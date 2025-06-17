Глава "Росмолодежи" Гуров возмущен брендовыми вещами с надписью "I love New York": "Надо импортозамещать... Но не в косоворотке же ходить". ВИДЕО
Глава российской "Росмолодежи" Григорий Гуров возмутился одеждой мировых брендов, которая имеет символы западных стран и содержит надписи не на русском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в качестве примера он привел одежду с надписью "I love New York" или с флагом Великобритании. Гуров предлагает подумать, как "импортозаместить" такие надписи, ведь ходить по российской столице в такой одежде не совсем правильно.
"I love казань"
але "I love" обовьязково !
Скрепненько буде лапухом пралетарську сраку гівном намазувати...
Накрайняк - береста, або пакля...)))
(я таке не підтримую)
Галеристы, гитлеристы
шендерня и быковня
вы фашисты и нацисты
не погубите меня
Вам Россию не замучить
Вам мой рот не залепить
Вам пособия канючить
Жалкий жребий волочить
Вы исчезните навеки
Я остануся в веках
И все честны человеки Будут жить в моих стихах!