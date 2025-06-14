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Силы обороны нанесли ракетные удары HIMARS по колонне техники ВС РФ в оккупированной Макеевке: сообщают о десятках ликвидированных и "300". ВИДЕО

Силы обороны кассетными ракетами HIMARS ударили по колонне техники ВС РФ в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Как отмечается, местные телеграм-каналы сообщают о десятках ликвидированных и раненых. Официального подтверждения информации пока нет.

Также смотрите: С начала года уничтожены 1 262 танка оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3718) Макеевка (457) обстрел (27982) Донецкая область (10027) Донецкий район (14)


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Топ комментарии
+21
а ще раз по цьому місця не можна жахнути? чи Женева забороня?
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14.06.2025 12:22 Ответить
+15
напрошується повторний удар по пожежниках та по недобитках.
але ж ми так не можемо ***********.
нам краще щоб на нашому надгробку написали які ми були шляхетні, як ми нагодовували полонених, як ми на курщині їжу русскоязичному падлу по хаткам розвозили - оце ми.
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14.06.2025 12:26 Ответить
+15
Гарна робота
Респект виконавцям
Слава ЗСУ!
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14.06.2025 12:27 Ответить
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а ще раз по цьому місця не можна жахнути? чи Женева забороня?
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14.06.2025 12:22 Ответить
кацапи тільки так і роблять
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14.06.2025 12:27 Ответить
А подякувати Воїнам ЗСУ за гарну бойову роботу не бажаєш?
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14.06.2025 12:38 Ответить
Женева не забороняє...Женева забороняє годувати усіляким лайном качок на Женевському озері...
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14.06.2025 12:55 Ответить
напрошується повторний удар по пожежниках та по недобитках.
але ж ми так не можемо ***********.
нам краще щоб на нашому надгробку написали які ми були шляхетні, як ми нагодовували полонених, як ми на курщині їжу русскоязичному падлу по хаткам розвозили - оце ми.
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14.06.2025 12:26 Ответить
Все це правда!
Але .... Україна виробляє складає з комплектуючих дуже малий відсоток зброї потрібної, тотальна залежність від Заходу! Ми не можемо провалити підтримку піл час війни на виживання! А Захід чутливий до воплів чутливих ліваків .... Нажаль... Все дуже гібридно
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14.06.2025 12:29 Ответить
та навіть і це не головне. головне тут те, що ми не виробляємо подібні ********** до хімарсів, тому маємо їх використовувати розумно і ефективно, виключно по військових цілях, а не по медикам чи рятувальникам. то тільки довбо **** можуть так міркувати, щоб стріляти в молоко по тим евакуаторам і пожежникам.
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14.06.2025 12:49 Ответить
не слід забувати за безпеку пускових, кацапи їх шукають дай дороги
золоте правило: відпрацював - швиденько знявся та заникався
ракети ракетами, але й пускові треба берегти
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14.06.2025 12:53 Ответить
так отож. а те притрушене Бабенко несе дичину.
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14.06.2025 12:59 Ответить
не звертайте увагу
у нього таке завдання - провокація та збір інфо
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14.06.2025 13:01 Ответить
не звертаю. і ніякого там нема завдання. воно від природи гімнисте і тошнотливе.
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14.06.2025 13:05 Ответить
Саме на вашому напишуть "був майстром скиглення на цензорі"
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14.06.2025 12:31 Ответить
І чим ти не задоволений? Тим, що Анна назвала тебе СКИГЛІЄМ? Так вона ж правду пише - ти в коментах Ц тільки тим і займаєшся, що скиглиш та підвиваєш кацапам. Все українське тобі не так. Таке враження, що ти, коли однією рукою пишеш свої скиглення, другою колупаєшся в своїй жебрудній дупі.
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14.06.2025 13:02 Ответить
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14.06.2025 12:50 Ответить
яка добра новина. кацапи, багато ще буде таких гарних новин. щоб ви всі поздихали.
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14.06.2025 12:26 Ответить
Гарна робота
Респект виконавцям
Слава ЗСУ!
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14.06.2025 12:27 Ответить
Хробакам хробача смерть. І не тільки на окупованих територіях а і на всій паРаші від хробачат до строих ублюдків. Буде так, Амінь.
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14.06.2025 12:31 Ответить
За самок забули нагадати...пора закінчувати з цим інкубатором...
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14.06.2025 12:52 Ответить
Та ти не хекай, кажи куди ще влучили.
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14.06.2025 12:32 Ответить
То не "Хаймарс"...
Дірку у землі бачили?
То за вами, гандонами, з пекла чорти вилізли, бо задовбались вас там чекати і похапали кого встигли...
Вони ще прийдуть, чекайте суки....
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14.06.2025 12:36 Ответить
👏
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14.06.2025 12:39 Ответить
Кабздон квитки на свій аншлаг передав
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14.06.2025 12:40 Ответить
Ну, якщо домахатись, то згідно ПДР колона починається з трьох машин і більше. Хоча на повноцінну військову колону слабенько ******: два ПАЗіки, один Еталон і один КамАЗ... Хоча тєло за кадром говорило про якісь Урали... Ну, то й так добре, он тушки поряд валяються👌👍
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14.06.2025 12:37 Ответить
ПДР якої країни?
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14.06.2025 12:41 Ответить
ПДР, затверджені постановою КМУ. Технічно і юридично так, це колона. Але для повноцінної військової колони якось слабенько...
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14.06.2025 12:52 Ответить
Так то ж рашкостан..їхав
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14.06.2025 13:00 Ответить
По чьей территории?
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14.06.2025 13:19 Ответить
Ходять - знімають - весело!
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14.06.2025 12:40 Ответить
Розляглись як на пляжу...вже і засмагнути встигли...
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14.06.2025 12:49 Ответить
Кацап какой то нервный !
Ему бы в следаки пойти,а нет на бойню потянуло ..
Дурнэ .🤔
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14.06.2025 12:50 Ответить
Та ше й хекає, як астматик в алергійний сезон.
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14.06.2025 13:06 Ответить
Гарна робота! Слава Воїнам ЗСУ!
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14.06.2025 12:52 Ответить
А чому ми не робимо як вони- не бʼємо повторно по пожежникам та рятувальникам?
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14.06.2025 12:56 Ответить
бо ми не кацапські підари
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14.06.2025 13:07 Ответить
Який сенс бити по мирних мешканцях на своїй окупованій території? Щоб що?
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14.06.2025 13:13 Ответить
Якісна дистанційна ладофікація.
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14.06.2025 13:11 Ответить
Мабуть мало просто ракет і відімо скоро зовсім не буде.
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14.06.2025 13:12 Ответить
Мені нравицця
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14.06.2025 13:30 Ответить
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14.06.2025 13:36 Ответить
От підірского Акцентіка аж верне. Відразу чути що не місцевий .
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14.06.2025 13:40 Ответить
Так часто буває з тими, хто "шастає" по чужих землях!
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14.06.2025 13:44 Ответить
 
 