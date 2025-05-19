Уничтожены РЛС и склады на "вышках Бойко" с помощью надводных и воздушных БПЛА, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море - "вышках Бойко".

Видео обнародовала пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"На днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.



Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке", - говорится в сообщении.

СБУ использовала два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы.

