Дрони атакували Тамбовський пороховий завод, здійнялася пожежа, - ЗМІ. ВIДЕО
У ніч проти середи, 11 червня 2025 року у місті Котовськ Тамбовської області РФ пролунала серія вибухів. Ймовірно, було атаковано Тамбовський пороховий завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
"Тамбовський пороховий завод у Котовську горить після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Про те, що на кадрах знято територію поряд із заводом, свідчать дві червоно-білі труби, які раніше неодноразово потрапляли на фото порохового заводу в місцевих ЗМІ", - йдеться у повідомленні.
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Про це стало відомо виданню Military Watch Magazine.