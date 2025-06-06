Росіяни заявили про атаку на район Саратова та Енгельса. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 6 червня ударні безпілотники атакували російські міста Саратов та Енгельс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Місцеві пабліки Саратовської області опублікували відео у якому чутно звук дрона, що летить, і постріли. Відео знято, як стверджується, у Саратовській області, верифікації воно не піддається.
Про тривогу у зв'язку з нальотом повідомили моніторинговий канал "Радар.ру" і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення", - написав Бусаргін у своєму телеграм-каналі.
З Енгельса, з авіабази, за повідомленнями українських військових, деякий час тому злетіли два бомбардувальники-ракетоносці і попрямували до пускових рубежів над Каспійським морем.
Згодом, російські пабліки заявили, що нібито український безпілотник влучив у житловий комплекс "Облака" в Енгельсі.
Пожежа в Енгельсі
Російські джерела повідомляють про сильну пожежу після нальоту українських безпілотників в Енгельсі, де розташований військовий аеродром. Пожежа, за непідтвердженими даними, розгорілася на місцевій нафтобазі.
За інформацією місцевих мешканців, внаслідок прильотів БпЛА горить щонайменше три резервуари на місцевому НПЗ.
У місті розташована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" Росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2".
Про пожежу, посилаючись на місцевих жителів, пише, зокрема, лояльний російській владі новинний телеграм-канал SHOT
Проте багато телеграм-каналів пишуть про "пожежу на НПЗ", хоча Саратовський нафтопереробний завод розташований на протилежному березі і за десять кілометрів від автомобільного моста.
І авіабазу в Енгельсі, і нафтобазу, і НПЗ українські дрони атакували вже кілька разів минулого і на початку цього року. У кількох випадках і на базі, і на НПЗ були пожежі.
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Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко ПОстучит.
ПоЁт Гар Маткин, сто год взад.
Хоча би дощ не ішов днів три-чотири. Краще тиждень.