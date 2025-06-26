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Новини Відео Безпілотники атакували Москву
18 065 122

Вночі Москву і Підмосков’я атакували безпілотники: вибухи було чутно в різних районах столиці. ВIДЕО

Вночі 26 червня  лунали вибухи на околицях Москви і Московській області. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями у місцевих телеграм-каналах, вибухи пролунали щонайменше в трьох районах: Дідовську, Зеленограді та в Новій Москві. Очевидці повідомили про серію з п'яти вибухів.

Знищення

"За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів", - пишуть росЗМІ.

У зв'язку з інцидентом було тимчасово призупинено роботу московського аеропорту "Внуково".

В аеропорту оголосили план "Ковер", який застосовують при загрозі з повітря.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі безпілотники атакували Підмосков’я: один з них влучив у багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4430) москва (1266) Підмосков’я (44) Удари по РФ (384)


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Топ коментарі
+53
Мама-джян. Коренные мааасквичи.
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26.06.2025 07:40 Відповісти
+28
Один дроник запустять і все! Де ракети дееее москва горіти має!
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26.06.2025 07:37 Відповісти
+25
"мама джян"-вах,какая красівя руzкая язика аднака...
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26.06.2025 07:42 Відповісти
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Ооооо, коренные масквечи, потомки пушкина и Тургенева!!!🤡🤣😂😆🥳
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26.06.2025 10:11 Відповісти
І таких "карінних масквічєй мама-джан" в мацквє вже більше 30%, а пуйло вішає лапшу Трампону "ми пашлі в Украіну защіщать русскій мір".
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26.06.2025 10:25 Відповісти
Балістику потрібно. Бажано з ядерною боєголовкою.
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26.06.2025 10:30 Відповісти
по твоей тупой кацапской башке
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27.06.2025 00:00 Відповісти
Посміховисько, а не атака!!! Де мільйон дронів, чмо зелене?
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26.06.2025 10:32 Відповісти
херня

де 3000 ракет на рік від піаніста?
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26.06.2025 10:57 Відповісти
Это вообще никто не заметит
Вспомните 2014 год
Где- то там на небольшом куске украинской земли шла война
А вся остальная Украина жила так,словно войны и не было
Ровно также живет россия сегодня
В ней взрываются дома от газа
Лопаются трубы и течет говно по улицам
Московии наши дроны - до одного места
Туда должны лететь ракеты
И не в саму Москву ,где собрано все ППО КАЦАПСТАНА
Надо ракетами сносить их нефтяные и газовые предприятия
Которые полыхать будут неделями
Восстановить их сложно
И сколько денег при этом раша потеряет
А эти прилеты по подмосковью - власти кацапской до жопы
Она сама взрывала дома в Москве
Ей насрать - если дрон прилетит в дом к обычным кацапам
Делов- то!!!!!
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26.06.2025 12:11 Відповісти
Home video from Margarin Simonyan-dzhan 👌
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26.06.2025 12:35 Відповісти
Чергова "патужна" атака на маацкву на радість ЛОХторату в результаті якої розбито пару шибок пошкоджена одна бочка з бензином і згорів один автомобіль - але це не точно. Цікаво скільки мільйонів доларів на цій атаці "заробила" ЗЕбанда???
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26.06.2025 12:35 Відповісти
Мама джан едем Ереван, в Ереван...
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26.06.2025 12:37 Відповісти
ви серйозно? ви серйозно раді?

кацапи розносять Київ по повній: хто в "гарячих районах", той в курсі як шахеди чи ракети б'ють по всьому: і будинках, і нежитлових, і по кілька десятків прильотів буває в одну точку.

а тут радість: москвичі почули збиття дронів, рекордний другий раз за 4 роки повномасштабки.
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26.06.2025 12:54 Відповісти
бити по мирняку ірраціонально. Це геть нічого не змінить. Тільки загострить наші відносини і з США і з Європою. На себе, на жаль, ми розраховувати не можемо. Але захищати країну повинні. Тож, такі дорогоцінні для нас **********, наприклад ті ж самі Атакамси чи Хаймарси чи Нептуни, витрачати на 30 дохлих кацапів у якомусь засратові - просто безглуздо. Ті 30 дохляків не вплинуть на хід подій, натомість влучання в якийсь важливий об'єкт на рашці - вплине. Думаєте мені не хочеться в'їбати по тим тварюкам, які підтримують весь цей жах, який вчинило *****?? Хочеться! Хочеться бачити як вони волають та скавулять над своїми загиблими, хоча, заради справедливості варто зауважити - кацапи позбавлені таких людських якостей як співчуття, емпатія, біль. Це якісь дерев'яні ляльки на мотузках, які залишаються байдужими не тільки до чужої, але й до власної біди. Взяти хоча б щасливих орк'ячих мамаш/дружин, що радіють новій ладі або навіть м'ясорубці, що їм подарували за загиблу близьку людину, або оту ж саму зустріч в кремлі з *****м мамаш та дружин здохлих "героїв сво", які без зупину казали "спасиба лядимир лядимирович", тобто СПАСІБА за вбиту вами рідну людину (!!!!!!), це ж просто нонсенс якийсь, рівень цинізму та черствості просто зашкалює. Невже за 11 років війни для когось це ще залишається новиною чи таємницею! Тому ті, хто підбурює бити по мирним - або провокатори, або вороги. Бо в цьому немає ніякого сенсу а лише безцільне кровопролиття без дієвих наслідків чи реальної допомоги нам. Хочете насолодитися стражданнями тих, хто нас вбиває? Не розраховуйте на це, страждань там не буде, і розуміння що це справедлива кара за їх кровожерливість - також не буде. Про протести вже годі й казати.
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26.06.2025 13:14 Відповісти
"Не розраховуйте на це, страждань там не буде" Ну раз так то и никакой победы или что-то похожего тоже не будет. Тоже не розраховуйте. Это так не работает. В войнах благородные не побеждают. Только в кино и книжках разве что.
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27.06.2025 00:29 Відповісти
справа не у "благородстве" а в доцільності. Витрачати дорогоцінну зброю на купу кацапського м'яса в тилу - недоцільно.
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27.06.2025 10:17 Відповісти
цікаво просто, як ви собі уявляєте "победу"? Якою вона на вашу думку має бути, як виглядати і в чому полягати?
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27.06.2025 10:21 Відповісти
мама джага.
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26.06.2025 13:50 Відповісти
А де було що це наші-ми тут не причому-але чіпати орків немає сенсу-завтра попросять )(.йла кинути на нас атомку-ліпше по нафтосховищах і заводах
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26.06.2025 18:42 Відповісти
Це щось схоже як африканців завойовували кулеметами і гарматами, а вони у відповідь стріли.
Якби по Москві прилетіло як по Києву прилітає, то шуму було б да самого Марса! Але тоді і марсіани дізнались би , що Україну обстрілюють потужними ракетами. Адже ЗМІ росії на порядок краще працює в світі, і про обстріли Києва мало хто знає.
Наприклад останні приліти були дуже близько до амбасади США в Україні, але ніхто з можновладців про це не заявив, щоб не дратувати Трампа і громадян США.
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26.06.2025 23:13 Відповісти
невже і працівники амбасади США не чули вибуху та наслідки прильотів??
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27.06.2025 10:19 Відповісти
Ненавість - це зброя Диявола! А закон- Зуб-за зуб, і око -за око, - це закон для Неба , а не для людей. Це означає, що будь яке зло буде покарено Небом і це покарання буде найсправедливішим.
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26.06.2025 23:17 Відповісти
скіко шибок вибили?
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27.06.2025 00:03 Відповісти
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