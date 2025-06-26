Вночі Москву і Підмосков’я атакували безпілотники: вибухи було чутно в різних районах столиці. ВIДЕО

Вночі 26 червня лунали вибухи на околицях Москви і Московській області. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями у місцевих телеграм-каналах, вибухи пролунали щонайменше в трьох районах: Дідовську, Зеленограді та в Новій Москві. Очевидці повідомили про серію з п'яти вибухів.

"За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів", - пишуть росЗМІ.

У зв'язку з інцидентом було тимчасово призупинено роботу московського аеропорту "Внуково".

В аеропорту оголосили план "Ковер", який застосовують при загрозі з повітря.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило.

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