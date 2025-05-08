Зеленский в День памяти и примирения: Завтра о зверствах нацистов в Москве расскажет организатор братских могил в Буче. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обнародовал обращение ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В этот день, по словам президента, вспоминают всех, кто боролся за жизнь против зла. Но 3 года назад над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги.

Он назвал парад в Москве - парадом страха.

"Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили, повторили все то зло. Украина это видела, весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить именно те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад желчи, лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал флаг Победы над Рейхстагом в Берлине. Слава богу, Украина вырвалась из этого болота.

Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов и более 8 млн украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе", - сказал президент.

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