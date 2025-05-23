Военный вертолет Ми-8 разбился в Орловской области РФ: экипаж погиб. ВИДЕО

23 мая в Орловской области России разбился военный вертолет Ми-8. Сейчас на месте падения детонируют боеприпасы.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет ASTRA, инцидент произошел около 14:00 в районе поселка Нарышкино Урицкого района.

Свидетели сообщили, что сразу после падения воздушного судна вспыхнул пожар, а затем были слышны удары и взрывы.

На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации о типе вертолета, его принадлежности и возможных жертвах пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши

В то же время Mash отмечает, что в результате падения вертолета погибли два человека - предварительно, пилот и бортмеханик.

Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Причина ЧП - отказ двигателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области РФ. ФОТО