Военный вертолет Ми-8 разбился в Орловской области РФ: экипаж погиб. ВИДЕО
23 мая в Орловской области России разбился военный вертолет Ми-8. Сейчас на месте падения детонируют боеприпасы.
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет ASTRA, инцидент произошел около 14:00 в районе поселка Нарышкино Урицкого района.
Свидетели сообщили, что сразу после падения воздушного судна вспыхнул пожар, а затем были слышны удары и взрывы.
На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации о типе вертолета, его принадлежности и возможных жертвах пока нет.
В то же время Mash отмечает, что в результате падения вертолета погибли два человека - предварительно, пилот и бортмеханик.
Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Причина ЧП - отказ двигателя.
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в орловській області
Ну файно ж написав, хоч і технічно неграмотно!
І тут технічні недоліки абсолютно неважливі, погодься.
гадаю це відео не з орловщини