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Новини Відео Атаки БпЛА по РФ
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Росіяни заявили про атаку на район Саратова та Енгельса. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 6 червня ударні безпілотники атакували російські міста Саратов та Енгельс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві пабліки Саратовської області опублікували відео у якому чутно звук дрона, що летить, і постріли. Відео знято, як стверджується, у Саратовській області, верифікації воно не піддається.

Про тривогу у зв'язку з нальотом повідомили моніторинговий канал "Радар.ру" і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення", - написав Бусаргін у своєму телеграм-каналі.

З Енгельса, з авіабази, за повідомленнями українських військових, деякий час тому злетіли два бомбардувальники-ракетоносці і попрямували до пускових рубежів над Каспійським морем.

Згодом, російські пабліки заявили, що нібито український безпілотник влучив у житловий комплекс "Облака" в Енгельсі.

Пожежа в Енгельсі

Російські джерела повідомляють про сильну пожежу після нальоту українських безпілотників в Енгельсі, де розташований військовий аеродром. Пожежа, за непідтвердженими даними, розгорілася на місцевій нафтобазі.

За інформацією місцевих мешканців, внаслідок прильотів БпЛА горить щонайменше три резервуари на місцевому НПЗ.

У місті розташована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" Росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

Про пожежу, посилаючись на місцевих жителів, пише, зокрема, лояльний російській владі новинний телеграм-канал SHOT 

 Проте багато телеграм-каналів  пишуть про "пожежу на НПЗ", хоча Саратовський нафтопереробний завод розташований на протилежному березі і за десять кілометрів від автомобільного моста.

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І авіабазу в Енгельсі, і нафтобазу, і НПЗ українські дрони атакували вже кілька разів минулого і на початку цього року. У кількох випадках і на базі, і на НПЗ були пожежі. 

Енгельс
Енгельс

Автор: 

безпілотник (4333) Удари по РФ (356)


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Птички співають, жаби квакають, шо їх не влаштовує?
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06.06.2025 04:06 Відповісти
Сухая трава или камыш?
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06.06.2025 05:09 Відповісти
Мглою буря небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко ПОстучит.

ПоЁт Гар Маткин, сто год взад.
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06.06.2025 05:39 Відповісти
судячи по масштабу "задимлєнія" прилетіло на комбінат "Крістал".
Хоча би дощ не ішов днів три-чотири. Краще тиждень.
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06.06.2025 05:48 Відповісти
 
 