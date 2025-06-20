ГУР обнародовало доказательства каннибализма в армии РФ: Он его завалил, а потом ел две недели. АУДИО
Военнослужащего армии РФ, которого считали пропавшим, съел побратим.
Соответствующий радиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Никто никуда не съебыв..лся, "брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели", - рассказал командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.
Впоследствии самого "Брелка" нашли мертвым.
"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - добавляет военный.
По данным ГУР МО, "Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, который действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не бійся, далі буде
Антоненка з кацапами теж не треба порівнювати...
1. Через бороди, як у цапа.
2. Тюркського походження - "касаб". М'ясник, живодер
саме кацапи (т.зв. "расийский народ") під проводом ***** ведуть агресивну загарбницьку війну терористичними методами з метою тотального знищення Українців
Люди эволюционно не едят других людей, мы не развивались так, чтобы охотится на представителей своего рода людского, нам, чтобы выжить наоборот нужно действовать в стае. Поэтому у нас есть даже психологическая защита от убийства себе подобных. Всякие ПТСР.
Вынужденно только возможно, и то, это потом отразится на психике...
Конечно, если она там была, эта психика...
Мы можем съесть другого, это возможно, но это для нас неестественно. Как и убийство другого подобного нам. Потом это вылазит нам травмами психическими.
Кстати, доказательства чего-то у Вас интересные Библия, Фрезер, ритуалы, причастия - это не доказательства называется, а источники На будущее тебе, коль мы на ты, грамотей, читающий фон Визина
Эволюционные недостатки каннибализма
Несмотря на отдельные случаи, каннибализм имеет серьезные эволюционные минусы:
Риск болезней: Один из самых больших рисков - это передача заболеваний. Поедание плоти представителей своего же вида значительно увеличивает вероятность заражения прионными заболеваниями (такими как куру, которая распространялась среди племени Форе в Новой Гвинее из-за ритуального поедания мозга умерших). Наш организм не очень хорошо приспособлен к переработке тканей, настолько похожих на наши собственные, с точки зрения иммунной системы. Социальные последствия: Каннибализм подрывает основы социального поведения, которое является ключевым для выживания и развития человеческого вида. Сотрудничество, забота о потомстве и защита группы становятся невозможными, если члены группы поедают друг друга. Уменьшение популяции: Если каннибализм становится распространенным, это приводит к уменьшению численности популяции, что в долгосрочной перспективе невыгодно для выживания вида. Энергетическая неэффективность: С точки зрения получения энергии, охота на представителей своего вида, которые часто могут быть так же сильны или умны, как и сам охотник, менее эффективна, чем охота на других животных. "Неустроенность" человека для каннибализма
Хотя физиологически человек способен переваривать человеческую плоть, наш вид не "устроен" для каннибализма как регулярной практики. У нас нет биологических адаптаций, которые делали бы это выгодным или безопасным, как, например, у некоторых видов животных, для которых каннибализм может быть частью жизненного цикла или стратегии выживания в экстремальных условиях (например, поедание яиц или молодняка).
Более того, у большинства человеческих культур есть сильное табу на каннибализм, которое, возможно, развилось именно как эволюционная защита от вышеупомянутых рисков и для поддержания социальной структуры.
В целом, каннибализм у человека - это скорее исключение, вызванное крайней нуждой или специфическими культурными контекстами, а не фундаментальная часть нашей биологической или эволюционной стратегии выживания.
Приятного аппетита, когда будешь пожирать своего соседа при нужде, это же нормально, вполне обычный завтрак. А еще можешь провести над ним ритуал и съесть его печень, это передаст тебе его силу И совсем не повлияет на твою кукушку
Буде новий вид - (Primatus-shmatokgivnakus)...
треба руйнувати любов до раши у деяких країн
слушаюткушают бойцы
Товарищей своих...
жерти один одного - це страшно , але все може бути при такому
жеводеру при владі !!😡
І знову "побратим", навіть без лапок...
Геродот пише, що андрофаги мали найдикіші звичаї серед скіфів та їхніх сусідів, у них не було ні прав, ні законів. Це може означати, що вони були войовничими і не дотримувалися норм права тих часів, зокрема в торгівлі. Згадуються у зв'язку з походом перського царя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Дарія I проти скіфів 514 або 513 року до нашої ери, коли вони відмовилися допомагати скіфам.