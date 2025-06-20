Враг нанес 8 ударов по Харькову: трое пострадавших, среди них - девочки 12 и 17 лет (обновлено). ВИДЕО
Дважды за ночь 20 июня 2025 года Харьков оказался под российской атакой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Игорь Терехов, председатель ОГА Олег Синегубов и в прокуратуре области.
Один из беспилотников попал возле жилых многоэтажек - во двор. Выбило стекла, повреждено около 50 автомобилей.
На месте еще одного "прилета" вспыхнул пожар - горела крыша незаселенной новостройки.
По состоянию на сейчас, известно о трех пострадавших, среди которых две девочки 12 и 17 лет.
Один из пострадавших получил травму, еще двое - получили сильный стресс. Медики оказали необходимую помощь.
Также был зафиксирован удар по Основянскому району. Повреждены пять частных домов и хозяйственная постройка. Предварительно - без пострадавших.
Обновление
По информации Синегубова, в результате обстрелов пострадали 6 человек, из них 2 – дети.
В г. Харьков пострадали 27-летняя женщина и девочки 12 и 17 лет; в поселке Высокий пострадала 33-летняя женщина; в пос. Коротич Песочинской громады пострадал 53-летний мужчина; в Волчанске пострадала 36-летняя женщина
Враг атаковал 6 БПЛА Шевченковский, Киевский и Основянский районы Харькова.
