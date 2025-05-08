Зеленский в День памяти и примирения: Завтра о зверствах нацистов в Москве расскажет организатор братских могил в Буче. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обнародовал обращение ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В этот день, по словам президента, вспоминают всех, кто боролся за жизнь против зла. Но 3 года назад над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги.
Он назвал парад в Москве - парадом страха.
"Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили, повторили все то зло. Украина это видела, весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить именно те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад желчи, лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал флаг Победы над Рейхстагом в Берлине. Слава богу, Украина вырвалась из этого болота.
Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов и более 8 млн украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе", - сказал президент.
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Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.
Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.😡
За блогерський стиль донесення своїх заяв - 0.
Зєля, тебе ж ніхто так не побачить і не почує серед мільйонів блогерів. Вийди по людськи до преси і зроби заяву. Ти президент, чи блогер всраний?
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
А не до омріяної ними браццкої парашки.
що що, а знімати кіно для бидла 95 квартал вміє добре!
чи, хтось повірив, що зе!гніда йде хрещатиком, посеред пересічних українців?