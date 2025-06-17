УКР
Очільник "Росмолодежи" Гуров обурений брендовими речами із написом "I love New York": "Надо импортозамещать... Но не в косоворотках же ходить". ВIДЕО

Очільник російської "Росмолодежи" Григорій Гуров обурився одягом світових брендів, який має символи західних країн та містять написи не російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, як приклад він навів одяг із написом "I love New York" чи із прапором Великої Британії. Гуров пропонує подумати, як "імпортозамістити" такі написи, адже ходити російською столицею у такому одязі не зовсім правильно.

Дивіться: Спікер Ради Федерації РФ Матвієнко: "Ми навіть цвяхи самі не виробляємо". ВIДЕО

Також дивіться: Без Windows: У Росії на всі ноутбуки зобов’яжуть встановлювати російські операційні системи

бренд (96) росія (67880) русский мир (483) імпортозаміщення (62)
Змінити на "Я люблю болота", "Я люблю нужнік на вулиці", "Я жити не можу без лайна повсюди", і т.д.
Ну так імпортозміняйте. "Я люблю Сызрань", "Я люблю *****", "Я люблю белую Ладу в обмен на сына", "Я люблю говно"....
Не хочеш носити - "I love New York", носи - I love Sisran'
Хоч худі ,хоч косоворотка - тварями народились ними й здохнете
Нет (PUTIN ****)
I LOVE PUTIN **** тож пойдёт
правільно ! треба

"I love казань"
але "I love" обовьязково !
" I love Pekin"
Вся одежда шьется в Азии. На Западе есть фабрики, но их очень мало. А все оборудование для этого производится в Китае. Это необходимо. Сейчас один человек носит вагон одежды. А людей 8 миллиардов. Нужны миллионы рук.
і правильно. бо не скрєпно ж нікуя. для них куди доходчівєй буде напис "на Вашингтон". )
Прийшов час на болотах заборонити джинси. Back in ussr!
"Кайфовые"... Этот ************ под кайфом?
Згадав часи Андропова у керма. Там зривали орли з Монтани і таке подібне. А ще згадав вже майже **********. Крим кінця 14 -го року при кацапах. Мій старий у всіх сенсах знайомий дуже енергійно обурювався на напис Stepway на Сандеро, який я порадив йому купити у салоні Рено. І ми разом там і знаходились. Він навіть запитував у працівників салону чому на машині написи на інастранном язикє. Ми вже ж, мовляв, живемо знову в СРСР. Але цей знайомий рафінований совок віком на тепер вже за 80. А тут молода особа. Тобто тут обурювання просто згідно ,,занімаємой должності,,
навіщо це тут? показати, що на рашці все добре - ракети не прошивають наскрізь житлові будинки? так ми це знаємо
Доречі - туалетній папір теж американці придумали!
Скрепненько буде лапухом пралетарську сраку гівном намазувати...
Накрайняк - береста, або пакля...)))
Я тільки зараз розумію, що Юнна Моріц - це була, як Каньє Вест у СРСР!
(я таке не підтримую)
Галеристы, гитлеристы
шендерня и быковня
вы фашисты и нацисты
не погубите меня
Вам Россию не замучить
Вам мой рот не залепить
Вам пособия канючить
Жалкий жребий волочить
Вы исчезните навеки
Я остануся в веках
И все честны человеки Будут жить в моих стихах!
😂😀🖕
