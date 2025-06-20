ГУР оприлюднило докази канібалізму в армії РФ: Он его завалил, а потом ел две недели. АУДIО

Військовослужбовця армії РФ, якого вважали зниклим, з'їв побратим.

Відповідне радіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Никто никуда не съ#бывался, Брелок его завалил, а потом ел нах..й две недели", - розповів командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Згодом самого Брелока знайшли мертвим.

"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - додає військовий.

За даними ГУР МО, Брелок та Фома проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, який діє на Куп’янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

