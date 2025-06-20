Военнослужащего армии РФ, которого считали пропавшим, съел побратим.

Соответствующий радиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Никто никуда не съебыв..лся, "брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели", - рассказал командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Впоследствии самого "Брелка" нашли мертвым.

"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - добавляет военный.

По данным ГУР МО, "Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, который действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

