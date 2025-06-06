Без Windows: У Росії на всі ноутбуки зобов’яжуть встановлювати російські операційні системи

На ноутбуках, що продаються в російських магазинах, повинні бути встановлені російські операційні системи – наприклад, "Альт", Astra Linux або Red OS.

Із такою ініціативою виступили представники російського бізнесу, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, вимога має поширюватися на всі російські торгові майданчики, включно з великими магазинами електроніки та маркетплейсами.

При цьому наявність ОС Windows допускається, але не є обов'язковою. Реалізація цієї умови буде схожа на передустановку російських додатків на смартфони: користувач обере ОС при першому включенні.

Також була пропозиція поширити вимогу на смартфони (йдеться про російські ОС "Аврора" або Red OS Mobile), але її не підтримав глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв через ризики скорочення імпорту.

Російський бізнес пропонує "почати" з ноутбуків та персональних комп'ютерів, після чого включити в ініціативу планшети.

Пропозиція про встановлення російських ОС на ноутбуки буде "непросто" реалізувати в масовому сегменті, оскільки готовність софту від російських розробників "дещо обмежена", вважає директорка Російської асоціації електронних комунікацій Єкатеріна Демкіна. Але, за її словами, загалом ця ідея "виглядає розумно" з погляду політики імпортозаміщення.

Зараз частка ноутбуків з російськими ОС не перевищує 2-3% у роздробі та до 7% – у корпоративному сегменті. Обсяг ринку ноутбуків у Росії в 2024 році зріс на 9% в грошах (242 млрд руб.) і на 6% – у штуках (3,9 млн пристроїв).

Раніше стало відомо, що Мінцифри РФ зобов'яже виробників встановлювати російський відеосервіс VK Відео на пристрої, що продаються на ринку РФ. Із початку 2025 року обов'язковим для встановлення став російський відеохостинг Rutube.

Імпортозаміщення технологій у Росії

Як повідомлялося, дві російські IT-компанії – розробник додатків "Авроїд" для російської операційної системи "Аврора" та софту для серверів "Гіперус" – на початку травня цього року подали заяви про банкрутство. Причину пов'язують із важким фінансовим становищем, викликаним невеликою кількістю пристроїв на "Аврорі", яка позиціонувалася як "вбивця Android".

До того стало відомо, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Також повідомлялося, що російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

На початку червня стало відомо, що великі російські енергетичні, транспортні та комунікаційні компанії хочуть відтермінувати перехід на розроблене у Росії програмне забезпечення і продовжувати нелегально використовувати програмні рішення західних компаній, незважаючи на вимоги влади.

Як повідомлялося, на початку 2024 року російський уряд зобов'язав держкорпорації та компанії з державною участю до 1 січня 2025 року перейти на російські операційні системи, офісні пакети, антивірусні програми та системи віртуалізації. Нові рекомендації уряду з’явилися після відповідного доручення Володимира Путіна.

Однак до визначеної дати лише п'ять із 25 таких корпорацій змогли повністю перейти на російське програмне забезпечення на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури (КІІ).

Натомість російський бізнес все частіше почав використовувати західне програмне забезпечення нелегально.

Водночас 63% IT-фахівців із Росії визнавали погану сумісність російських рішень з іншими продуктами, російськими чи іноземними.