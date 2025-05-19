В Киеве полиция задержала пассажира Audi, стрелявшего из пистолета. ВИДЕО

В Дарницком районе Киева мужчина решил пострелять из пистолета, двигаясь на автомобиле Audi.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водителя и пассажира с оружием быстро разыскали правоохранители. Следователи задержали злоумышленников и изъяли пистолет. Задержанные - двое киевлян, в возрасте 22 и 33 года. Их доставили в Дарницкое управление полиции. Сведения уже внесены в ЕРДР за хулиганство, совершенное с применением оружия.

