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Новости Видео Военный вертолет разбился в РФ
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Орловской области РФ: экипаж погиб. ВИДЕО

23 мая в Орловской области России разбился военный вертолет Ми-8. Сейчас на месте падения детонируют боеприпасы.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет ASTRA, инцидент произошел около 14:00 в районе поселка Нарышкино Урицкого района.

Свидетели сообщили, что сразу после падения воздушного судна вспыхнул пожар, а затем были слышны удары и взрывы.

На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации о типе вертолета, его принадлежности и возможных жертвах пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши

В то же время Mash отмечает, что в результате падения вертолета погибли два человека - предварительно, пилот и бортмеханик.

Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Причина ЧП - отказ двигателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области РФ. ФОТО

В Орловской области разбился военный вертолет Ми-8

Автор: 

россия (96018) вертолёт (1107)


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Топ комментарии
+34
Земля їм бетоном.
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23.05.2025 15:21
+21
Ніхто з людей не загинув
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23.05.2025 15:25
+15
Не загинув а сдох. Скільки вам говорити
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23.05.2025 15:24
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23.05.2025 15:21 Ответить
Позитивчик однозначный
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23.05.2025 21:11 Ответить
Земля їм бетоном.
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23.05.2025 15:21 Ответить
Стекловатой
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23.05.2025 15:34 Ответить
Стеклобетоном!
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23.05.2025 17:49 Ответить
файно-файно
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23.05.2025 15:22 Ответить
Не загинув а сдох. Скільки вам говорити
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23.05.2025 15:24 Ответить
Ніхто з людей не загинув
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23.05.2025 15:25 Ответить
Годиться.
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23.05.2025 15:25 Ответить
орли..
в орловській області
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23.05.2025 15:26 Ответить
Без украинских движков будут чаще падать
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23.05.2025 15:26 Ответить
Крім двигунів, що лопаті поставляли..
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23.05.2025 15:43 Ответить
Лопасти они кое-как делают, а движки нет
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23.05.2025 16:04 Ответить
Ото ж бо й воно - що аби як)) тому так файно й ляпаються)))
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23.05.2025 17:00 Ответить
Ніби дурничка, а приємно...
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23.05.2025 15:29 Ответить
Без паники, создаётся санитарная демилитиризированная зона.
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23.05.2025 15:30 Ответить
санитарная демилитиризированная зона буде проходити по МКАД московії чи по "малому кільцю"???
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23.05.2025 21:39 Ответить
двигун пораскинув шатунами та й відмовився везти кацапів.
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23.05.2025 15:34 Ответить
Там немає "шатунів"... Там - "газові турбіни"... (А потім ображаєшся - коли з тебе, за неуцтво, насміхаються...).
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23.05.2025 15:39 Ответить
Та годі тобі!
Ну файно ж написав, хоч і технічно неграмотно!
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23.05.2025 15:45 Ответить
Якби ти знав - скільки разів він до мене "доколупувався"... (Будучи, так само, "технічно неграмотним"... Молов ТАКІ дурниці, з розумним виглядом...!) Я хоч, як не розумію чогось, так не лізу "вумнічать", на відміну від нього... Останній рік, навіть не пробую "зачіпаться" - бо починає "гімном плюваться" в різні боки...
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23.05.2025 15:51 Ответить
Ти прямо як хлопчак 20-річний, з якого тестостерон фонтанами бризкає!
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23.05.2025 15:56 Ответить
Гірше... я - ПЕДАНТ... А з нами дуже важко сперечаться, стосовно "термінології"...
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23.05.2025 16:02 Ответить
Що Українці добре вміють, так це стібатись!
І тут технічні недоліки абсолютно неважливі, погодься.
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23.05.2025 16:05 Ответить
а якщо я НЕ ХОЧУ "погоджуваться"? Я з ним не раз "стикався... Таку "пургу" ніс!!! Але частіш всього, це були питання, які могли буть розцінені з різних точок зору... Але сплутать поршневий двигун з газотурбінним - це вже треба буть "суперідіотом"...
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23.05.2025 16:20 Ответить
пургу несеш тут тільки ти - як по всьому Дніпру осетриною кишить
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24.05.2025 09:50 Ответить
...........................................
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24.05.2025 10:19 Ответить
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24.05.2025 10:23 Ответить
Яр, если хочешь быть правильным, то напиши, что это турбовальный двигатель. Не в обиду, а то ты у нас везде специалист с дивана.
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23.05.2025 16:02 Ответить
І що-б я без тебе робив? Ну, пошукай ще тут "шатуни"... Бо це ж буде руйнувать мої доводи. А це ж тобі - "бальзам на душу"...
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23.05.2025 16:06 Ответить
Да ты писдабол просто. Естли ты это поймешь, то тебе же легче будет. Ты тупой валенок, который знает обо всем и ни о чем в то же время... Тебя лечить надо, а не читать твои комменты...
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23.05.2025 16:11 Ответить
Так не читай... Я ж тебе не змушую - більше року "в упор не бачу" тебе і твоїх коментарів... А ти все, до мене, "без мила, в сраку, лізеш..."
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23.05.2025 16:16 Ответить
Ты, падла, такая, людей своими бреднями в обман вводишь, ***** интернетная с больным самолюбием!
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23.05.2025 16:21 Ответить
"Набери у рот гімна, і плюнь мені в лице..."
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23.05.2025 16:22 Ответить
Так всегда говорят тупые рабссияне. Это их фишка, придурок тупорылый...
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23.05.2025 16:47 Ответить
Ага Вони ще й лаються на "абщепанятнам" - бо української мови не знають...
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23.05.2025 16:52 Ответить
Ты ничего не знаешь. Ты тупой рашотроллик. Поэтому и пишу на единственно понятном тебе языке, тварюка рашистская.
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23.05.2025 16:58 Ответить
Та куди мені до тебе...
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23.05.2025 17:01 Ответить
Тебе никуда. Тебе покаятся перед украинцами и забыть свое ремесло навсегда и даже правнукам о нем не рассказывать...
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23.05.2025 17:13 Ответить
Іди, пообнімайся з "бухарєм"... він тобі, на Мі-8 покаже "шатуни"...
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23.05.2025 20:48 Ответить
На Ми-8 є шатуни, але де, скажу тільки адекватним людям, а ти читай літературу і заспокійся .
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23.05.2025 22:26 Ответить
"Шатун" там один... І той - у твоїй голові....
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24.05.2025 06:30 Ответить
Академік, читай опис вертольоту - там як мінімум два місця, де є шатуни.
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24.05.2025 07:41 Ответить
Яр, если хочешь быть правильным, то напиши, что это турбовальный двигатель. Не в обиду, а то ты у нас везде специалист с дивана.
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24.05.2025 06:41 Ответить
Не звертайте уваги на цього недорозвинутого радянського юристика який у всіх галузях великий спеціаліст...
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25.05.2025 07:33 Ответить
Я одного разу погладив його смайликом , , він дуже образився)))
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23.05.2025 17:25 Ответить
Явже більше доби, як з горя застрелився...
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24.05.2025 06:32 Ответить
Отличная новость, только печально что не жилье упал!
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23.05.2025 15:42 Ответить
Шкода. Що тілько один. Та й всередені більше можна було везти кацапів.
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23.05.2025 15:44 Ответить
І як же ж харашо розбився!
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23.05.2025 15:45 Ответить
👌
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23.05.2025 15:49 Ответить
"Вечный зов" - Земля позвала.
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23.05.2025 15:51 Ответить
І катапульта не спрацювала?!
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23.05.2025 16:17 Ответить
Це повинно відбуватись щоденно
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23.05.2025 17:25 Ответить
ДЯревня Нарышкино - это поместье Нарышкина?
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23.05.2025 17:45 Ответить
Орлята учатся гореть!
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23.05.2025 17:52 Ответить
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23.05.2025 19:07 Ответить
вечного помьота ©
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23.05.2025 19:43 Ответить
якось підозріло чорна земля на городі і пацан говорить "загорєлось Шота". ще й прибрано не по російськи. і теплиця стоїть.
гадаю це відео не з орловщини
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24.05.2025 14:09 Ответить
 
 