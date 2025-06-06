Ворожа атака на Луцьк: рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Пошкоджена покрівля багатоквартирного будинку, п’ятеро постраждалих (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти 6 червня ворог атакував Волинь ударними дронами. У Луцьку пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

Є постраждалі. Інформація уточнюється.

"Наразі інформації по загиблих немає", – йдеться у дописі.

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"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - додав Поліщук.

На цю хвилину 5 людей постраждало. Інформації по загиблих немає.

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