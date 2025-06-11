Окупант, який потрапив у полон ЗСУ, зізнається, що є сатаністом: його відправили в РФ в межах обміну полоненими. ВIДЕО

Тоді як кремлівська пропаганда заявляє, що Росія нібито воює в Україні "за православну віру" в лавах самої російської армії є окупанти-сатаністи. Один із таких – Гаран Данило Сергійович потрапив у полон ЗСУ і був переданий в РФ в межах обміну полоненими 9 червня.

Про це повідомляє проєкт "Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт показав російського окупанта Гарана Данила Сергійовича, 2003 року народження, із Самари, який зізнається на відео, що є сатаністом і демонструє специфічне татуювання на чолі між брів.

Зазначається, що окупант був переданий Росії в межах обміну полоненими, який відбувся 9 червня.

"Сатаністи у лавах російської армії явище не нове. Як і неонацисти, вбивці, ґвалтівники, наркомани, педофіли, мародери, недоумкуваті, і навіть канібали. Інша справа, що не зайвим буде нагадати, що лицемірна кремлівська пропаганда сурмить, що Росія воює в Україні "за православну віру", звинувачуючи українську сторону в сатанізмі", - сказано в повідомленні.

Проєкт "Хочу жить" додав, що Україна повертає Росії будь-кого із російських військовополонених задля того, щоб повернути своїх людей із російської неволі.

"Україна готова віддавати росіянам військовополонених будь-яких "сортів". Незалежно від їхньої національності, віросповідання та світогляду взамін на полонених українців. Для нас важливіше витягнути з російського ГУЛАГу всіх своїх, ніж спекулювати на долях людей", - додали в "Хочу жить".

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