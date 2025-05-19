УКР
У Києві поліція затримала пасажира Audi, який стріляв із пістолета. ВIДЕО

У Дарницькому районі Києва чоловік вирішив постріляти із пістолета, рухаючися на автомобілі Audi.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водія і пасажира зі зброєю швидко розшукали правоохоронці. Слідчі затримали зловмисників та вилучили пістолет. Затримані - це двоє киян, віком 22 та 33 роки. Їх доставили до Дарницького управління поліції. Відомості вже внесені до ЄРДР за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік влаштував стрілянину в готелі у Святошинському районі Києва: ніхто не постраждав. ФОТО

затримання Київ стрілянина
+22
о, які сміливі..., підрозділи можуть за них посперечатись...
19.05.2025 14:13 Відповісти
19.05.2025 14:13 Відповісти
+21
Видно одразу, що не трактористи, слюсарі або різноробочі. Мабудь дітвора- мажори, з бронню від мобілізації!
19.05.2025 14:11 Відповісти
19.05.2025 14:11 Відповісти
+16
вангую що ці обидва бички офіційно інваліди і непридатні до війської служби, і таких пів-Києва
19.05.2025 14:19 Відповісти
19.05.2025 14:19 Відповісти
Так а за що їх затримали?
19.05.2025 14:11 Відповісти
19.05.2025 14:11 Відповісти
Груші околочували.
19.05.2025 14:16 Відповісти
19.05.2025 14:16 Відповісти
На какіх аснаваніях
19.05.2025 15:58 Відповісти
19.05.2025 15:58 Відповісти
стрілянина в недозволеному місці - адміністративне правопорушення, тягне на штраф, конфіскацію зброї та ***********.
19.05.2025 19:22 Відповісти
19.05.2025 19:22 Відповісти
а ти, що крім заголовку нічого більше не читало? многа букаф?
19.05.2025 21:31 Відповісти
19.05.2025 21:31 Відповісти
Та в них гастрит з плоскостопієм головного мозку, тому й звільнені зі служби.
19.05.2025 14:19 Відповісти
19.05.2025 14:19 Відповісти
Бита ауді з Америки та турецький стартовий пістолет, перероблений під травмат - ото і всі понти копійчані.
19.05.2025 14:31 Відповісти
19.05.2025 14:31 Відповісти
понтів на копійку, а нари на рупь

.
19.05.2025 16:31 Відповісти
19.05.2025 16:31 Відповісти
за перероблений кримінал, наша доблесна поліція трактує це як вогнепальну, якщо витримує 1 постріл бойовим під час експертизи, то вогнепальна. я знаю, що це тупо, але це так, навіть якщо по факту було споряджене гумою, це ще з часів януковоща пішла така хибна практика.
19.05.2025 21:34 Відповісти
19.05.2025 21:34 Відповісти
які нахер мажори? посередня audi, тіло на адідасі, класичне гоп-бидло...
19.05.2025 15:00 Відповісти
19.05.2025 15:00 Відповісти
Ага, мажори на сторчній ауді і в трєніках! Бицюгани звичайні...
19.05.2025 16:16 Відповісти
19.05.2025 16:16 Відповісти
гопота столичная....
19.05.2025 14:14 Відповісти
19.05.2025 14:14 Відповісти
Не пиши муть. Такі існують завжди і кругом. В гглові " одні опілкі, да, да, да"
19.05.2025 14:17 Відповісти
19.05.2025 14:17 Відповісти
Що порушили?Постріл холостий.Заборонено?
19.05.2025 14:17 Відповісти
19.05.2025 14:17 Відповісти
Ти це зараз серйозно запитуєш?
19.05.2025 14:19 Відповісти
19.05.2025 14:19 Відповісти
"Що порушили?Постріл холостий.Заборонено?"

можно еще где-нибудь в торговом центре топором помахать, топор вообще не стреляет
19.05.2025 14:51 Відповісти
19.05.2025 14:51 Відповісти
Можно.Я с топором шел,в магазин заходил-я нарушил что-то.Никто меня не задерживал .
19.05.2025 14:54 Відповісти
19.05.2025 14:54 Відповісти
"Можно.Я с топором шел в магазин"

судя по твоему предыдущему вопросу, мог бы и не уточнять свой диагноз
19.05.2025 15:30 Відповісти
19.05.2025 15:30 Відповісти
Если кому то что-то не нравится это не есть нарушением и на основании этого уголовное дело не возбуждается.Учи законы тупое создание!!!
19.05.2025 15:37 Відповісти
19.05.2025 15:37 Відповісти
"Учи законы тупое создание"

ну вот и стало всё на свои места, быдло всегда проявится, надо только указать ему направление.
ученый законник, запятые научись использовать, и дефисы тоже
19.05.2025 15:44 Відповісти
19.05.2025 15:44 Відповісти
какой слог, сразу видно культурного человека
19.05.2025 15:48 Відповісти
19.05.2025 15:48 Відповісти
"Если кому то что-то не нравится"

значит тебе можно плюнуть в харю лица, мало ли что тебе не понравится, это же не будет нарушением
19.05.2025 15:47 Відповісти
19.05.2025 15:47 Відповісти
С пистелотем теж можна їхати і ніхто не затримуватиме, якщо не стріляти. Ти ж топором не махав в різні боки?
19.05.2025 15:45 Відповісти
19.05.2025 15:45 Відповісти
Всегда в магазин с топором?
19.05.2025 17:44 Відповісти
19.05.2025 17:44 Відповісти
якщо ти його десь заховав, наприклад в дупу собі засунув, то ти хоч і порушив, але це не виявили, а якби раптом чомусь вирішили б тебе обшукати, бо при поверхневому огляді у тебе в дупі сокири б не помітили або ти ніс його в руках і махав ним, то порушив, і отримав би кримінал.
19.05.2025 21:38 Відповісти
19.05.2025 21:38 Відповісти
Де ви такі беретесь вумні ??
19.05.2025 21:49 Відповісти
19.05.2025 21:49 Відповісти
тобі сокира в дупі не муляє?
19.05.2025 23:45 Відповісти
19.05.2025 23:45 Відповісти
Що порушили бички призивного віку роз'їжджаючи містом посеред білого дня ?
19.05.2025 14:42 Відповісти
19.05.2025 14:42 Відповісти
Тобто всі призивного віку повинні вдома сидіти ?
19.05.2025 14:51 Відповісти
19.05.2025 14:51 Відповісти
бачу ти така ж бидлятина
19.05.2025 15:01 Відповісти
19.05.2025 15:01 Відповісти
Мабуть в ТЦК поспішали?...
19.05.2025 14:29 Відповісти
19.05.2025 14:29 Відповісти
На нуль їхали.
19.05.2025 16:20 Відповісти
19.05.2025 16:20 Відповісти
Навички поводження зі зброєю мають та охоче це демонструють, чому ще не в рядах добровольців?
19.05.2025 14:30 Відповісти
19.05.2025 14:30 Відповісти
Аууу ТЦК? Хлопці так просяться на передову постріляти!
19.05.2025 14:33 Відповісти
19.05.2025 14:33 Відповісти
от де мобресурс нереалізований пропадає...
19.05.2025 14:42 Відповісти
19.05.2025 14:42 Відповісти
Если кратко - страна Украина есть, государства в ней - нет. ****-й зелёный балаган.
19.05.2025 14:42 Відповісти
19.05.2025 14:42 Відповісти
Пацанчик давал старт автобробегу от светофора до сфетофора.
19.05.2025 15:05 Відповісти
19.05.2025 15:05 Відповісти
Так и есть, киевский форсаж - 2025.
19.05.2025 15:20 Відповісти
19.05.2025 15:20 Відповісти
Хочуть стріляти в ТЦК і на передок... готові бійці.
19.05.2025 15:17 Відповісти
19.05.2025 15:17 Відповісти
22,23? Какой хароши возрасть... Єздій, стріляй... Труба твая дом шатай...
19.05.2025 15:30 Відповісти
19.05.2025 15:30 Відповісти
продажне кривосуддя та мусора знову "трохи підлатаються".. цього разу так по-мєлочі, для лівоохоронців-хвойд - це пару раз в ресторан сходити..
19.05.2025 15:40 Відповісти
19.05.2025 15:40 Відповісти
Ось вже є два штурмовика.
19.05.2025 16:11 Відповісти
19.05.2025 16:11 Відповісти
Один з них ще занадто юний, щоб захищати країну - 22 роки.
Не можу я зрозуміти цих вікових обмежень... Чому я, в 20 років, вже топтав керзачі на дальньому сході срср. Та це я, в своєму призові, вже був досить старий. Основний контингент був 18-19 років.
19.05.2025 16:24 Відповісти
19.05.2025 16:24 Відповісти
Адрес регистрации: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО СКИБИН
Та це сільські хлопці приїхали до столиці. Мабуть на заробітки.

http://www.unda.com.ua/gosnomer-UA/KA7006KB/ База МВД Украина госномер КА7006КВ
19.05.2025 16:19 Відповісти
19.05.2025 16:19 Відповісти
Ауди кусок говна за 2к, стартовый говно пистолет переделаный под травмат или вообще обычное говно за 2к только гривен, прикидон Абибос за 100 грн. А в коментах все "в шоке что мажеры творят"
Вот если бы я, беременный инвалид, достал бы свою АРку 15 и начал херячить из своего гелика, тогда б пердаки точно взлетели б ))) Ну и она без глушака, так что я б точно оглох, и получил бы дополнительную инвалидность )))
19.05.2025 18:37 Відповісти
19.05.2025 18:37 Відповісти
Кличте тцк, готові штурмовики зі своєю зброєю
19.05.2025 18:47 Відповісти
19.05.2025 18:47 Відповісти
Детей мажоров - резко в мажорку, окопы копать и туалеты чистить..
19.05.2025 18:52 Відповісти
19.05.2025 18:52 Відповісти
Детi вiйни.
19.05.2025 19:00 Відповісти
19.05.2025 19:00 Відповісти
Та це звичайні косплеєри стиль "Братки з 90-х": травматичний пістоль, спортивний костюм "adibas" і лакіровані туфлі, а от автівка не автентична повинен бути "600-й Мерін"
21.05.2025 15:40 Відповісти
21.05.2025 15:40 Відповісти
 
 