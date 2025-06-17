РУС
6 180 19

Глава "Росмолодежи" Гуров возмущен брендовыми вещами с надписью "I love New York": "Надо импортозамещать... Но не в косоворотке же ходить". ВИДЕО

Глава российской "Росмолодежи" Григорий Гуров возмутился одеждой мировых брендов, которая имеет символы западных стран и содержит надписи не на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в качестве примера он привел одежду с надписью "I love New York" или с флагом Великобритании. Гуров предлагает подумать, как "импортозаместить" такие надписи, ведь ходить по российской столице в такой одежде не совсем правильно.

Смотрите: Спикер Совета Федерации РФ Матвиенко: "Мы даже гвозди сами не производим". ВИДЕО

Также смотрите: Без Windows: В России на все ноутбуки обяжут устанавливать российские операционные системы

Автор: 

бренд (44) россия (97292) русский мир (645) импортозамещение (13)
Топ комментарии
+22
Змінити на "Я люблю болота", "Я люблю нужнік на вулиці", "Я жити не можу без лайна повсюди", і т.д.
17.06.2025 12:04 Ответить
+13
Ну так імпортозміняйте. "Я люблю Сызрань", "Я люблю *****", "Я люблю белую Ладу в обмен на сына", "Я люблю говно"....
17.06.2025 12:07 Ответить
+13
Не хочеш носити - "I love New York", носи - I love Sisran'
17.06.2025 12:09 Ответить
17.06.2025 12:04 Ответить
Хоч худі ,хоч косоворотка - тварями народились ними й здохнете
показать весь комментарий
17.06.2025 12:16 Ответить
17.06.2025 12:07 Ответить
17.06.2025 12:09 Ответить
Нет (PUTIN ****)
17.06.2025 12:22 Ответить
I LOVE PUTIN **** тож пойдёт
17.06.2025 12:25 Ответить
правільно ! треба

"I love казань"
але "I love" обовьязково !
17.06.2025 12:09 Ответить
" I love Pekin"
17.06.2025 12:25 Ответить
Вся одежда шьется в Азии. На Западе есть фабрики, но их очень мало. А все оборудование для этого производится в Китае. Это необходимо. Сейчас один человек носит вагон одежды. А людей 8 миллиардов. Нужны миллионы рук.
17.06.2025 12:34 Ответить
і правильно. бо не скрєпно ж нікуя. для них куди доходчівєй буде напис "на Вашингтон". )
17.06.2025 12:53 Ответить
Прийшов час на болотах заборонити джинси. Back in ussr!
17.06.2025 12:58 Ответить
"Кайфовые"... Этот ************ под кайфом?
17.06.2025 13:27 Ответить
Згадав часи Андропова у керма. Там зривали орли з Монтани і таке подібне. А ще згадав вже майже **********. Крим кінця 14 -го року при кацапах. Мій старий у всіх сенсах знайомий дуже енергійно обурювався на напис Stepway на Сандеро, який я порадив йому купити у салоні Рено. І ми разом там і знаходились. Він навіть запитував у працівників салону чому на машині написи на інастранном язикє. Ми вже ж, мовляв, живемо знову в СРСР. Але цей знайомий рафінований совок віком на тепер вже за 80. А тут молода особа. Тобто тут обурювання просто згідно ,,занімаємой должності,,
17.06.2025 13:37 Ответить
навіщо це тут? показати, що на рашці все добре - ракети не прошивають наскрізь житлові будинки? так ми це знаємо
17.06.2025 13:47 Ответить
Доречі - туалетній папір теж американці придумали!
Скрепненько буде лапухом пралетарську сраку гівном намазувати...
Накрайняк - береста, або пакля...)))
17.06.2025 14:18 Ответить
17.06.2025 15:10 Ответить
Я тільки зараз розумію, що Юнна Моріц - це була, як Каньє Вест у СРСР!
(я таке не підтримую)
Галеристы, гитлеристы
шендерня и быковня
вы фашисты и нацисты
не погубите меня
Вам Россию не замучить
Вам мой рот не залепить
Вам пособия канючить
Жалкий жребий волочить
Вы исчезните навеки
Я остануся в веках
И все честны человеки Будут жить в моих стихах!
17.06.2025 15:26 Ответить
😂😀🖕
17.06.2025 21:04 Ответить
 
 