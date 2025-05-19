РУС
Уничтожены РЛС и склады на "вышках Бойко" с помощью надводных и воздушных БПЛА, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море - "вышках Бойко".

Видео обнародовала пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"На днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.

Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке", - говорится в сообщении.

СБУ использовала два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы.

Смотрите: Первое зафиксированное поражение российской корабельной РЛС "Заслон", установленной на колесное шасси. ВИДЕО

РЛС (86) СБУ (20338) уничтожение (7739)
Топ комментарии
+12
Гарна робота-виконавцям респект...
19.05.2025 09:39 Ответить
+5
Там важко втриматься. Все прострілюється... Для їх оборони треба тримать поряд кілька кораблів...
19.05.2025 10:12 Ответить
+4
Що знову? Так це ж вже було рази три чи чотири. Там навіть висаджувались наші спецпризначенці і встановлювали якусь апаратуру. А тут склади (!).
19.05.2025 09:49 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
19.05.2025 09:39 Ответить
Не хотять кацапи залишати платформи
19.05.2025 09:49 Ответить
Що знову? Так це ж вже було рази три чи чотири. Там навіть висаджувались наші спецпризначенці і встановлювали якусь апаратуру. А тут склади (!).
19.05.2025 09:49 Ответить
Там важко втриматься. Все прострілюється... Для їх оборони треба тримать поряд кілька кораблів...
19.05.2025 10:12 Ответить
Отож і я згадав...
19.05.2025 10:16 Ответить
ну треба ж муданову щось генерити для зельоного поносу
19.05.2025 10:41 Ответить
ти гнида кацапська
19.05.2025 20:08 Ответить
В 2022 году российские войска установили на каждой из четырех похищенных установок средства радиоэлектронной разведки и борьбы, вертолетные площадки .

 Вы про какую из них говорите ?
19.05.2025 13:39 Ответить
ото потужно, кацапи "осліпнуть" надовго в тому районі
19.05.2025 09:50 Ответить
Я так розумію порівнбчи скільки вкрали зелені гниди і скільки шкоди вони принесли. Бойко просто ангел..
19.05.2025 09:56 Ответить
Як можна порівнювати одне й те саме?
Гу@но різного кольору...
19.05.2025 09:59 Ответить
Надо проводить таку профилактику регулярно, раз в месяц, типа месячных)))
19.05.2025 09:59 Ответить
А російський крадун Бойка досі сидить у Раді, а не у буцегарні. Добре, що хочаб Береза йьому у вухо зарядив
Вибори і рига зєлю геть
19.05.2025 10:05 Ответить
Бойка теж?
19.05.2025 10:28 Ответить
Бойко і тимошенчиха з оточенням, мабуть, ЩОМІСЯЦЯ ДОНАТЯТЬ для ЗСУ!!?? «Любі мої», тимошенчисі, більше не любі??
19.05.2025 10:39 Ответить
Януковіч? Ти ще живий?
19.05.2025 12:21 Ответить
всі знають що на "вишках Бойко" вкрадено 500млн $ ..

і ніхто не сидить ))..і навіть гнида бойко - його дуже страшно налякали - позбавили звання Героя України
19.05.2025 10:40 Ответить
Ты реально спалился ....
Google дает рекламу "отслеживая" ТВОИ "поски" в браузере ...
19.05.2025 13:30 Ответить
Щоб не виникало дибільних запитань та реплік: це ж вже було! Як знову? Потрібно хоч трохи увімкнути мізки і кілька хвилин витратити на це питання. Із відкритих джерел маємо таку ситуацію: українська інфраструктура нафтогазового сектору від Одеси до Криму має мінімум півтора десятки різних платформ. Якісь ближче знаходяться до Одеси, якісь до окупованого Криму. Відповідно постійно там працюють наші і ворожі підрозділи. Далі потрібно пояснювати чому періодично виникає інформація про атаку цих платформ?
19.05.2025 14:38 Ответить
 
 