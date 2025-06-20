РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
12 664 51

Россиянин на поле боя показывает непристойный жест в камеру украинского БПЛА, а через мгновение умирает, разорванный сбросом. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона точным сбросом ликвидировал оккупанта, который показывал в камеру дрона неприличный жест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовало доказательства каннибализма в армии РФ: Он его завалил, а потом ел две недели. АУДИО

Автор: 

армия РФ (20668) уничтожение (7996) дроны (4789)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
добре хоч ніхто з людей не пострадав
показать весь комментарий
20.06.2025 15:54 Ответить
+27
Увага-відео рекомендовано для поліпшення настрою...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:54 Ответить
+23
Не зміг розкинути мізками, розкинув ратицями
показать весь комментарий
20.06.2025 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То воно собі палець показало!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:50 Ответить
добре хоч ніхто з людей не пострадав
показать весь комментарий
20.06.2025 15:54 Ответить
Ну что вы сразу "неприличный жест". Он просто указал дрону "пас мне, пас мне". Ну, как ослик Шреку.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:21 Ответить
Не зміг розкинути мізками, розкинув ратицями
показать весь комментарий
20.06.2025 15:50 Ответить
Скрєпи.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:51 Ответить
русскіє нє здаюцца.
Оні разриваюцца *****.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:51 Ответить
414 ❤️
показать весь комментарий
20.06.2025 15:53 Ответить
Мімо укровского дрона
Я бєз шуткі нє хожу,
То ругаюсь благім матом,
А то палєц покажу!

А дрон то жарту не зрозумів!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:54 Ответить
Увага-відео рекомендовано для поліпшення настрою...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:54 Ответить
Такие видосик, Саша, отлично заходят ночью под тревогу. И успокоительного не надо.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:23 Ответить
і апетиту, смачного.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:47 Ответить
А що кацапу робить залишається? Прекрасно знає, що йому нема куди подіться з поля і прийшов ПІЗДЄЦ!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:55 Ответить
взагаліто перед смертю слід помолитись. але ж вони там нехристі тому йдуть у небуття зі злістю в серці.
А нам потім доведеться екзорцистів на ті поля посилати разом з саперами
показать весь комментарий
20.06.2025 16:40 Ответить
Фу, як некультурно.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:58 Ответить
Бинго))) Страйк))
показать весь комментарий
20.06.2025 15:58 Ответить
жило как быдло и сдохло как быдло. вся суть кацапни. агрессия, тупость, ненависть, рабство, смерть ...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:03 Ответить
еще один продвинулся вперед, как бы сказал писькофф
показать весь комментарий
20.06.2025 16:04 Ответить
Показал непристойный жест и тут же непристойно раскинул ноги.Подразделение Ахмат оценит.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:07 Ответить
Если так и застынет с раскинутой рогаткой-потом с ним намучаются-ни в пакет толком не засунеш ни крышку гроба не закроеш.Жил грешно-умер смешно -это как раз про него.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:12 Ответить
ще ні разу не бачив відео, де кабани чи коти пхають здохлого кацапа у пакет.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:31 Ответить
Ха...Я мав на увазі тих,хто буде цей непотріб хоронити.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:51 Ответить
з великою вірогідністю, при стабільній лінії фронту і широкій дроновій кілзоні, цей непотріб будуть ховати хробаки. Буде ще один "прапавшій бєзвєсті" у закритій років на п'ятдесят статистиці Росстату.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:09 Ответить
Пацан к Бєрліну шол
показать весь комментарий
20.06.2025 16:07 Ответить
А потрапив до Кабздона...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:15 Ответить
Вирішив у скопци податись. Але духу не вистачило, попросив помочі. Ну дрон, як хирург не хибив
показать весь комментарий
20.06.2025 16:11 Ответить
Щось їсти захотілося... курча табака
показать весь комментарий
20.06.2025 16:13 Ответить
Що з іпалом стало? )
показать весь комментарий
20.06.2025 16:14 Ответить
зачем он на шпагат растянулся ?
Он хочет нам показать какой то знак ?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:15 Ответить
Сел в шпагат Он нашел новый эффективный вид растяжки
показать весь комментарий
20.06.2025 16:19 Ответить
Хай забирає свої ноги, роги, пальці і що там в нього ще залишилось, нам чужого не треба.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:36 Ответить
крепкава иму здаровля. и бальшова чилавичискава щястья...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:36 Ответить
Руки в гору, ноги за голову.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:40 Ответить
злочин і покарання.
достоєвський.
картина маслом.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:51 Ответить
Ото ж... Не треба було фак показувати...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:52 Ответить
Слава ВСУ --- кRащому вчителю манеR і етикету. Вистачає одного уRоку ...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:52 Ответить
Кацап показывал - "Мне одного дрона хватит!"💀
показать весь комментарий
20.06.2025 16:59 Ответить
Нє, то йому другий скид саме за фак.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:57 Ответить
Ще й факи тикає, сук@ кацапська
показать весь комментарий
20.06.2025 17:56 Ответить
Ибо *****.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:05 Ответить
вертуху нормальну таку крутонув, копита у вузлик закрутились
показать весь комментарий
20.06.2025 19:08 Ответить
Судячи з його останнього жесту,останніми словами вітязя були: вот тєбє бабка і Юрьєв дєнь....
показать весь комментарий
20.06.2025 19:16 Ответить
просто вы его не правильно поняли, он просил одну для растяжки.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:13 Ответить
Добре порівняннє, ще помолись на нього, якесь бидло зек чи алконавт з ****** прийшов вмирати бо йому нічого втрачати крім свого безглуздого життя.
показать весь комментарий
22.06.2025 01:08 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 21:10 Ответить
В Україні, люди поводяться чемно!!
А окупанту з московїї, СМЕРТЬ! Це аксіома!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
20.06.2025 22:54 Ответить
Нєскрепно... Фак то американський.
показать весь комментарий
21.06.2025 06:55 Ответить
Ну гарно ж попросив. І випросив.
показать весь комментарий
21.06.2025 07:29 Ответить
втарая валачкова
показать весь комментарий
21.06.2025 10:37 Ответить
В кінці так граблі разом з ракотицями розвів удівльонно, мовляв - а шо я такоє сдєлал? За что?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:41 Ответить
Одна нага тут , а вторая там.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:48 Ответить
 
 