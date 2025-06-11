Окупант, який потрапив у полон ЗСУ, зізнається, що є сатаністом: його відправили в РФ в межах обміну полоненими. ВIДЕО
Тоді як кремлівська пропаганда заявляє, що Росія нібито воює в Україні "за православну віру" в лавах самої російської армії є окупанти-сатаністи. Один із таких – Гаран Данило Сергійович потрапив у полон ЗСУ і був переданий в РФ в межах обміну полоненими 9 червня.
Про це повідомляє проєкт "Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт показав російського окупанта Гарана Данила Сергійовича, 2003 року народження, із Самари, який зізнається на відео, що є сатаністом і демонструє специфічне татуювання на чолі між брів.
Зазначається, що окупант був переданий Росії в межах обміну полоненими, який відбувся 9 червня.
"Сатаністи у лавах російської армії явище не нове. Як і неонацисти, вбивці, ґвалтівники, наркомани, педофіли, мародери, недоумкуваті, і навіть канібали. Інша справа, що не зайвим буде нагадати, що лицемірна кремлівська пропаганда сурмить, що Росія воює в Україні "за православну віру", звинувачуючи українську сторону в сатанізмі", - сказано в повідомленні.
Проєкт "Хочу жить" додав, що Україна повертає Росії будь-кого із російських військовополонених задля того, щоб повернути своїх людей із російської неволі.
"Україна готова віддавати росіянам військовополонених будь-яких "сортів". Незалежно від їхньої національності, віросповідання та світогляду взамін на полонених українців. Для нас важливіше витягнути з російського ГУЛАГу всіх своїх, ніж спекулювати на долях людей", - додали в "Хочу жить".
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Тепер я розумію індусів, поняття "осквернитися поглядом".
Буе...
А так то да: в росармии контингент богат на вариативность. Там и *********/педофилы и скотоложцы, алкашня и зеки, наркоманы, сатанисты, каннибалы и просто черти, которые даже на гражданке неделями/месяцами душ не принимали. Слыхал даже о говноедах, да-да, прямо как Пахомов в фильме Зелёный Слоник
працює до унеможливлення просто -
всі гадості, які притаманні цим тваринам
вони навішують на інших
І нічого придумувати не треба
вони самі цим займаються
тому і придумувати нічого не треба цим дебільним
просто говорити про свої звірства і збочення
і вставляти туди слово "Україна."