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Новини Відео Обмін полоненими
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Окупант, який потрапив у полон ЗСУ, зізнається, що є сатаністом: його відправили в РФ в межах обміну полоненими. ВIДЕО

Тоді як кремлівська пропаганда заявляє, що Росія нібито воює в Україні "за православну віру" в лавах самої російської армії є окупанти-сатаністи. Один із таких – Гаран Данило Сергійович потрапив у полон ЗСУ і був переданий в РФ в межах обміну полоненими 9 червня.

Про це повідомляє проєкт "Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт показав російського окупанта Гарана Данила Сергійовича, 2003 року народження, із Самари, який зізнається на відео, що є сатаністом і демонструє специфічне татуювання на чолі між брів.

Зазначається, що окупант був переданий Росії в межах обміну полоненими, який відбувся 9 червня.

"Сатаністи у лавах російської армії явище не нове. Як і неонацисти, вбивці, ґвалтівники, наркомани, педофіли, мародери, недоумкуваті, і навіть канібали. Інша справа, що не зайвим буде нагадати, що лицемірна кремлівська пропаганда сурмить, що Росія воює в Україні "за православну віру", звинувачуючи українську сторону в сатанізмі", - сказано в повідомленні.

Проєкт "Хочу жить" додав, що Україна повертає Росії будь-кого із російських військовополонених задля того, щоб повернути своїх людей із російської неволі.

"Україна готова віддавати росіянам військовополонених будь-яких "сортів". Незалежно від їхньої національності, віросповідання та світогляду взамін на полонених українців. Для нас важливіше витягнути з російського ГУЛАГу всіх своїх, ніж спекулювати на долях людей", - додали в "Хочу жить".

Дивіться також: Україна повернула з полону РФ важкопоранених і поранених захисників. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (66144) сатаністи (5) полонені (2305)


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Топ коментарі
+4
типовий урод московії
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11.06.2025 20:23 Відповісти
+3
Закоренілий гундяєвець!
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11.06.2025 20:23 Відповісти
+2
Типова паскудна рузьге пика.
Тепер я розумію індусів, поняття "осквернитися поглядом".
Буе...
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11.06.2025 20:39 Відповісти
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Закоренілий гундяєвець!
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11.06.2025 20:23 Відповісти
АНТИгундяєвец
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11.06.2025 20:24 Відповісти
типовий урод московії
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11.06.2025 20:23 Відповісти
Так одне іншому не завжає .
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11.06.2025 20:26 Відповісти
Сатаністи ,неофашисти ,педофіли ,гвалтівники і т.д. ,так в рашці ж бусифікації ж немає ,а на контракт адекватні люди не йдуть ,а йдуть такі от відморозки.,тому й такі в рашці контрактники .
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11.06.2025 20:30 Відповісти
То йому було б комфортно працювати в українських уранових шахтах - поближче до свого "бога".
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11.06.2025 20:34 Відповісти
Типова паскудна рузьге пика.
Тепер я розумію індусів, поняття "осквернитися поглядом".
Буе...
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11.06.2025 20:39 Відповісти
Спочатку кастретувати і поставити на лобі печатку.
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11.06.2025 20:44 Відповісти
Куда смотрит Кадыров с его "дешайтанизацией"?
А так то да: в росармии контингент богат на вариативность. Там и *********/педофилы и скотоложцы, алкашня и зеки, наркоманы, сатанисты, каннибалы и просто черти, которые даже на гражданке неделями/месяцами душ не принимали. Слыхал даже о говноедах, да-да, прямо как Пахомов в фильме Зелёный Слоник
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11.06.2025 20:51 Відповісти
русіше пропаганда
працює до унеможливлення просто -
всі гадості, які притаманні цим тваринам
вони навішують на інших
І нічого придумувати не треба
вони самі цим займаються
тому і придумувати нічого не треба цим дебільним
просто говорити про свої звірства і збочення
і вставляти туди слово "Україна."
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11.06.2025 20:57 Відповісти
ні, я ні в кого не вірю, а крім стасани, та і срусь я з с голови...
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11.06.2025 21:12 Відповісти
Это просто сгнившее Гавно!
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11.06.2025 21:21 Відповісти
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11.06.2025 21:23 Відповісти
Та всі вони на росії сатаністи!
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11.06.2025 21:39 Відповісти
Цікаво, а хто не сатаніст серед окупантів? А куйло, якої віри? Про куйндю, вже мовчу...
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11.06.2025 21:40 Відповісти
Сатанистам отрезают гениталии сначала, а потом на маскву!
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11.06.2025 21:48 Відповісти
 
 