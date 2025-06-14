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Сили оборони вдарили ракетами HIMARS по колоні техніки ЗС РФ в окупованій Макіївці: повідомляють про десятки ліквідованих та "300". ВIДЕО

Сили оборони касетними ракетами HIMARS вдарили по колоні техніки ЗС РФ в окупованій Макіївці Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Як зазначається, місцеві телеграм-канали повідомляють про десятки ліквідованих та поранених. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський штурмовик втрачає обидві ноги після підриву на протипіхотній міні на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4101) Макіївка (110) обстріл (29302) Донецька область (8842) Донецький район (15)


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Топ коментарі
+11
а ще раз по цьому місця не можна жахнути? чи Женева забороня?
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14.06.2025 12:22 Відповісти
+11
Гарна робота
Респект виконавцям
Слава ЗСУ!
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14.06.2025 12:27 Відповісти
+9
напрошується повторний удар по пожежниках та по недобитках.
але ж ми так не можемо ***********.
нам краще щоб на нашому надгробку написали які ми були шляхетні, як ми нагодовували полонених, як ми на курщині їжу русскоязичному падлу по хаткам розвозили - оце ми.
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14.06.2025 12:26 Відповісти
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а ще раз по цьому місця не можна жахнути? чи Женева забороня?
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14.06.2025 12:22 Відповісти
кацапи тільки так і роблять
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14.06.2025 12:27 Відповісти
А подякувати Воїнам ЗСУ за гарну бойову роботу не бажаєш?
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14.06.2025 12:38 Відповісти
Женева не забороняє...Женева забороняє годувати усіляким лайном качок на Женевському озері...
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14.06.2025 12:55 Відповісти
напрошується повторний удар по пожежниках та по недобитках.
але ж ми так не можемо ***********.
нам краще щоб на нашому надгробку написали які ми були шляхетні, як ми нагодовували полонених, як ми на курщині їжу русскоязичному падлу по хаткам розвозили - оце ми.
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14.06.2025 12:26 Відповісти
Все це правда!
Але .... Україна виробляє складає з комплектуючих дуже малий відсоток зброї потрібної, тотальна залежність від Заходу! Ми не можемо провалити підтримку піл час війни на виживання! А Захід чутливий до воплів чутливих ліваків .... Нажаль... Все дуже гібридно
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14.06.2025 12:29 Відповісти
та навіть і це не головне. головне тут те, що ми не виробляємо подібні ********** до хімарсів, тому маємо їх використовувати розумно і ефективно, виключно по військових цілях, а не по медикам чи рятувальникам. то тільки довбо **** можуть так міркувати, щоб стріляти в молоко по тим евакуаторам і пожежникам.
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14.06.2025 12:49 Відповісти
не слід забувати за безпеку пускових, кацапи їх шукають дай дороги
золоте правило: відпрацював - швиденько знявся та заникався
ракети ракетами, але й пускові треба берегти
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14.06.2025 12:53 Відповісти
так отож. а те притрушене Бабенко несе дичину.
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14.06.2025 12:59 Відповісти
не звертайте увагу
у нього таке завдання - провокація та збір інфо
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14.06.2025 13:01 Відповісти
не звертаю. і ніякого там нема завдання. воно від природи гімнисте і тошнотливе.
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14.06.2025 13:05 Відповісти
Саме на вашому напишуть "був майстром скиглення на цензорі"
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14.06.2025 12:31 Відповісти
І чим ти не задоволений? Тим, що Анна назвала тебе СКИГЛІЄМ? Так вона ж правду пише - ти в коментах Ц тільки тим і займаєшся, що скиглиш та підвиваєш кацапам. Все українське тобі не так. Таке враження, що ти, коли однією рукою пишеш свої скиглення, другою колупаєшся в своїй жебрудній дупі.
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14.06.2025 13:02 Відповісти
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14.06.2025 12:50 Відповісти
яка добра новина. кацапи, багато ще буде таких гарних новин. щоб ви всі поздихали.
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14.06.2025 12:26 Відповісти
Гарна робота
Респект виконавцям
Слава ЗСУ!
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14.06.2025 12:27 Відповісти
Хробакам хробача смерть. І не тільки на окупованих територіях а і на всій паРаші від хробачат до строих ублюдків. Буде так, Амінь.
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14.06.2025 12:31 Відповісти
За самок забули нагадати...пора закінчувати з цим інкубатором...
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14.06.2025 12:52 Відповісти
Та ти не хекай, кажи куди ще влучили.
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14.06.2025 12:32 Відповісти
То не "Хаймарс"...
Дірку у землі бачили?
То за вами, гандонами, з пекла чорти вилізли, бо задовбались вас там чекати і похапали кого встигли...
Вони ще прийдуть, чекайте суки....
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14.06.2025 12:36 Відповісти
👏
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14.06.2025 12:39 Відповісти
Кабздон квитки на свій аншлаг передав
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14.06.2025 12:40 Відповісти
Ну, якщо домахатись, то згідно ПДР колона починається з трьох машин і більше. Хоча на повноцінну військову колону слабенько ******: два ПАЗіки, один Еталон і один КамАЗ... Хоча тєло за кадром говорило про якісь Урали... Ну, то й так добре, он тушки поряд валяються👌👍
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14.06.2025 12:37 Відповісти
ПДР якої країни?
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14.06.2025 12:41 Відповісти
ПДР, затверджені постановою КМУ. Технічно і юридично так, це колона. Але для повноцінної військової колони якось слабенько...
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14.06.2025 12:52 Відповісти
Так то ж рашкостан..їхав
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14.06.2025 13:00 Відповісти
Ходять - знімають - весело!
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14.06.2025 12:40 Відповісти
Розляглись як на пляжу...вже і засмагнути встигли...
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14.06.2025 12:49 Відповісти
Кацап какой то нервный !
Ему бы в следаки пойти,а нет на бойню потянуло ..
Дурнэ .🤔
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14.06.2025 12:50 Відповісти
Та ше й хекає, як астматик в алергійний сезон.
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14.06.2025 13:06 Відповісти
Гарна робота! Слава Воїнам ЗСУ!
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14.06.2025 12:52 Відповісти
А чому ми не робимо як вони- не бʼємо повторно по пожежникам та рятувальникам?
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14.06.2025 12:56 Відповісти
бо ми не кацапські підари
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14.06.2025 13:07 Відповісти
Який сенс бити по мирних мешканцях на своїй окупованій території? Щоб що?
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14.06.2025 13:13 Відповісти
Якісна дистанційна ладофікація.
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14.06.2025 13:11 Відповісти
Мабуть мало просто ракет і відімо скоро зовсім не буде.
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14.06.2025 13:12 Відповісти
 
 