Сили оборони вдарили ракетами HIMARS по колоні техніки ЗС РФ в окупованій Макіївці: повідомляють про десятки ліквідованих та "300". ВIДЕО

Сили оборони касетними ракетами HIMARS вдарили по колоні техніки ЗС РФ в окупованій Макіївці Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Як зазначається, місцеві телеграм-канали повідомляють про десятки ліквідованих та поранених. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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