Знищено РЛС та склади на "вишках Бойка" за допомогою надводних та повітряних БпЛА, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі - "вишках Бойка".

Відео оприлюднила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах.

Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці", - йдеться в повідомленні.

СБУ використала два типи безпілотників, що продемонстрували ефективність парної роботи.

Дивіться: Перше зафіксоване ураження російської корабельної РЛС "Заслон", встановленої на колісне шасі. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (68) СБУ (13276) знищення (8053)
+12
Гарна робота-виконавцям респект...
19.05.2025 09:39 Відповісти
19.05.2025 09:39 Відповісти
+5
Там важко втриматься. Все прострілюється... Для їх оборони треба тримать поряд кілька кораблів...
19.05.2025 10:12 Відповісти
19.05.2025 10:12 Відповісти
+4
Що знову? Так це ж вже було рази три чи чотири. Там навіть висаджувались наші спецпризначенці і встановлювали якусь апаратуру. А тут склади (!).
19.05.2025 09:49 Відповісти
19.05.2025 09:49 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
19.05.2025 09:39 Відповісти
19.05.2025 09:39 Відповісти
Не хотять кацапи залишати платформи
19.05.2025 09:49 Відповісти
19.05.2025 09:49 Відповісти
Що знову? Так це ж вже було рази три чи чотири. Там навіть висаджувались наші спецпризначенці і встановлювали якусь апаратуру. А тут склади (!).
19.05.2025 09:49 Відповісти
19.05.2025 09:49 Відповісти
Там важко втриматься. Все прострілюється... Для їх оборони треба тримать поряд кілька кораблів...
19.05.2025 10:12 Відповісти
19.05.2025 10:12 Відповісти
Отож і я згадав...
19.05.2025 10:16 Відповісти
19.05.2025 10:16 Відповісти
ну треба ж муданову щось генерити для зельоного поносу
19.05.2025 10:41 Відповісти
19.05.2025 10:41 Відповісти
ти гнида кацапська
19.05.2025 20:08 Відповісти
19.05.2025 20:08 Відповісти
В 2022 году российские войска установили на каждой из четырех похищенных установок средства радиоэлектронной разведки и борьбы, вертолетные площадки .

 Вы про какую из них говорите ?
19.05.2025 13:39 Відповісти
19.05.2025 13:39 Відповісти
ото потужно, кацапи "осліпнуть" надовго в тому районі
19.05.2025 09:50 Відповісти
19.05.2025 09:50 Відповісти
Я так розумію порівнбчи скільки вкрали зелені гниди і скільки шкоди вони принесли. Бойко просто ангел..
19.05.2025 09:56 Відповісти
19.05.2025 09:56 Відповісти
Як можна порівнювати одне й те саме?
Гу@но різного кольору...
19.05.2025 09:59 Відповісти
19.05.2025 09:59 Відповісти
Надо проводить таку профилактику регулярно, раз в месяц, типа месячных)))
19.05.2025 09:59 Відповісти
19.05.2025 09:59 Відповісти
А російський крадун Бойка досі сидить у Раді, а не у буцегарні. Добре, що хочаб Береза йьому у вухо зарядив
Вибори і рига зєлю геть
19.05.2025 10:05 Відповісти
19.05.2025 10:05 Відповісти
Бойка теж?
19.05.2025 10:28 Відповісти
19.05.2025 10:28 Відповісти
Бойко і тимошенчиха з оточенням, мабуть, ЩОМІСЯЦЯ ДОНАТЯТЬ для ЗСУ!!?? «Любі мої», тимошенчисі, більше не любі??
19.05.2025 10:39 Відповісти
19.05.2025 10:39 Відповісти
Януковіч? Ти ще живий?
19.05.2025 12:21 Відповісти
19.05.2025 12:21 Відповісти
всі знають що на "вишках Бойко" вкрадено 500млн $ ..

і ніхто не сидить ))..і навіть гнида бойко - його дуже страшно налякали - позбавили звання Героя України
19.05.2025 10:40 Відповісти
19.05.2025 10:40 Відповісти
Ты реально спалился ....
Google дает рекламу "отслеживая" ТВОИ "поски" в браузере ...
19.05.2025 13:30 Відповісти
19.05.2025 13:30 Відповісти
Щоб не виникало дибільних запитань та реплік: це ж вже було! Як знову? Потрібно хоч трохи увімкнути мізки і кілька хвилин витратити на це питання. Із відкритих джерел маємо таку ситуацію: українська інфраструктура нафтогазового сектору від Одеси до Криму має мінімум півтора десятки різних платформ. Якісь ближче знаходяться до Одеси, якісь до окупованого Криму. Відповідно постійно там працюють наші і ворожі підрозділи. Далі потрібно пояснювати чому періодично виникає інформація про атаку цих платформ?
19.05.2025 14:38 Відповісти
19.05.2025 14:38 Відповісти
 
 