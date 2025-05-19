РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8758 посетителей онлайн
Новости Видео
11 498 57

В Киеве полиция задержала пассажира Audi, стрелявшего из пистолета. ВИДЕО

В Дарницком районе Киева мужчина решил пострелять из пистолета, двигаясь на автомобиле Audi.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водителя и пассажира с оружием быстро разыскали правоохранители. Следователи задержали злоумышленников и изъяли пистолет. Задержанные - двое киевлян, в возрасте 22 и 33 года. Их доставили в Дарницкое управление полиции. Сведения уже внесены в ЕРДР за хулиганство, совершенное с применением оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина устроил стрельбу в гостинице в Святошинском районе Киева: никто не пострадал. ФОТО

Автор: 

задержание (6700) Киев (26014) стрельба (3294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
о, які сміливі..., підрозділи можуть за них посперечатись...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:13 Ответить
+21
Видно одразу, що не трактористи, слюсарі або різноробочі. Мабудь дітвора- мажори, з бронню від мобілізації!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:11 Ответить
+16
вангую що ці обидва бички офіційно інваліди і непридатні до війської служби, і таких пів-Києва
показать весь комментарий
19.05.2025 14:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а за що їх затримали?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:11 Ответить
Груші околочували.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:16 Ответить
На какіх аснаваніях
показать весь комментарий
19.05.2025 15:58 Ответить
стрілянина в недозволеному місці - адміністративне правопорушення, тягне на штраф, конфіскацію зброї та ***********.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:22 Ответить
а ти, що крім заголовку нічого більше не читало? многа букаф?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:31 Ответить
Видно одразу, що не трактористи, слюсарі або різноробочі. Мабудь дітвора- мажори, з бронню від мобілізації!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:11 Ответить
Та в них гастрит з плоскостопієм головного мозку, тому й звільнені зі служби.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:19 Ответить
Бита ауді з Америки та турецький стартовий пістолет, перероблений під травмат - ото і всі понти копійчані.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:31 Ответить
понтів на копійку, а нари на рупь

.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:31 Ответить
за перероблений кримінал, наша доблесна поліція трактує це як вогнепальну, якщо витримує 1 постріл бойовим під час експертизи, то вогнепальна. я знаю, що це тупо, але це так, навіть якщо по факту було споряджене гумою, це ще з часів януковоща пішла така хибна практика.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:34 Ответить
які нахер мажори? посередня audi, тіло на адідасі, класичне гоп-бидло...
показать весь комментарий
19.05.2025 15:00 Ответить
Ага, мажори на сторчній ауді і в трєніках! Бицюгани звичайні...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:16 Ответить
о, які сміливі..., підрозділи можуть за них посперечатись...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:13 Ответить
гопота столичная....
показать весь комментарий
19.05.2025 14:14 Ответить
Не пиши муть. Такі існують завжди і кругом. В гглові " одні опілкі, да, да, да"
показать весь комментарий
19.05.2025 14:17 Ответить
Що порушили?Постріл холостий.Заборонено?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:17 Ответить
Ти це зараз серйозно запитуєш?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:19 Ответить
"Що порушили?Постріл холостий.Заборонено?"

можно еще где-нибудь в торговом центре топором помахать, топор вообще не стреляет
показать весь комментарий
19.05.2025 14:51 Ответить
Можно.Я с топором шел,в магазин заходил-я нарушил что-то.Никто меня не задерживал .
показать весь комментарий
19.05.2025 14:54 Ответить
"Можно.Я с топором шел в магазин"

судя по твоему предыдущему вопросу, мог бы и не уточнять свой диагноз
показать весь комментарий
19.05.2025 15:30 Ответить
Если кому то что-то не нравится это не есть нарушением и на основании этого уголовное дело не возбуждается.Учи законы тупое создание!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 15:37 Ответить
"Учи законы тупое создание"

ну вот и стало всё на свои места, быдло всегда проявится, надо только указать ему направление.
ученый законник, запятые научись использовать, и дефисы тоже
показать весь комментарий
19.05.2025 15:44 Ответить
какой слог, сразу видно культурного человека
показать весь комментарий
19.05.2025 15:48 Ответить
"Если кому то что-то не нравится"

значит тебе можно плюнуть в харю лица, мало ли что тебе не понравится, это же не будет нарушением
показать весь комментарий
19.05.2025 15:47 Ответить
С пистелотем теж можна їхати і ніхто не затримуватиме, якщо не стріляти. Ти ж топором не махав в різні боки?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:45 Ответить
Всегда в магазин с топором?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:44 Ответить
якщо ти його десь заховав, наприклад в дупу собі засунув, то ти хоч і порушив, але це не виявили, а якби раптом чомусь вирішили б тебе обшукати, бо при поверхневому огляді у тебе в дупі сокири б не помітили або ти ніс його в руках і махав ним, то порушив, і отримав би кримінал.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:38 Ответить
Де ви такі беретесь вумні ??
показать весь комментарий
19.05.2025 21:49 Ответить
тобі сокира в дупі не муляє?
показать весь комментарий
19.05.2025 23:45 Ответить
Що порушили бички призивного віку роз'їжджаючи містом посеред білого дня ?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:42 Ответить
Тобто всі призивного віку повинні вдома сидіти ?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:51 Ответить
бачу ти така ж бидлятина
показать весь комментарий
19.05.2025 15:01 Ответить
вангую що ці обидва бички офіційно інваліди і непридатні до війської служби, і таких пів-Києва
показать весь комментарий
19.05.2025 14:19 Ответить
Мабуть в ТЦК поспішали?...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:29 Ответить
На нуль їхали.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:20 Ответить
Навички поводження зі зброєю мають та охоче це демонструють, чому ще не в рядах добровольців?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:30 Ответить
Аууу ТЦК? Хлопці так просяться на передову постріляти!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:33 Ответить
от де мобресурс нереалізований пропадає...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:42 Ответить
Если кратко - страна Украина есть, государства в ней - нет. ****-й зелёный балаган.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:42 Ответить
Пацанчик давал старт автобробегу от светофора до сфетофора.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:05 Ответить
Так и есть, киевский форсаж - 2025.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:20 Ответить
Хочуть стріляти в ТЦК і на передок... готові бійці.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:17 Ответить
22,23? Какой хароши возрасть... Єздій, стріляй... Труба твая дом шатай...
показать весь комментарий
19.05.2025 15:30 Ответить
продажне кривосуддя та мусора знову "трохи підлатаються".. цього разу так по-мєлочі, для лівоохоронців-хвойд - це пару раз в ресторан сходити..
показать весь комментарий
19.05.2025 15:40 Ответить
Ось вже є два штурмовика.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:11 Ответить
Один з них ще занадто юний, щоб захищати країну - 22 роки.
Не можу я зрозуміти цих вікових обмежень... Чому я, в 20 років, вже топтав керзачі на дальньому сході срср. Та це я, в своєму призові, вже був досить старий. Основний контингент був 18-19 років.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:24 Ответить
Адрес регистрации: ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО СКИБИН
Та це сільські хлопці приїхали до столиці. Мабуть на заробітки.

http://www.unda.com.ua/gosnomer-UA/KA7006KB/ База МВД Украина госномер КА7006КВ
показать весь комментарий
19.05.2025 16:19 Ответить
Ауди кусок говна за 2к, стартовый говно пистолет переделаный под травмат или вообще обычное говно за 2к только гривен, прикидон Абибос за 100 грн. А в коментах все "в шоке что мажеры творят"
Вот если бы я, беременный инвалид, достал бы свою АРку 15 и начал херячить из своего гелика, тогда б пердаки точно взлетели б ))) Ну и она без глушака, так что я б точно оглох, и получил бы дополнительную инвалидность )))
показать весь комментарий
19.05.2025 18:37 Ответить
Кличте тцк, готові штурмовики зі своєю зброєю
показать весь комментарий
19.05.2025 18:47 Ответить
Детей мажоров - резко в мажорку, окопы копать и туалеты чистить..
показать весь комментарий
19.05.2025 18:52 Ответить
Детi вiйни.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:00 Ответить
Та це звичайні косплеєри стиль "Братки з 90-х": травматичний пістоль, спортивний костюм "adibas" і лакіровані туфлі, а от автівка не автентична повинен бути "600-й Мерін"
показать весь комментарий
21.05.2025 15:40 Ответить
 
 