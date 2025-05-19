Знищено РЛС та склади на "вишках Бойка" за допомогою надводних та повітряних БпЛА, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі - "вишках Бойка".

Відео оприлюднила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах.



Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці", - йдеться в повідомленні.

СБУ використала два типи безпілотників, що продемонстрували ефективність парної роботи.

