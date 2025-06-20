Ворог завдав 8 ударів по Харкову: троє постраждалих, серед них - дівчатка 12 та 17 років (оновлено). ВIДЕО

Двічі за ніч 20 червня 2025 року Харків опинився під російською атакою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

Один з безпілотників влучив біля житлових багатоповерхівок - у подвірʼя. Повибивало шибки, пошкоджено близько 50 автомобілів.

На місці ще одного "прильоту" спалахнула пожежа – горів дах незаселеної новобудови.

Станом на зараз, відомо про трьох постраждалих, серед яких дві дівчинки 12 та 17 років.

Один з постраждалих дістав травму, ще двоє - зазнали сильного стресу. Медики надали необхідну допомогу.

Також було зафіксовано удар по Основʼянському району. Пошкоджено п’ять приватних будинків та господарчу споруду. Попередньо - без постраждалих.

Оновлення

За інформацією Синєгубова, наслідок обстрілів постраждали 6 людей, з них 2 – діти.

У м. Харків постраждали 27-річна жінка та дівчатка 12 і 17 років; у селищі Високий постраждала 33-річна жінка; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 53-річний чоловік; у Вовчанську постраждала 36-річна жінка.

Ворог атакував 6 БпЛА Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова.







