УКР
Ворог завдав 8 ударів по Харкову: троє постраждалих, серед них - дівчатка 12 та 17 років (оновлено). ВIДЕО

Двічі за  ніч 20 червня 2025 року Харків опинився під російською атакою. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов  та у прокуратурі області.

Один з безпілотників влучив біля житлових багатоповерхівок - у подвірʼя. Повибивало шибки, пошкоджено близько 50 автомобілів.

На місці ще одного "прильоту" спалахнула пожежа – горів дах незаселеної новобудови.

Станом на зараз, відомо про трьох постраждалих, серед яких дві дівчинки 12 та 17 років.

Один з постраждалих дістав травму, ще двоє - зазнали сильного стресу. Медики надали необхідну допомогу.

Також було зафіксовано удар по Основʼянському району. Пошкоджено п’ять приватних будинків та господарчу споруду. Попередньо - без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Харків "шахедами", у місті вибухи

Оновлення 

За інформацією Синєгубова, наслідок обстрілів постраждали 6 людей, з них 2 – діти.

У м. Харків постраждали 27-річна жінка та дівчатка 12 і 17 років; у селищі Високий постраждала 33-річна жінка; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 53-річний чоловік; у Вовчанську постраждала 36-річна жінка.

Ворог атакував 6 БпЛА Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова.

Харків
+8
Ворог щоночі нищить Харків в той час як белгород ,курськ ,москва спокійно сплять.
20.06.2025 08:00 Відповісти
+5
Пане Тєрєхов, не пізнаю Вас у гримі...Ви що, поголились налисо? А ні, це ж не Харків, а мер Одеси Труханов...Журналісти Цензора, як завджи, мочать....
20.06.2025 07:52 Відповісти
+4
Пі да ри!
20.06.2025 08:09 Відповісти
Демони
20.06.2025 07:14 Відповісти
Пі да ри!
20.06.2025 08:09 Відповісти
Називається, знімали Труханова і заразом там кацапські влучання в кадр потрапили.
До чого тут тільки Харків?
20.06.2025 09:02 Відповісти
Пане Тєрєхов, не пізнаю Вас у гримі...Ви що, поголились налисо? А ні, це ж не Харків, а мер Одеси Труханов...Журналісти Цензора, як завджи, мочать....
20.06.2025 07:52 Відповісти
Це в нього така перука в вигляді лисини.
20.06.2025 08:17 Відповісти
Некажи нічого зайвого в бік цензора бо забанять, вониж правду завжди кажуть а якщо ні то посилаються на когось, перепровірити нема коли.
20.06.2025 09:14 Відповісти
Текст про Харків, а на відео - мер Одеси!
20.06.2025 07:54 Відповісти
А где ПВО? Почему не отбивают атаки врага и не атакуют сами?
20.06.2025 07:55 Відповісти
Ворог щоночі нищить Харків в той час як белгород ,курськ ,москва спокійно сплять.
20.06.2025 08:00 Відповісти
Поки всі ці шістки олігархів (московська агентура) при владі -Україні буде повний кєрдик.
20.06.2025 09:07 Відповісти
 
 