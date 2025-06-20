Дві рідкісні російські контрбатарейні радіолокаційні станції "Ястреб-АВ" знищено на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Українські дрони-камікадзе знищили дві рідкісні російські контрбатарейні радіолокаційні станції "Ястреб-АВ" на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак опублікований у соцмережах.
"Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС комплекс здатний відстежувати траєкторію ракет противника та обчислити точні координати позицій його артилерії.
Дякую.
жирні цілі, рідкісні, наступники усіляких кацапських "зоопарків"
"це трикоординатний радар, призначений для виявлення повітряних цілей, але досить специфічних: малогабаритних і швидких (артилерійських снарядів, мінометних мін, снарядів РСЗВ). Це дозволяє визначити місце, звідки вилітають такі снаряди - тобто, вогневу позицію, навести на позицію засоби вогневого ураження, більш точні та ефективні за "Зоопарк" (С)
Слава ЗСУ!
