ГУР оприлюднило докази канібалізму в армії РФ: Он его завалил, а потом ел две недели. АУДIО

Військовослужбовця армії РФ, якого вважали зниклим, з'їв побратим.

Відповідне радіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Никто никуда не съ#бывался, Брелок его завалил, а потом ел нах..й две недели", - розповів командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Згодом самого Брелока знайшли мертвим.

"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - додає військовий.

За даними ГУР МО, Брелок та Фома проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, який діє на Куп’янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

армія рф (18810) перехоплення (364) ГУР (687) канібалізм (1)
+28
Брєлок видно траванувся кацапом.
20.06.2025 08:47
+13
Навіть не буднями, а меню свинособак.
20.06.2025 08:50
+13
Здивував... Ніколи не чув про "пабег с "бычком"?... Коли кілька каторжників тікали з сибірської каторги, і брали з собою молодого, здорового "лоха"... Коли харчі закінчувалися - вони його вбивали і з"їдали... Таке практикувалося і у "варнацьких" дярёвнях (де селилися колишні каторжани). Тоді таке м"ясо подавалося на святкові столи. Був великий скандал, в кінці ХІХ ст., коли такою стравою пригостили ГУБЕРНАТОРА, в одній з багатих купецьких сімей!
20.06.2025 09:12
Брєлок видно траванувся кацапом.
20.06.2025 08:47
"фома" второй свежести?
20.06.2025 09:59
людожери в кацапів повсюду - це на кацапах норма
20.06.2025 12:21
шо, так сильно доїпав тебе ГУР?
не бійся, далі буде
20.06.2025 09:19
І що тепер? Ми повинні перейматися буднями свинособак?
20.06.2025 08:49
Навіть не буднями, а меню свинособак.
20.06.2025 08:50
Це ще гидше.
20.06.2025 08:56
Здивував... Ніколи не чув про "пабег с "бычком"?... Коли кілька каторжників тікали з сибірської каторги, і брали з собою молодого, здорового "лоха"... Коли харчі закінчувалися - вони його вбивали і з"їдали... Таке практикувалося і у "варнацьких" дярёвнях (де селилися колишні каторжани). Тоді таке м"ясо подавалося на святкові столи. Був великий скандал, в кінці ХІХ ст., коли такою стравою пригостили ГУБЕРНАТОРА, в одній з багатих купецьких сімей!
20.06.2025 09:12
у зеків називається=консерва
20.06.2025 09:24
У ******** - можливо... Бо про існування консервів кацапи масово довідалися лише під час І Світової війни. (хоча їх у Європі почали масово вироблять ще при Наполеоні І-му).
20.06.2025 09:35
Це загальновідома по фільмам і не тільки історія, давно висрана і не цікава. Питання інше, ми повинні перейматися буднями і меню свинособак?
20.06.2025 09:27
Римляни колись казали - "Попереджений - озброєний...". Ми повинні досконало знать ворога, з яким воюємо... Знаючи його психологію, можна прорахувать його характерні реакції на "зовнішні подразники"... А це допомагає у боротьбі з ним...
20.06.2025 09:33
Ну то займайтеся цим якщо є наснага.
20.06.2025 09:50
"Наснага" є... А ти під ногами не плутайся...
20.06.2025 10:02
Вибачте якщо чимось вас образив, але не я встряв у вашу розмову. Від щирого серця бажаю вам успіхів у вивченні всієї гидоти наших ворогів.
20.06.2025 10:25
知己知彼，百戰不殆。 Якщо ти знаєш як себе так і свого ворога, ти можеш перемогти у численних (дослівно «сотню») битвах без небезпеки поразки (С)
20.06.2025 11:10
І вам бажаю успіхів у вивченні ворожого гівна.
20.06.2025 11:23
дякую
20.06.2025 11:54
А ти думаєш - я писав особисчто за себе? Ти заважаєш своїми дурнуватими дописами багатьом, на цій гілці...
20.06.2025 13:57
Я до тебе не звертався, саме тИ звернувся до мене із своєю дурною муйньою. Не подобаються чиїсь дописи не встрявай, можеш поскаржитися адміністратору. Ще питання будуть?
20.06.2025 14:19
Мені (та іншим) не подобається саме ТВОЯ "муйня" - дурна і безпідставна... На це ми тобі і вказали... Не подобається - викладай свої заперечення... АРГУМЕНТОВАНО... А не на рівні дурного кацапа - "Ти дурень, тому що я думаю не так!"
20.06.2025 14:33
А хто такі інші? Якщо тобі щось не подобається, це твої особисті проблеми і комплекси, мені вони не цікаві.
20.06.2025 15:31
Якщо не цікаві - то не "вискакуй з штанів", доводячи своє невігластво...
20.06.2025 15:33
Всі скарги і пропозиції до модератора, і адміністратора та м тебе пожаліють.
20.06.2025 15:41
Ще я на невігласів не скаржився... Легше самому висміять...
20.06.2025 16:07
На "Битві шефів" Брєлок був би першим...
20.06.2025 08:53
а шефом-поваром був би коля-каклєта його вже випустили
20.06.2025 09:25
Не треба плутати процессуальні докази зі звичайними...
Антоненка з кацапами теж не треба порівнювати...
20.06.2025 10:56
Після слів розвідника будьоного, шо під час війни треба багато брехати - то взагалі нікому вірити на слово не можна. Тай на відео теж.
20.06.2025 11:59
Нічого дивного-бо кацап це м'ясник...
20.06.2025 09:00
Кацап - это козье мордой, а не палач
20.06.2025 09:07
Існує дві версії.
1. Через бороди, як у цапа.
2. Тюркського походження - "касаб". М'ясник, живодер
21.06.2025 06:50
Есть только одна форма значение слова кацап это похожий на козла, всё остальное- это российская пропаганда, чтобы их козлами не называли, потому что в российских кругах палач звучит круто, а козлина ( грязная вонючее животное) не очень
22.06.2025 11:59
А ще кацапи розмовляють кацапською.
22.06.2025 12:16
і його родаків пакєтіка пєльмєшек лішил! )
20.06.2025 09:01
"Сначала ему оторвало ноги, а потом он его уже доедал")(с)
20.06.2025 09:07
Побільше б таких брелків.
20.06.2025 09:08
20.06.2025 09:11
нема ніякого "путіна", є тільки <*******
саме кацапи (т.зв. "расийский народ") під проводом ***** ведуть агресивну загарбницьку війну терористичними методами з метою тотального знищення Українців
20.06.2025 09:23
Люба Леонидовна-вы были на войне,что так резво пи#дите? А может просто ваш дед нары утюжил в своё время где-то в ГУЛАГе на лесоповале? Тогда понятно.
20.06.2025 09:25
її дід був вєртухаєм
20.06.2025 09:27
Блін,якраз це мені чомусь не прийшло до голови. Дякую.👍
20.06.2025 13:46
Люба, вряд-ли людоедство это нормально, даже для войны.
Люди эволюционно не едят других людей, мы не развивались так, чтобы охотится на представителей своего рода людского, нам, чтобы выжить наоборот нужно действовать в стае. Поэтому у нас есть даже психологическая защита от убийства себе подобных. Всякие ПТСР.
20.06.2025 09:27
Поїдь до Нової Гвінеї, і запитай, що означає вислів "довга свиня"... Можеш почитать Фрезера - "Легенди та міфи у Ветхому Завіті", чи "Золоту гілку". Зверни увагу, ЩО вживали в їжу, з ритуальною метою, в дохристиянський період, жителі Близького Сходу, і чому при причасті християни ведуть мову про "кров та плоть Христову". І що поїдалося, в дні великих свят, древніми ацтеками та яке саме м"ясо приносилося ними додому, від підніжжя пірамід...
20.06.2025 14:04
И? К чему это? Для людей неестественно убивать и тем более "употреблять" в пищу других людей, только люди с "отклонениями" психо-физиологическими могут это делать осознанно.
Вынужденно только возможно, и то, это потом отразится на психике...
Конечно, если она там была, эта психика...
20.06.2025 14:19
Я тобі привів ДОКАЗИ. Назвав ДЖЕРЕЛА цих доказів. Ти навіть не поцікавився ними - але вже бездоказово стверджуєш про свою ПРАВОТУ. Стверджуєш лише тому, що ти виріс у рамках пізньохристиянської моралі. Однак мораль - штука перемінна... І вона може існувать і в суспільстві канібалів, де поїдання людського м"яса - цілком сприйнятна штука... Не хочеш читать Фрезера (його твори переповнені "фактурою" і важкуваті для сприйняття "мозком пересічного") - відкрий твори Миклухо-Маклая. Він писав про Нову Гвінею... Чи книгу нашого *********, Берьозкіна, "Голос диявола серед снігів та джунглів"... Це вже про Південну Америку... А ти ведеш себе, як "недоросль" з однойменної п"єси фон Візіна: "Всё вздор, чего не знает Митрофанушка!".
20.06.2025 14:30
Доказательства чего? Вы меня пытаетесь убедить в том, что для человека съесть другого человека - это нормально?
Мы можем съесть другого, это возможно, но это для нас неестественно. Как и убийство другого подобного нам. Потом это вылазит нам травмами психическими.
Кстати, доказательства чего-то у Вас интересные Библия, Фрезер, ритуалы, причастия - это не доказательства называется, а источники На будущее тебе, коль мы на ты, грамотей, читающий фон Визина
20.06.2025 14:52
Дело не в морали, а в биологии и психике, грамотей.
20.06.2025 14:53
Прочитай еще раз, мыслитель:

Эволюционные недостатки каннибализма
Несмотря на отдельные случаи, каннибализм имеет серьезные эволюционные минусы:

Риск болезней: Один из самых больших рисков - это передача заболеваний. Поедание плоти представителей своего же вида значительно увеличивает вероятность заражения прионными заболеваниями (такими как куру, которая распространялась среди племени Форе в Новой Гвинее из-за ритуального поедания мозга умерших). Наш организм не очень хорошо приспособлен к переработке тканей, настолько похожих на наши собственные, с точки зрения иммунной системы. Социальные последствия: Каннибализм подрывает основы социального поведения, которое является ключевым для выживания и развития человеческого вида. Сотрудничество, забота о потомстве и защита группы становятся невозможными, если члены группы поедают друг друга. Уменьшение популяции: Если каннибализм становится распространенным, это приводит к уменьшению численности популяции, что в долгосрочной перспективе невыгодно для выживания вида. Энергетическая неэффективность: С точки зрения получения энергии, охота на представителей своего вида, которые часто могут быть так же сильны или умны, как и сам охотник, менее эффективна, чем охота на других животных. "Неустроенность" человека для каннибализма
Хотя физиологически человек способен переваривать человеческую плоть, наш вид не "устроен" для каннибализма как регулярной практики. У нас нет биологических адаптаций, которые делали бы это выгодным или безопасным, как, например, у некоторых видов животных, для которых каннибализм может быть частью жизненного цикла или стратегии выживания в экстремальных условиях (например, поедание яиц или молодняка).
Более того, у большинства человеческих культур есть сильное табу на каннибализм, которое, возможно, развилось именно как эволюционная защита от вышеупомянутых рисков и для поддержания социальной структуры.
В целом, каннибализм у человека - это скорее исключение, вызванное крайней нуждой или специфическими культурными контекстами, а не фундаментальная часть нашей биологической или эволюционной стратегии выживания.
20.06.2025 15:56
Я тобі вже відповів... Про принцип Данінга-Крюгера чув? "Дурень не здатен зрозуміть, що він - ДУРЕНЬ, саме тому, що він - ДУРЕНЬ!... Тому ти і не здатен зрозуміть того, що я тобі пояснюю...
20.06.2025 16:05
Мда... Гений-мыслитель, когда нет аргументов, просто пытаться оскорбить собеседника
Приятного аппетита, когда будешь пожирать своего соседа при нужде, это же нормально, вполне обычный завтрак. А еще можешь провести над ним ритуал и съесть его печень, это передаст тебе его силу И совсем не повлияет на твою кукушку
20.06.2025 16:16
Читаю я тебе, і все більше впевнююсь - це вже ДІАГНОЗ...
20.06.2025 17:10
мрія кацапа - треба заробити грошей - прийти вбивати укропов - з'їсти свого поплічника - здохнути. Не життя а якийсь шлях недосамурая.....
20.06.2025 09:17
А що тут дивного? От аби кацапня з бандформування "армія рф" знала хто такі Крузенштерн чи Пржевальський-ото була би дивина.
20.06.2025 09:22
Ще трохи, й чмосковити перестануть придурюватись, нарешті повикидають ці невдобні палки й позалізають назад на дерева у дуплах жити, й одне-одного жерти...
Буде новий вид - (Primatus-shmatokgivnakus)...
20.06.2025 09:30
Це і є рузька культура, пушкін з дастаєвськім яку так любив бувший папа римський і зараз трампісти. Такі факти потрібно виносити на обговорення в світ наприклад в ООН. Щоб всі зрозуміли хто такі рашисти і що це за чума яка суне на Європу.
20.06.2025 09:33
Самоїд або нащадок,одним словом кацап.
20.06.2025 09:41
Две недели? На третий день мясо уже начинает портится, особенно если тушку не потрошил. Может кто кого и захомячил, и пошли слухи в виде испорченного телефона. А вообще так держать, верной дорогой идёте товарищи. Ведь боец рядом это не только боевой товарищ, но и возможность разнообразить пищевой рацион!
20.06.2025 09:44
може це взимку було...
20.06.2025 13:08
"фома" " брелка" любил, а тот его жарил....
20.06.2025 10:02
Зробити доклад в ООН обовʼязково.
треба руйнувати любов до раши у деяких країн
20.06.2025 10:49
З кожною статтею все більш впевнююсь, що кацапстран треба обнести парканом й мінними полями..жаль, неможна бетоном залити..
21.06.2025 06:56
капець.. Хоча, чого ми дивуємось? Нелюди, людського нічого не залишилось. Подивитись як орки знущаються з своїх же ж співвітчизників, то переконуєшся що людського не залишилось. Самі інстинкти. І бл..ть вся ця нечисть припхалася на нашу землю та ще й намагається довести світу, що кацапи - "народ богоносець" і рюзькій мір це якась вища форма цивілізації...
20.06.2025 10:56
Сидят и слушают кушают бойцы
Товарищей своих...
20.06.2025 11:03
Ху@ло скоро доведе расєю до того стану , що кацапи почнуть
жерти один одного - це страшно , але все може бути при такому
жеводеру при владі !!😡
20.06.2025 11:58
"...з'їв побратим."
І знову "побратим", навіть без лапок...
20.06.2025 12:11
Так вот что знчит выражение "Хер без соли доедать".
20.06.2025 12:32
Андрофа́ги (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. Ἀνδροφάγοι, Androfágoi, ἀνήρ (ἀνδρός) - людина, φάγος - поїдаючий) - буквально людожери, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC каннібали, за відомостями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82 Геродота https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F плем'я, яке мешкало на північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D1%96%D1%8F Скіфіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-2 [2], ймовірно, в лісах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0 витоку Дніпра (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD Борисфену)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-herodot-3 [3]. Мали або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 фіно-угорське (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8 самоїдиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-ure1-5 [5], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0 мордваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-herodot2-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-:0-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-8 [8]), слов'янське або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 германськеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-9 [9] походження.

Геродот пише, що андрофаги мали найдикіші звичаї серед скіфів та їхніх сусідів, у них не було ні прав, ні законів. Це може означати, що вони були войовничими і не дотримувалися норм права тих часів, зокрема в торгівлі. Згадуються у зв'язку з походом перського царя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Дарія I проти скіфів 514 або 513 року до нашої ери, коли вони відмовилися допомагати скіфам.
20.06.2025 13:02
Нігуя собі побратим ...
20.06.2025 13:14
молодцы! кто съест последнего кацапа - пусть выключит холодильник
20.06.2025 13:20
Для орков - звичайна справа
20.06.2025 15:56
Не даром їх називають свинособаки. В їх стаді свої собаки поїдають своїх свиней!
20.06.2025 21:26
 
 