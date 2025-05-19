В Киеве полиция задержала пассажира Audi, стрелявшего из пистолета. ВИДЕО
В Дарницком районе Киева мужчина решил пострелять из пистолета, двигаясь на автомобиле Audi.
Как сообщает Цензор.НЕТ, водителя и пассажира с оружием быстро разыскали правоохранители. Следователи задержали злоумышленников и изъяли пистолет. Задержанные - двое киевлян, в возрасте 22 и 33 года. Их доставили в Дарницкое управление полиции. Сведения уже внесены в ЕРДР за хулиганство, совершенное с применением оружия.
Топ комментарии
Hanka Panyanka
19.05.2025 14:13
igor shmatko
19.05.2025 14:11
Victor Frey #551639
19.05.2025 14:19
.
можно еще где-нибудь в торговом центре топором помахать, топор вообще не стреляет
судя по твоему предыдущему вопросу, мог бы и не уточнять свой диагноз
ну вот и стало всё на свои места, быдло всегда проявится, надо только указать ему направление.
ученый законник, запятые научись использовать, и дефисы тоже
значит тебе можно плюнуть в харю лица, мало ли что тебе не понравится, это же не будет нарушением
Не можу я зрозуміти цих вікових обмежень... Чому я, в 20 років, вже топтав керзачі на дальньому сході срср. Та це я, в своєму призові, вже був досить старий. Основний контингент був 18-19 років.
Та це сільські хлопці приїхали до столиці. Мабуть на заробітки.
http://www.unda.com.ua/gosnomer-UA/KA7006KB/ База МВД Украина госномер КА7006КВ
Вот если бы я, беременный инвалид, достал бы свою АРку 15 и начал херячить из своего гелика, тогда б пердаки точно взлетели б ))) Ну и она без глушака, так что я б точно оглох, и получил бы дополнительную инвалидность )))