Окупант після прильоту дрона підкурює сигарету від охопленого вогнем тіла свого поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт українського дрона-камікадзе по двох окупантах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із росіян вижив, а тіло іншого охопив вогонь. Уцілілий окупант дістав сигарету і підкурив її від вогню на тілі спільника.

"Після прильоту дрона російський окупант без жодних докорів сумління прикурює останню сигарету від палаючого товариша. Кадри роботи батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж", - зазначає у дописі автор публікації.

