Рашисти завдали ударів по Запоріжжю: поранено 2 людини, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 25 червня 2025 року, війська РФ завдали по Запоріжжю 4 ударів. Поранені двоє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджено будинки, господарчі споруди та автівки.
"Дістали поранень двоє чоловіків - 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.
Пізніше він уточнив, що 9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю.
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