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Новини Відео Пожежа у Росії
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Підприємство з виробництва мікроелектроніки горить у Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

У ніч на 29 травня в російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території заводу "Авангард". Підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями, пожежа виникла близько першої години ночі на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми. за словами очевидців, над місцем пожежі піднімався потужний стовп густого чорного диму, а полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів.

Також телеграм-канали повідомляють про гучні вибухи, які пролунали перед пожежею. Утім, жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило.

Завод "Авангард" - є науково-виробничим підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції в галузі мікроелектроніки, мікросистемотехніки, приладобудування та силової електроніки. Заснований у 1948 році. На підприємстві працює понад 900 осіб.

"Авангард" є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, оскільки його продукція використовується в системах протиповітряної оборони, ракетних комплексах - С-300 і Тор.

Підприємство на постійній основі виконує замовлення Міністерства оборони РФ.

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Автор: 

пожежа (4350) Санкт-Петербург (278)


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Топ коментарі
+5
Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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29.05.2025 06:23
+5
у нас 3D- друком займаються не студенти, а пенсіонери. Мабуть вони патріотичніши, ніж студенти, та і грошей у них побільше.
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29.05.2025 06:38
+4
Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію

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29.05.2025 06:41
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Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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29.05.2025 06:23 Відповісти
Сейчас в Московии студенты печатают на 3-д принтерах любые комплектующие для впк. Кстати а почему Украина так слабо использует 3-д принтера? На 3-д принтерах любое оружие можно напечатать. Хоть "ф-16" хоть "Пэтриот"
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29.05.2025 06:30 Відповісти
у нас 3D- друком займаються не студенти, а пенсіонери. Мабуть вони патріотичніши, ніж студенти, та і грошей у них побільше.
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29.05.2025 06:38 Відповісти
А "Зірку смерті"? Бо у Росії стільки "анало-говнетства", що Ф-16 і "Петріоти" уже не справляються...
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29.05.2025 06:40 Відповісти
Зате плісняви від сирості не буде.
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29.05.2025 06:31 Відповісти
раз жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило, значить безпіпілотники не прилітали. Прилітали тільки гучні вибухи, які пролунали перед пожежею.
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29.05.2025 06:35 Відповісти
"Аннушка уже пролила масло...".
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29.05.2025 06:42 Відповісти
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29.05.2025 06:39 Відповісти
Курять кацапи де попало.
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29.05.2025 06:58 Відповісти
Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію

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29.05.2025 06:41 Відповісти
шоб воно не робило не йдуть справи ,видно в понеділок Інавгурація відбулась
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29.05.2025 06:43 Відповісти
сльози треба було домалювати
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29.05.2025 06:49 Відповісти
Youtube Shorts
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29.05.2025 06:43 Відповісти
А хлАпкі билі?
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29.05.2025 08:02 Відповісти
😇
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29.05.2025 08:02 Відповісти
 
 