Військовий вертоліт Мі-8 розбився в Орловській області РФ: екіпаж загинув. ВIДЕО

23 травня в Орловській області Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8. Зараз на місці падіння детонують боєприпаси.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як пише ASTRA, інцидент стався близько 14:00 в районі селища Наришкіно Урицького району.

Свідки повідомили, що одразу після падіння повітряного судна спалахнула пожежа, а потім було чути удари та вибухи.

На місці події працюють екстрені служби. Офіційної інформації про тип гелікоптера, його приналежність і можливі жертви поки що немає.

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Водночас Mash зазначає, що унаслідок падіння вертольота загинуло двоє людей - попередньо, пілот і бортмеханік.

Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі. Причина НП – відмова двигуна.

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