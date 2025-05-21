Окупант після прильоту дрона підкурює сигарету від охопленого вогнем тіла свого поплічника. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт українського дрона-камікадзе по двох окупантах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із росіян вижив, а тіло іншого охопив вогонь. Уцілілий окупант дістав сигарету і підкурив її від вогню на тілі спільника.
"Після прильоту дрона російський окупант без жодних докорів сумління прикурює останню сигарету від палаючого товариша. Кадри роботи батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж", - зазначає у дописі автор публікації.
