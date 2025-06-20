УКР
Дві рідкісні російські контрбатарейні радіолокаційні станції "Ястреб-АВ" знищено на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Українські дрони-камікадзе знищили дві рідкісні російські контрбатарейні радіолокаційні станції "Ястреб-АВ" на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак опублікований у соцмережах.

"Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС комплекс здатний відстежувати траєкторію ракет противника та обчислити точні координати позицій його артилерії.

+5
Молодці, але навіщо писати "знищено" коли чітко видно що уражено.
показати весь коментар
20.06.2025 13:06 Відповісти
+4
Це добре!
показати весь коментар
20.06.2025 12:03 Відповісти
+3
до цього такий HIMARSом знищенно за наводкою ССО (січень 24-го)

https://**********.com.ua/2024/01/03/syly-oborony-znyshhyly-novitnij-rosijskyj-kompleks-artrozvidky-vartistyu-250-mln/
показати весь коментар
20.06.2025 12:16 Відповісти
Це добре!
показати весь коментар
20.06.2025 12:03 Відповісти
Ви ж виключно за правду?
показати весь коментар
20.06.2025 12:09 Відповісти
А що, на Вашу думку на відео видно влучання чи ні?
показати весь коментар
20.06.2025 12:19 Відповісти
Але ж "воронки" не видно... попали в самий кут... на мою думку...
показати весь коментар
20.06.2025 13:18 Відповісти
прямє влучання - це коли дим пішов, а потім вогонь - і .уяк , і все.
Дякую.
показати весь коментар
20.06.2025 16:58 Відповісти
Молодці Воїни!
жирні цілі, рідкісні, наступники усіляких кацапських "зоопарків"
"це трикоординатний радар, призначений для виявлення повітряних цілей, але досить специфічних: малогабаритних і швидких (артилерійських снарядів, мінометних мін, снарядів РСЗВ). Це дозволяє визначити місце, звідки вилітають такі снаряди - тобто, вогневу позицію, навести на позицію засоби вогневого ураження, більш точні та ефективні за "Зоопарк" (С)
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.06.2025 12:13 Відповісти
до цього такий HIMARSом знищенно за наводкою ССО (січень 24-го)

https://**********.com.ua/2024/01/03/syly-oborony-znyshhyly-novitnij-rosijskyj-kompleks-artrozvidky-vartistyu-250-mln/
показати весь коментар
20.06.2025 12:16 Відповісти
А можно было бы по ним долбануть ещё раз, для полного счастья..
показати весь коментар
20.06.2025 12:49 Відповісти
На першому фрагменті влучення не було, можливо потім добили, дуже на це сподіваюся.
показати весь коментар
20.06.2025 12:53 Відповісти
да надо было в бак попасть,чтоб аж горело на весь экран
показати весь коментар
20.06.2025 13:10 Відповісти
Молодці, але навіщо писати "знищено" коли чітко видно що уражено.
показати весь коментар
20.06.2025 13:06 Відповісти
Обидві РЛС саме знищені, а не уражені чи пошкоджені. Елетрониці хана 100%, таке не ремонтується.
показати весь коментар
20.06.2025 15:29 Відповісти
У в антенах вражених комплексів використовується фазована решітка, а після попадання по якій нехай навіть декількома уламками від бойового заряду дрона таке не підлягає ремонту... якось-такось🤔🧐😁💥😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
20.06.2025 18:40 Відповісти
За чим вдерлося, московське лайно, в Україну з московії, те і отримало!!
показати весь коментар
21.06.2025 11:09 Відповісти
 
 