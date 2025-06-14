Силы обороны нанесли ракетные удары HIMARS по колонне техники ВС РФ в оккупированной Макеевке: сообщают о десятках ликвидированных и "300". ВИДЕО
Силы обороны кассетными ракетами HIMARS ударили по колонне техники ВС РФ в оккупированной Макеевке Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".
Как отмечается, местные телеграм-каналы сообщают о десятках ликвидированных и раненых. Официального подтверждения информации пока нет.
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+21 Юра Малко
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+15 Сашко Бабенко #553471
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+15 Сергій Овчаренко #548993
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але ж ми так не можемо ***********.
нам краще щоб на нашому надгробку написали які ми були шляхетні, як ми нагодовували полонених, як ми на курщині їжу русскоязичному падлу по хаткам розвозили - оце ми.
Але .... Україна
виробляєскладає з комплектуючих дуже малий відсоток зброї потрібної, тотальна залежність від Заходу! Ми не можемо провалити підтримку піл час війни на виживання! А Захід чутливий до воплів чутливих ліваків .... Нажаль... Все дуже гібридно
золоте правило: відпрацював - швиденько знявся та заникався
ракети ракетами, але й пускові треба берегти
у нього таке завдання - провокація та збір інфо
Респект виконавцям
Слава ЗСУ!
Дірку у землі бачили?
То за вами, гандонами, з пекла чорти вилізли, бо задовбались вас там чекати і похапали кого встигли...
Вони ще прийдуть, чекайте суки....
Ему бы в следаки пойти,а нет на бойню потянуло ..
Дурнэ .🤔