких 73%них без суддів хабарник і мусор-слідаків
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08.05.2025 10:23 Ответить
Біда в тому, що для комуняцького режиму не було свого Нюрнберга. Допоки в Китаї не зміниться режим, допоки опудало Леніна не приберуть з мавзолея, допоки фсбшні покидьки будуть при владі, постійно буде війна
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08.05.2025 09:49 Ответить
Звертається до народу України з площі, а навколо - ні душі (окрім охорони)
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08.05.2025 10:08 Ответить
Боїться, щоб, часом, хтось в морду не плюнув...
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08.05.2025 10:15 Ответить
Не вразив. Треба міняти гундосого
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08.05.2025 10:16 Ответить
Вважаю Зеленський несе повну відповідальність за те що трапиться 9 травня на копростані! Чому він не попередив русофобів, що біля аеропортів дуже великі дерева, чому не попередив що на злітно-посадковій смузі дуже багато снігу та снігоприбиральних машин? А ще, дуже корисний кремлівський чай? Панацея від усіх хвороб!
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08.05.2025 10:19 Ответить
Із зарином / новачком як раз сци-піздиня
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08.05.2025 10:24 Ответить
Патріота з себе видає, погань!
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08.05.2025 10:26 Ответить
А хто допустив кремлівського ман'яка до Бучі, Ірпіня, Мощуна......?!
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08.05.2025 10:35 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html#:~:text=share-,%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%3A%20%C2%AB%D0%AF%D0%BA%D0%B1%D0%B8%20%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%C2%AB%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%C2%BB,-01%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%202021 Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
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08.05.2025 11:08 Ответить
погодьтесь!
що що, а знімати кіно для бидла 95 квартал вміє добре!
чи, хтось повірив, що зе!гніда йде хрещатиком, посеред пересічних українців?
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08.05.2025 10:42 Ответить
Не пи..ди, а роби! А слабо завтра вдарити по кремляді! Це буде тест для тебе.
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08.05.2025 10:47 Ответить
 
 