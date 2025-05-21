РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11430 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
11 426 16

Оккупант после прилета дрона подкуривает сигарету от охваченного огнем тела своего пособника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет украинского дрона-камикадзе по двум оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один из россиян выжил, а тело другого охватил огонь. Уцелевший оккупант достал сигарету и подкурил ее от огня на теле сообщника.

"После прилета дрона российский оккупант без всяких угрызений совести прикуривает последнюю сигарету от горящего товарища. Кадры работы батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж", - отмечает в заметке автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один ударный беспилотник уничтожил военный автомобиль, боекомплект, а также 9 российских военных. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20384) курение (246) дроны (4488)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
После прожарки ещё и перекусит...
показать весь комментарий
21.05.2025 09:39 Ответить
+21
як би була консерва, то міг би і тушонку підігріти.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:38 Ответить
+20
Ха...Навіщо йому консерва,якщо рядом свіжина лежить.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.05.2025 09:38 Ответить
як би була консерва, то міг би і тушонку підігріти.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:38 Ответить
Ха...Навіщо йому консерва,якщо рядом свіжина лежить.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:13 Ответить
Он закурил от барбекю в ожидании вэлданчика
показать весь комментарий
21.05.2025 12:12 Ответить
После прожарки ещё и перекусит...
показать весь комментарий
21.05.2025 09:39 Ответить
Ще вчора половина дописів тут була про потужного. Зараз жодного немає. Щезнув, як в не було.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:41 Ответить
Вже знадобився - згорить - попіл збере і добриво
показать весь комментарий
21.05.2025 09:47 Ответить
Міг би ще чайник підігріти і картошку пожарити. Заодно і м'ясо приготувалося б
показать весь комментарий
21.05.2025 09:51 Ответить
Все як діди вчили
показать весь комментарий
21.05.2025 09:56 Ответить
Це так, ху....ловці своїх не бросают, чекає поки згорить, щоб легше було нести
показать весь комментарий
21.05.2025 13:01 Ответить
Мой товарищ в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей
Дай ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей
Ты не плач, не стони - ты не маленький
Ты не ранен, ты просто убит
Дай на память сниму с тебя валенки
Нам ещё наступать предстоит (с)
показать весь комментарий
21.05.2025 10:07 Ответить
Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает
показать весь комментарий
21.05.2025 10:16 Ответить
Вершина цинізму .
показать весь комментарий
21.05.2025 11:04 Ответить
давай закурим таваристчь па адной...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:10 Ответить
так ось вони які шашлики..
показать весь комментарий
21.05.2025 11:14 Ответить
ми воюємо не з людьми , а з тваринами
показать весь комментарий
21.05.2025 18:50 Ответить
 
 