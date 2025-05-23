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Новини Відео Військовий вертоліт розбився у РФ
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Військовий вертоліт Мі-8 розбився в Орловській області РФ: екіпаж загинув. ВIДЕО

23 травня в Орловській області Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8. Зараз на місці падіння детонують боєприпаси.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як пише ASTRA, інцидент стався близько 14:00 в районі селища Наришкіно Урицького району.

Свідки повідомили, що одразу після падіння повітряного судна спалахнула пожежа, а потім було чути удари та вибухи.

На місці події працюють екстрені служби. Офіційної інформації про тип гелікоптера, його приналежність і можливі жертви поки що немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі

Водночас Mash зазначає, що унаслідок падіння вертольота загинуло двоє людей - попередньо, пілот і бортмеханік.

Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі. Причина НП – відмова двигуна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий вертоліт Мі-28 розбився у Ленінградській області РФ. ФОТО

У Орловській області розбився військовий вертоліт Мі-8

Автор: 

росія (65829) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+34
Земля їм бетоном.
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23.05.2025 15:21
+21
Ніхто з людей не загинув
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23.05.2025 15:25
+15
Не загинув а сдох. Скільки вам говорити
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23.05.2025 15:24
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23.05.2025 15:21 Відповісти
Позитивчик однозначный
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23.05.2025 21:11 Відповісти
Земля їм бетоном.
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23.05.2025 15:21 Відповісти
Стекловатой
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23.05.2025 15:34 Відповісти
Стеклобетоном!
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23.05.2025 17:49 Відповісти
файно-файно
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23.05.2025 15:22 Відповісти
Не загинув а сдох. Скільки вам говорити
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23.05.2025 15:24 Відповісти
Ніхто з людей не загинув
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23.05.2025 15:25 Відповісти
Годиться.
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23.05.2025 15:25 Відповісти
орли..
в орловській області
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23.05.2025 15:26 Відповісти
Без украинских движков будут чаще падать
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23.05.2025 15:26 Відповісти
Крім двигунів, що лопаті поставляли..
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23.05.2025 15:43 Відповісти
Лопасти они кое-как делают, а движки нет
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23.05.2025 16:04 Відповісти
Ото ж бо й воно - що аби як)) тому так файно й ляпаються)))
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23.05.2025 17:00 Відповісти
Ніби дурничка, а приємно...
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23.05.2025 15:29 Відповісти
Без паники, создаётся санитарная демилитиризированная зона.
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23.05.2025 15:30 Відповісти
санитарная демилитиризированная зона буде проходити по МКАД московії чи по "малому кільцю"???
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23.05.2025 21:39 Відповісти
двигун пораскинув шатунами та й відмовився везти кацапів.
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23.05.2025 15:34 Відповісти
Там немає "шатунів"... Там - "газові турбіни"... (А потім ображаєшся - коли з тебе, за неуцтво, насміхаються...).
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23.05.2025 15:39 Відповісти
Та годі тобі!
Ну файно ж написав, хоч і технічно неграмотно!
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23.05.2025 15:45 Відповісти
Якби ти знав - скільки разів він до мене "доколупувався"... (Будучи, так само, "технічно неграмотним"... Молов ТАКІ дурниці, з розумним виглядом...!) Я хоч, як не розумію чогось, так не лізу "вумнічать", на відміну від нього... Останній рік, навіть не пробую "зачіпаться" - бо починає "гімном плюваться" в різні боки...
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23.05.2025 15:51 Відповісти
Ти прямо як хлопчак 20-річний, з якого тестостерон фонтанами бризкає!
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23.05.2025 15:56 Відповісти
Гірше... я - ПЕДАНТ... А з нами дуже важко сперечаться, стосовно "термінології"...
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23.05.2025 16:02 Відповісти
Що Українці добре вміють, так це стібатись!
І тут технічні недоліки абсолютно неважливі, погодься.
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23.05.2025 16:05 Відповісти
а якщо я НЕ ХОЧУ "погоджуваться"? Я з ним не раз "стикався... Таку "пургу" ніс!!! Але частіш всього, це були питання, які могли буть розцінені з різних точок зору... Але сплутать поршневий двигун з газотурбінним - це вже треба буть "суперідіотом"...
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23.05.2025 16:20 Відповісти
пургу несеш тут тільки ти - як по всьому Дніпру осетриною кишить
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24.05.2025 09:50 Відповісти
...........................................
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24.05.2025 10:19 Відповісти
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24.05.2025 10:23 Відповісти
Яр, если хочешь быть правильным, то напиши, что это турбовальный двигатель. Не в обиду, а то ты у нас везде специалист с дивана.
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23.05.2025 16:02 Відповісти
І що-б я без тебе робив? Ну, пошукай ще тут "шатуни"... Бо це ж буде руйнувать мої доводи. А це ж тобі - "бальзам на душу"...
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23.05.2025 16:06 Відповісти
Да ты писдабол просто. Естли ты это поймешь, то тебе же легче будет. Ты тупой валенок, который знает обо всем и ни о чем в то же время... Тебя лечить надо, а не читать твои комменты...
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23.05.2025 16:11 Відповісти
Так не читай... Я ж тебе не змушую - більше року "в упор не бачу" тебе і твоїх коментарів... А ти все, до мене, "без мила, в сраку, лізеш..."
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23.05.2025 16:16 Відповісти
Ты, падла, такая, людей своими бреднями в обман вводишь, ***** интернетная с больным самолюбием!
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23.05.2025 16:21 Відповісти
"Набери у рот гімна, і плюнь мені в лице..."
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23.05.2025 16:22 Відповісти
Так всегда говорят тупые рабссияне. Это их фишка, придурок тупорылый...
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23.05.2025 16:47 Відповісти
Ага Вони ще й лаються на "абщепанятнам" - бо української мови не знають...
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23.05.2025 16:52 Відповісти
Ты ничего не знаешь. Ты тупой рашотроллик. Поэтому и пишу на единственно понятном тебе языке, тварюка рашистская.
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23.05.2025 16:58 Відповісти
Та куди мені до тебе...
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23.05.2025 17:01 Відповісти
Тебе никуда. Тебе покаятся перед украинцами и забыть свое ремесло навсегда и даже правнукам о нем не рассказывать...
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23.05.2025 17:13 Відповісти
Іди, пообнімайся з "бухарєм"... він тобі, на Мі-8 покаже "шатуни"...
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23.05.2025 20:48 Відповісти
На Ми-8 є шатуни, але де, скажу тільки адекватним людям, а ти читай літературу і заспокійся .
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23.05.2025 22:26 Відповісти
"Шатун" там один... І той - у твоїй голові....
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24.05.2025 06:30 Відповісти
Академік, читай опис вертольоту - там як мінімум два місця, де є шатуни.
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24.05.2025 07:41 Відповісти
Яр, если хочешь быть правильным, то напиши, что это турбовальный двигатель. Не в обиду, а то ты у нас везде специалист с дивана.
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24.05.2025 06:41 Відповісти
Не звертайте уваги на цього недорозвинутого радянського юристика який у всіх галузях великий спеціаліст...
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25.05.2025 07:33 Відповісти
Я одного разу погладив його смайликом , , він дуже образився)))
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23.05.2025 17:25 Відповісти
Явже більше доби, як з горя застрелився...
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24.05.2025 06:32 Відповісти
Отличная новость, только печально что не жилье упал!
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23.05.2025 15:42 Відповісти
Шкода. Що тілько один. Та й всередені більше можна було везти кацапів.
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23.05.2025 15:44 Відповісти
І як же ж харашо розбився!
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23.05.2025 15:45 Відповісти
👌
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23.05.2025 15:49 Відповісти
"Вечный зов" - Земля позвала.
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23.05.2025 15:51 Відповісти
І катапульта не спрацювала?!
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23.05.2025 16:17 Відповісти
Це повинно відбуватись щоденно
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23.05.2025 17:25 Відповісти
ДЯревня Нарышкино - это поместье Нарышкина?
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23.05.2025 17:45 Відповісти
Орлята учатся гореть!
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23.05.2025 17:52 Відповісти
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23.05.2025 19:07 Відповісти
вечного помьота ©
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23.05.2025 19:43 Відповісти
якось підозріло чорна земля на городі і пацан говорить "загорєлось Шота". ще й прибрано не по російськи. і теплиця стоїть.
гадаю це відео не з орловщини
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24.05.2025 14:09 Відповісти
 
 