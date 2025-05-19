Уничтожены РЛС и склады на "вышках Бойко" с помощью надводных и воздушных БПЛА, - СБУ. ВИДЕО
Служба безопасности уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море - "вышках Бойко".
Видео обнародовала пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"На днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.
Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке", - говорится в сообщении.
СБУ использовала два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы.
Вы про какую из них говорите ?
Гу@но різного кольору...
Вибори і рига зєлю геть
і ніхто не сидить ))..і навіть гнида бойко - його дуже страшно налякали - позбавили звання Героя України
Google дает рекламу "отслеживая" ТВОИ "поски" в браузере ...