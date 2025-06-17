Глава "Росмолодежи" Гуров возмущен брендовыми вещами с надписью "I love New York": "Надо импортозамещать... Но не в косоворотке же ходить". ВИДЕО

Глава российской "Росмолодежи" Григорий Гуров возмутился одеждой мировых брендов, которая имеет символы западных стран и содержит надписи не на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в качестве примера он привел одежду с надписью "I love New York" или с флагом Великобритании. Гуров предлагает подумать, как "импортозаместить" такие надписи, ведь ходить по российской столице в такой одежде не совсем правильно.

