Окупант після прильоту дрона підкурює сигарету від охопленого вогнем тіла свого поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований приліт українського дрона-камікадзе по двох окупантах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із росіян вижив, а тіло іншого охопив вогонь. Уцілілий окупант дістав сигарету і підкурив її від вогню на тілі спільника.

"Після прильоту дрона російський окупант без жодних докорів сумління прикурює останню сигарету від палаючого товариша. Кадри роботи батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант в окопі жестами просить сигарет у свого дрона, але отримує міну з українського. ВIДЕО

+27
После прожарки ещё и перекусит...
21.05.2025 09:39 Відповісти
+21
як би була консерва, то міг би і тушонку підігріти.
21.05.2025 09:38 Відповісти
+20
Ха...Навіщо йому консерва,якщо рядом свіжина лежить.
21.05.2025 10:13 Відповісти
21.05.2025 09:38 Відповісти
Он закурил от барбекю в ожидании вэлданчика
21.05.2025 12:12 Відповісти
После прожарки ещё и перекусит...
21.05.2025 09:39 Відповісти
Ще вчора половина дописів тут була про потужного. Зараз жодного немає. Щезнув, як в не було.
21.05.2025 09:41 Відповісти
Вже знадобився - згорить - попіл збере і добриво
21.05.2025 09:47 Відповісти
Міг би ще чайник підігріти і картошку пожарити. Заодно і м'ясо приготувалося б
21.05.2025 09:51 Відповісти
Все як діди вчили
21.05.2025 09:56 Відповісти
Це так, ху....ловці своїх не бросают, чекає поки згорить, щоб легше було нести
21.05.2025 13:01 Відповісти
Мой товарищ в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей
Дай ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей
Ты не плач, не стони - ты не маленький
Ты не ранен, ты просто убит
Дай на память сниму с тебя валенки
Нам ещё наступать предстоит (с)
21.05.2025 10:07 Відповісти
Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает
21.05.2025 10:16 Відповісти
Вершина цинізму .
21.05.2025 11:04 Відповісти
давай закурим таваристчь па адной...
21.05.2025 11:10 Відповісти
так ось вони які шашлики..
21.05.2025 11:14 Відповісти
ми воюємо не з людьми , а з тваринами
21.05.2025 18:50 Відповісти
 
 