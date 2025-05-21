Оккупант после прилета дрона подкуривает сигарету от охваченного огнем тела своего пособника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет украинского дрона-камикадзе по двум оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один из россиян выжил, а тело другого охватил огонь. Уцелевший оккупант достал сигарету и подкурил ее от огня на теле сообщника.

"После прилета дрона российский оккупант без всяких угрызений совести прикуривает последнюю сигарету от горящего товарища. Кадры работы батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж", - отмечает в заметке автор публикации.

