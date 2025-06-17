Очільник "Росмолодежи" Гуров обурений брендовими речами із написом "I love New York": "Надо импортозамещать... Но не в косоворотках же ходить". ВIДЕО
Очільник російської "Росмолодежи" Григорій Гуров обурився одягом світових брендів, який має символи західних країн та містять написи не російською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, як приклад він навів одяг із написом "I love New York" чи із прапором Великої Британії. Гуров пропонує подумати, як "імпортозамістити" такі написи, адже ходити російською столицею у такому одязі не зовсім правильно.
"I love казань"
але "I love" обовьязково !
Скрепненько буде лапухом пралетарську сраку гівном намазувати...
Накрайняк - береста, або пакля...)))
(я таке не підтримую)
Галеристы, гитлеристы
шендерня и быковня
вы фашисты и нацисты
не погубите меня
Вам Россию не замучить
Вам мой рот не залепить
Вам пособия канючить
Жалкий жребий волочить
Вы исчезните навеки
Я остануся в веках
И все честны человеки Будут жить в моих стихах!