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Рашисти завдали ударів по Запоріжжю: поранено 2 людини, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 25 червня 2025 року, війська РФ завдали по Запоріжжю 4 ударів. Поранені двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджено будинки, господарчі споруди та автівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

"Дістали поранень двоє чоловіків - 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.

Пізніше він уточнив, що 9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Автор: 

Запоріжжя (2315) обстріл (29517) Запорізька область (3779) Запорізький район (159)


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