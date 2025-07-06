Поранений окупант зачепився ногою за очерет і потонув. ВIДЕО

Українські захисники показали, який кінець може чекати на російських загарбників у Херсонській області.

Відповідні кадри опублікували в телеграм бійці 40 окремої бригади берегової оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш точний удар знайде кожного ворога! Перший та другий батальйони 40 ОБрБО в черговий раз показали окупантам, яка доля на них чекає на Херсонщині", - підписали кадри військові.

На відео можна побачити, як російський окупант, діставши поранення, намагається дістати берега, але заплутався ногою в очереті, внаслідок чого остаточно знесилився і захлинувся водою.

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