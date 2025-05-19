У Києві поліція затримала пасажира Audi, який стріляв із пістолета. ВIДЕО

У Дарницькому районі Києва чоловік вирішив постріляти із пістолета, рухаючися на автомобілі Audi.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водія і пасажира зі зброєю швидко розшукали правоохоронці. Слідчі затримали зловмисників та вилучили пістолет. Затримані - це двоє киян, віком 22 та 33 роки. Їх доставили до Дарницького управління поліції. Відомості вже внесені до ЄРДР за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

