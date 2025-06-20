УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
12 664 51

Росіянин на полі бою показує непристойний жест у камеру українського БПЛА, а за мить конає, розірваний скидом. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучним скидом ліквідував окупанта, який показував у камеру дрона непристойний жест.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднило докази канібалізму в армії РФ: Он его завалил, а потом ел две недели. АУДIО

Автор: 

армія рф (18820) знищення (8314) дрони (5716)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
добре хоч ніхто з людей не пострадав
показати весь коментар
20.06.2025 15:54 Відповісти
+27
Увага-відео рекомендовано для поліпшення настрою...
показати весь коментар
20.06.2025 15:54 Відповісти
+23
Не зміг розкинути мізками, розкинув ратицями
показати весь коментар
20.06.2025 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То воно собі палець показало!
показати весь коментар
20.06.2025 15:50 Відповісти
добре хоч ніхто з людей не пострадав
показати весь коментар
20.06.2025 15:54 Відповісти
Ну что вы сразу "неприличный жест". Он просто указал дрону "пас мне, пас мне". Ну, как ослик Шреку.
показати весь коментар
20.06.2025 16:21 Відповісти
Не зміг розкинути мізками, розкинув ратицями
показати весь коментар
20.06.2025 15:50 Відповісти
Скрєпи.
показати весь коментар
20.06.2025 15:51 Відповісти
русскіє нє здаюцца.
Оні разриваюцца *****.
показати весь коментар
20.06.2025 15:51 Відповісти
414 ❤️
показати весь коментар
20.06.2025 15:53 Відповісти
Мімо укровского дрона
Я бєз шуткі нє хожу,
То ругаюсь благім матом,
А то палєц покажу!

А дрон то жарту не зрозумів!
показати весь коментар
20.06.2025 15:54 Відповісти
Увага-відео рекомендовано для поліпшення настрою...
показати весь коментар
20.06.2025 15:54 Відповісти
Такие видосик, Саша, отлично заходят ночью под тревогу. И успокоительного не надо.
показати весь коментар
20.06.2025 16:23 Відповісти
і апетиту, смачного.
показати весь коментар
20.06.2025 17:47 Відповісти
А що кацапу робить залишається? Прекрасно знає, що йому нема куди подіться з поля і прийшов ПІЗДЄЦ!
показати весь коментар
20.06.2025 15:55 Відповісти
взагаліто перед смертю слід помолитись. але ж вони там нехристі тому йдуть у небуття зі злістю в серці.
А нам потім доведеться екзорцистів на ті поля посилати разом з саперами
показати весь коментар
20.06.2025 16:40 Відповісти
Фу, як некультурно.
показати весь коментар
20.06.2025 15:58 Відповісти
Бинго))) Страйк))
показати весь коментар
20.06.2025 15:58 Відповісти
жило как быдло и сдохло как быдло. вся суть кацапни. агрессия, тупость, ненависть, рабство, смерть ...
показати весь коментар
20.06.2025 16:03 Відповісти
еще один продвинулся вперед, как бы сказал писькофф
показати весь коментар
20.06.2025 16:04 Відповісти
Показал непристойный жест и тут же непристойно раскинул ноги.Подразделение Ахмат оценит.
показати весь коментар
20.06.2025 16:07 Відповісти
Если так и застынет с раскинутой рогаткой-потом с ним намучаются-ни в пакет толком не засунеш ни крышку гроба не закроеш.Жил грешно-умер смешно -это как раз про него.
показати весь коментар
20.06.2025 16:12 Відповісти
ще ні разу не бачив відео, де кабани чи коти пхають здохлого кацапа у пакет.
показати весь коментар
20.06.2025 17:31 Відповісти
Ха...Я мав на увазі тих,хто буде цей непотріб хоронити.
показати весь коментар
20.06.2025 17:51 Відповісти
з великою вірогідністю, при стабільній лінії фронту і широкій дроновій кілзоні, цей непотріб будуть ховати хробаки. Буде ще один "прапавшій бєзвєсті" у закритій років на п'ятдесят статистиці Росстату.
показати весь коментар
20.06.2025 18:09 Відповісти
Пацан к Бєрліну шол
показати весь коментар
20.06.2025 16:07 Відповісти
А потрапив до Кабздона...
показати весь коментар
20.06.2025 16:15 Відповісти
Вирішив у скопци податись. Але духу не вистачило, попросив помочі. Ну дрон, як хирург не хибив
показати весь коментар
20.06.2025 16:11 Відповісти
Щось їсти захотілося... курча табака
показати весь коментар
20.06.2025 16:13 Відповісти
Що з іпалом стало? )
показати весь коментар
20.06.2025 16:14 Відповісти
зачем он на шпагат растянулся ?
Он хочет нам показать какой то знак ?
показати весь коментар
20.06.2025 16:15 Відповісти
Сел в шпагат Он нашел новый эффективный вид растяжки
показати весь коментар
20.06.2025 16:19 Відповісти
Хай забирає свої ноги, роги, пальці і що там в нього ще залишилось, нам чужого не треба.
показати весь коментар
20.06.2025 16:36 Відповісти
крепкава иму здаровля. и бальшова чилавичискава щястья...
показати весь коментар
20.06.2025 16:36 Відповісти
Руки в гору, ноги за голову.
показати весь коментар
20.06.2025 16:40 Відповісти
злочин і покарання.
достоєвський.
картина маслом.
показати весь коментар
20.06.2025 16:51 Відповісти
Ото ж... Не треба було фак показувати...
показати весь коментар
20.06.2025 16:52 Відповісти
Слава ВСУ --- кRащому вчителю манеR і етикету. Вистачає одного уRоку ...
показати весь коментар
20.06.2025 16:52 Відповісти
Кацап показывал - "Мне одного дрона хватит!"💀
показати весь коментар
20.06.2025 16:59 Відповісти
Нє, то йому другий скид саме за фак.
показати весь коментар
20.06.2025 17:57 Відповісти
Ще й факи тикає, сук@ кацапська
показати весь коментар
20.06.2025 17:56 Відповісти
Ибо *****.
показати весь коментар
20.06.2025 18:05 Відповісти
вертуху нормальну таку крутонув, копита у вузлик закрутились
показати весь коментар
20.06.2025 19:08 Відповісти
Судячи з його останнього жесту,останніми словами вітязя були: вот тєбє бабка і Юрьєв дєнь....
показати весь коментар
20.06.2025 19:16 Відповісти
просто вы его не правильно поняли, он просил одну для растяжки.
показати весь коментар
20.06.2025 20:13 Відповісти
Добре порівняннє, ще помолись на нього, якесь бидло зек чи алконавт з ****** прийшов вмирати бо йому нічого втрачати крім свого безглуздого життя.
показати весь коментар
22.06.2025 01:08 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 21:10 Відповісти
В Україні, люди поводяться чемно!!
А окупанту з московїї, СМЕРТЬ! Це аксіома!!
Слава Україні!
показати весь коментар
20.06.2025 22:54 Відповісти
Нєскрепно... Фак то американський.
показати весь коментар
21.06.2025 06:55 Відповісти
Ну гарно ж попросив. І випросив.
показати весь коментар
21.06.2025 07:29 Відповісти
втарая валачкова
показати весь коментар
21.06.2025 10:37 Відповісти
В кінці так граблі разом з ракотицями розвів удівльонно, мовляв - а шо я такоє сдєлал? За что?
показати весь коментар
21.06.2025 11:41 Відповісти
Одна нага тут , а вторая там.
показати весь коментар
21.06.2025 11:48 Відповісти
 
 