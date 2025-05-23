Військовий вертоліт Мі-8 розбився в Орловській області РФ: екіпаж загинув. ВIДЕО
23 травня в Орловській області Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8. Зараз на місці падіння детонують боєприпаси.
Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Як пише ASTRA, інцидент стався близько 14:00 в районі селища Наришкіно Урицького району.
Свідки повідомили, що одразу після падіння повітряного судна спалахнула пожежа, а потім було чути удари та вибухи.
На місці події працюють екстрені служби. Офіційної інформації про тип гелікоптера, його приналежність і можливі жертви поки що немає.
Водночас Mash зазначає, що унаслідок падіння вертольота загинуло двоє людей - попередньо, пілот і бортмеханік.
Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі. Причина НП – відмова двигуна.
Топ коментарі
+34 Виктор Шевченко
показати весь коментар23.05.2025 15:21 Посилання
+21 Псамметих II
показати весь коментар23.05.2025 15:25 Посилання
+15 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар23.05.2025 15:24 Посилання
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в орловській області
Ну файно ж написав, хоч і технічно неграмотно!
І тут технічні недоліки абсолютно неважливі, погодься.
гадаю це відео не з орловщини