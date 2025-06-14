Сили оборони вдарили ракетами HIMARS по колоні техніки ЗС РФ в окупованій Макіївці: повідомляють про десятки ліквідованих та "300". ВIДЕО
Сили оборони касетними ракетами HIMARS вдарили по колоні техніки ЗС РФ в окупованій Макіївці Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Бутусов плюс".
Як зазначається, місцеві телеграм-канали повідомляють про десятки ліквідованих та поранених. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Топ коментарі
+11 Юра Малко
показати весь коментар14.06.2025 12:22 Відповісти Посилання
+11 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар14.06.2025 12:27 Відповісти Посилання
+9 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар14.06.2025 12:26 Відповісти Посилання
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але ж ми так не можемо ***********.
нам краще щоб на нашому надгробку написали які ми були шляхетні, як ми нагодовували полонених, як ми на курщині їжу русскоязичному падлу по хаткам розвозили - оце ми.
Але .... Україна
виробляєскладає з комплектуючих дуже малий відсоток зброї потрібної, тотальна залежність від Заходу! Ми не можемо провалити підтримку піл час війни на виживання! А Захід чутливий до воплів чутливих ліваків .... Нажаль... Все дуже гібридно
золоте правило: відпрацював - швиденько знявся та заникався
ракети ракетами, але й пускові треба берегти
у нього таке завдання - провокація та збір інфо
Респект виконавцям
Слава ЗСУ!
Дірку у землі бачили?
То за вами, гандонами, з пекла чорти вилізли, бо задовбались вас там чекати і похапали кого встигли...
Вони ще прийдуть, чекайте суки....
Ему бы в следаки пойти,а нет на бойню потянуло ..
Дурнэ .🤔