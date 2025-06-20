12 664 51
Росіянин на полі бою показує непристойний жест у камеру українського БПЛА, а за мить конає, розірваний скидом. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучним скидом ліквідував окупанта, який показував у камеру дрона непристойний жест.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
+35 ПАРАБЕЛЛУМ 777
20.06.2025 15:54
+27 Александр Чуднивец #474549
20.06.2025 15:54
+23 Oleg Iavtushenko
20.06.2025 15:50
Оні разриваюцца *****.
Я бєз шуткі нє хожу,
То ругаюсь благім матом,
А то палєц покажу!
А дрон то жарту не зрозумів!
А нам потім доведеться екзорцистів на ті поля посилати разом з саперами
Он хочет нам показать какой то знак ?
достоєвський.
картина маслом.
А окупанту з московїї, СМЕРТЬ! Це аксіома!!
Слава Україні!