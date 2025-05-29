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Новини Відео Атаки БпЛА по РФ
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Вночі безпілотники знову атакували Москву і область: уламки пошкодили будинок. ВIДЕО

У ніч проти 29 травня Москву та область атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили ППО відбили атаку трьох безпілотників, які атакували московський регіон. За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб

У мережі повідомляють про серйозне пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.

Також про вибухи в небі повідомляли мешканці Одінцов, Апрелівки та Звенигорода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони масовано атакували Зеленоград під Москвою: зафіксовано влучання у технопарк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

москва (1263) Удари по РФ (319)


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Топ коментарі
+5
херня все это.кацапы разбирают наши города в пыль,а мы в ответ ссцым им в тапки и радуемся, типа ответка.этот дом должен быть похож на любой дом в бахмуте или авдеевке,вот тогда и настанет справедливость!
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29.05.2025 07:17
+3
Шибки вибили. Шахед би пів-будинку виніс.
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29.05.2025 07:19
+2
в шо ви кцапня думали , тільки нам ви будете псувати сон
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29.05.2025 07:01
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в шо ви кцапня думали , тільки нам ви будете псувати сон
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29.05.2025 07:01 Відповісти
херня все это.кацапы разбирают наши города в пыль,а мы в ответ ссцым им в тапки и радуемся, типа ответка.этот дом должен быть похож на любой дом в бахмуте или авдеевке,вот тогда и настанет справедливость!
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29.05.2025 07:17 Відповісти
через тиждень буде тобі пиль в москві
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29.05.2025 07:22 Відповісти
На жаль мААЦква далеко, а те шо можна розвалити там бєлгород чи інше місто, то кремлівським кацапам це до лампочки.
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29.05.2025 07:38 Відповісти
Шибки вибили. Шахед би пів-будинку виніс.
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29.05.2025 07:19 Відповісти
зіпсувати тисячам кацапам сон теж добре
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29.05.2025 07:24 Відповісти
кацапам дозволяють публікувати тільки пошкодження житлового сектору, а якщо дуже повезе, то це може бути лікарня або школа. А так у них більше нічого не горить.
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29.05.2025 07:25 Відповісти
Так і у нас про це мовчать... А кацапам треба відповідать цитатою з Лаврова, ще весни 2022-го року: "Мы бьём исключительно па ваенным абъектам... А если наши ракеты падают на дама мирных жителей - эта исключительна вина вашего ПВО... Нечего сбивать наши ракеты над жилыми районами... Пусть-бы летели дальше...".
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29.05.2025 07:49 Відповісти
на форумі цензора не знають, що у них мовчать, тому зараз напишуть про вибиті шибки у багатоповерхівці. У нас тут є постійний дописувач, якій постіно на чергуванні у темах діпстрайків, і пише про вибиті шибки.
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29.05.2025 08:04 Відповісти
кацапи не спати , страждати !
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29.05.2025 07:25 Відповісти
Інколи здається,що в наших дронах якийсь примусовий обмежувач бойового навантаження
90 кг вибухівки і 5 велика різниця.
Я розумію,що далеко,але ж хоча б кілограмів 30.

А то типу по Україні з дробовика картеччю,а ми у відповідь з воздушки...
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29.05.2025 07:28 Відповісти
а які моделі наших БПЛА літають на москвуз пятьма кілограмами вибухівки?
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29.05.2025 07:51 Відповісти
Молодці, НАШІ РІДНЕНЬКІ ВОЇНИ ЗСУ!!! Що, підла кацапня, подобається вам "двіжуха" вашого ВИРОДКА пуйла??? Отримуйте задоволення, ПІДЛІ МОСКАЛІ!!!
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29.05.2025 07:32 Відповісти
Нагадали що війна - нехай сцяться
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29.05.2025 07:42 Відповісти
знову з Внуково тільки ковром-самольотом можно полетіти, бо від Апрєлєвки до ЗПП Внуково 9 кілометрів.
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29.05.2025 07:43 Відповісти
мешканці Одінцово чули вибухи, а от мешканці Сколково, яке впритул межує з Одінцово, не чули. Мабуть одинцовці сліпі, а сколковці оглохли від гуркоту нанотехнологічних підприємств.
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29.05.2025 07:57 Відповісти
"Двіжуха" на парашиї якісь неопізнані "Ворожі" дрони масовано атакують моцкву та підмоцков'я
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29.05.2025 07:49 Відповісти
Як пуйло і хотіло - двіжуха
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29.05.2025 07:57 Відповісти
 
 