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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Тамбовський пороховий завод, здійнялася пожежа, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч проти середи, 11 червня 2025 року у місті Котовськ Тамбовської області РФ пролунала серія вибухів. Ймовірно, було атаковано Тамбовський пороховий завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

"Тамбовський пороховий завод у Котовську горить після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Про те, що на кадрах знято територію поряд із заводом, свідчать дві червоно-білі труби, які раніше неодноразово потрапляли на фото порохового заводу в місцевих ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки ЗСУ на нафтобазу в Енгельсі та завод у російських Чебоксарах. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

безпілотник (4357) Удари по РФ (369)


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ета двіжуха...
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11.06.2025 06:41 Відповісти
Щось горить. Кацапам смішно...
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11.06.2025 06:42 Відповісти
Ну, тепер у москалів шахедів, ракет и снарядів не буде. А ні, буде. Є Корея, Китай, зауральськіє території. Перемогти ми можемо тількі психологічно, а для цього треба бити по містах, як це роблять москалі, теж чисто психологічно. І бажано тим, на що Зелька забив свій піструн, балістикою.
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11.06.2025 06:47 Відповісти
Потомкі Пушкіна .
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11.06.2025 06:50 Відповісти
Росія передислокувала частину бомбардувальників Ту-160 з аеродрому під Енгельсом на аеродром під Анадырем, розташованому більш ніж за 6600 кілометрів від України.
Про це стало відомо виданню Military Watch Magazine.
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11.06.2025 07:06 Відповісти
Чарівні расєянки не матюкаються вони матом розмовляють
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11.06.2025 07:12 Відповісти
Яка багата російська мова!
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11.06.2025 07:16 Відповісти
Молодці, наші хлопчики!!! ВБИВЦІ мають відчувати "двіжуху", яку організував їм НЕДОМІРОК пуйло!!! Слава ВОЇНАМ ЗСУ!!! Слава Україні!!!
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11.06.2025 07:16 Відповісти
та ні.. ета двіжуха, а нє пізд єц. ))
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11.06.2025 07:17 Відповісти
Удари треба наносити не тільки по військовим об'єктам, але і по цивільним. Якщо кацапи влучили по пологовому будинку в Одесі - то відповідь повинна бути точно такою , або по будинках в Харкові - відповідь така сама. Тобто населення кацапстана повинно винищуватися - якщо цього не роблять, це означає, що в Україні проросійська агентура захопила владу.
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11.06.2025 07:19 Відповісти
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11.06.2025 07:19 Відповісти
 
 