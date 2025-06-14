Силы обороны нанесли ракетные удары HIMARS по колонне техники ВС РФ в оккупированной Макеевке: сообщают о десятках ликвидированных и "300". ВИДЕО

Силы обороны кассетными ракетами HIMARS ударили по колонне техники ВС РФ в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Как отмечается, местные телеграм-каналы сообщают о десятках ликвидированных и раненых. Официального подтверждения информации пока нет.

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