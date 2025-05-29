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Вночі безпілотники знову атакували Москву і область: уламки пошкодили будинок. ВIДЕО
У ніч проти 29 травня Москву та область атакували безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили ППО відбили атаку трьох безпілотників, які атакували московський регіон. За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб
У мережі повідомляють про серйозне пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.
Також про вибухи в небі повідомляли мешканці Одінцов, Апрелівки та Звенигорода.
Топ коментарі
+5 Андрей Королько #512462
показати весь коментар29.05.2025 07:17 Посилання
+3 Андрій Лавриненко
показати весь коментар29.05.2025 07:19 Посилання
+2 Fox Fox #573921
показати весь коментар29.05.2025 07:01 Посилання
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90 кг вибухівки і 5 велика різниця.
Я розумію,що далеко,але ж хоча б кілограмів 30.
А то типу по Україні з дробовика картеччю,а ми у відповідь з воздушки...