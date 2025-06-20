12 664 51
Россиянин на поле боя показывает непристойный жест в камеру украинского БПЛА, а через мгновение умирает, разорванный сбросом. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона точным сбросом ликвидировал оккупанта, который показывал в камеру дрона неприличный жест.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+35 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий20.06.2025 15:54 Ответить Ссылка
+27 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий20.06.2025 15:54 Ответить Ссылка
+23 Oleg Iavtushenko
показать весь комментарий20.06.2025 15:50 Ответить Ссылка
Оні разриваюцца *****.
Я бєз шуткі нє хожу,
То ругаюсь благім матом,
А то палєц покажу!
А дрон то жарту не зрозумів!
А нам потім доведеться екзорцистів на ті поля посилати разом з саперами
Он хочет нам показать какой то знак ?
достоєвський.
картина маслом.
А окупанту з московїї, СМЕРТЬ! Це аксіома!!
Слава Україні!