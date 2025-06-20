РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9316 посетителей онлайн
Новости Видео Обстрел Харькова
2 766 13

Враг нанес 8 ударов по Харькову: трое пострадавших, среди них - девочки 12 и 17 лет (обновлено). ВИДЕО

Дважды за ночь 20 июня 2025 года Харьков оказался под российской атакой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Игорь Терехов, председатель ОГА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

Один из беспилотников попал возле жилых многоэтажек - во двор. Выбило стекла, повреждено около 50 автомобилей.

На месте еще одного "прилета" вспыхнул пожар - горела крыша незаселенной новостройки.

По состоянию на сейчас, известно о трех пострадавших, среди которых две девочки 12 и 17 лет.

Один из пострадавших получил травму, еще двое - получили сильный стресс. Медики оказали необходимую помощь.

Также был зафиксирован удар по Основянскому району. Повреждены пять частных домов и хозяйственная постройка. Предварительно - без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Харьков "шахедами", в городе взрывы

Обновление

По информации Синегубова, в результате обстрелов пострадали 6 человек, из них 2 – дети.

В г. Харьков пострадали 27-летняя женщина и девочки 12 и 17 лет; в поселке Высокий пострадала 33-летняя женщина; в пос. Коротич Песочинской громады пострадал 53-летний мужчина; в Волчанске пострадала 36-летняя женщина

Враг атаковал 6 БПЛА Шевченковский, Киевский и Основянский районы Харькова.

Харків
Харків

Автор: 

Харьков (7750) Харьковская область (1629) Харьковский район (554)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ворог щоночі нищить Харків в той час як белгород ,курськ ,москва спокійно сплять.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:00 Ответить
+5
Пане Тєрєхов, не пізнаю Вас у гримі...Ви що, поголились налисо? А ні, це ж не Харків, а мер Одеси Труханов...Журналісти Цензора, як завджи, мочать....
показать весь комментарий
20.06.2025 07:52 Ответить
+4
Пі да ри!
показать весь комментарий
20.06.2025 08:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Демони
показать весь комментарий
20.06.2025 07:14 Ответить
Пі да ри!
показать весь комментарий
20.06.2025 08:09 Ответить
Називається, знімали Труханова і заразом там кацапські влучання в кадр потрапили.
До чого тут тільки Харків?
показать весь комментарий
20.06.2025 09:02 Ответить
Пане Тєрєхов, не пізнаю Вас у гримі...Ви що, поголились налисо? А ні, це ж не Харків, а мер Одеси Труханов...Журналісти Цензора, як завджи, мочать....
показать весь комментарий
20.06.2025 07:52 Ответить
Це в нього така перука в вигляді лисини.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:17 Ответить
Некажи нічого зайвого в бік цензора бо забанять, вониж правду завжди кажуть а якщо ні то посилаються на когось, перепровірити нема коли.
показать весь комментарий
20.06.2025 09:14 Ответить
Текст про Харків, а на відео - мер Одеси!
показать весь комментарий
20.06.2025 07:54 Ответить
А где ПВО? Почему не отбивают атаки врага и не атакуют сами?
показать весь комментарий
20.06.2025 07:55 Ответить
Ворог щоночі нищить Харків в той час як белгород ,курськ ,москва спокійно сплять.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:00 Ответить
Поки всі ці шістки олігархів (московська агентура) при владі -Україні буде повний кєрдик.
показать весь комментарий
20.06.2025 09:07 Ответить
 
 