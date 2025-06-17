Очільник російської "Росмолодежи" Григорій Гуров обурився одягом світових брендів, який має символи західних країн та містять написи не російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, як приклад він навів одяг із написом "I love New York" чи із прапором Великої Британії. Гуров пропонує подумати, як "імпортозамістити" такі написи, адже ходити російською столицею у такому одязі не зовсім правильно.

