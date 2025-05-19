У Києві поліція затримала пасажира Audi, який стріляв із пістолета. ВIДЕО
У Дарницькому районі Києва чоловік вирішив постріляти із пістолета, рухаючися на автомобілі Audi.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, водія і пасажира зі зброєю швидко розшукали правоохоронці. Слідчі затримали зловмисників та вилучили пістолет. Затримані - це двоє киян, віком 22 та 33 роки. Їх доставили до Дарницького управління поліції. Відомості вже внесені до ЄРДР за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
можно еще где-нибудь в торговом центре топором помахать, топор вообще не стреляет
судя по твоему предыдущему вопросу, мог бы и не уточнять свой диагноз
ну вот и стало всё на свои места, быдло всегда проявится, надо только указать ему направление.
ученый законник, запятые научись использовать, и дефисы тоже
значит тебе можно плюнуть в харю лица, мало ли что тебе не понравится, это же не будет нарушением
Не можу я зрозуміти цих вікових обмежень... Чому я, в 20 років, вже топтав керзачі на дальньому сході срср. Та це я, в своєму призові, вже був досить старий. Основний контингент був 18-19 років.
Та це сільські хлопці приїхали до столиці. Мабуть на заробітки.
http://www.unda.com.ua/gosnomer-UA/KA7006KB/ База МВД Украина госномер КА7006КВ
Вот если бы я, беременный инвалид, достал бы свою АРку 15 и начал херячить из своего гелика, тогда б пердаки точно взлетели б ))) Ну и она без глушака, так что я б точно оглох, и получил бы дополнительную инвалидность )))