Оккупант, попавший в плен ВСУ, признается, что является сатанистом: его отправили в РФ в рамках обмена пленными. ВИДЕО

Тогда как кремлевская пропаганда заявляет, что Россия якобы воюет в Украине "за православную веру" в рядах самой российской армии есть оккупанты-сатанисты. Один из таких - Гаран Даниил Сергеевич попал в плен ВСУ и был передан в РФ в рамках обмена пленными 9 июня.

Об этом сообщает проект "Хочу жить", информирует Цензор.НЕТ.

Проект показал российского оккупанта Гарана Даниила Сергеевича, 2003 года рождения, из Самары, который признается на видео, что является сатанистом и демонстрирует специфическую татуировку на лбу между бровей.

Отмечается, что оккупант был передан России в рамках обмена пленными, который состоялся 9 июня.

"Сатанисты в рядах российской армии явление не новое. Как и неонацисты, убийцы, насильники, наркоманы, педофилы, мародеры, слабоумные, и даже каннибалы. Другое дело, что не лишним будет напомнить, что лицемерная кремлевская пропаганда трубит, что Россия воюет в Украине "за православную веру", обвиняя украинскую сторону в сатанизме", - сказано в сообщении.

Проект "Хочу жить" добавил, что Украина возвращает России любого из российских военнопленных для того, чтобы вернуть своих людей из российской неволи.

"Украина готова отдавать россиянам военнопленных любых "сортов". Независимо от их национальности, вероисповедания и мировоззрения взамен на пленных украинцев. Для нас важнее вытащить из российского ГУЛАГа всех своих, чем спекулировать на судьбах людей", - добавили в "Хочу жить".

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