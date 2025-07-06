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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Поранений окупант зачепився ногою за очерет і потонув. ВIДЕО

Українські захисники показали, який кінець може чекати на російських загарбників у Херсонській області.

Відповідні кадри опублікували в телеграм бійці 40 окремої бригади берегової оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш точний удар знайде кожного ворога! Перший та другий батальйони 40 ОБрБО в черговий раз показали окупантам, яка доля на них чекає на Херсонщині", - підписали кадри військові.

На відео можна побачити, як російський окупант, діставши поранення, намагається дістати берега, але заплутався ногою в очереті, внаслідок чого остаточно знесилився і захлинувся водою.

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Автор: 

армія рф (18112) знищення (7749) Херсонська область (5972)


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Схоже, що нога кацапа не заплуталася в очереті, а загубилася в очереті.
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06.07.2025 23:53 Відповісти
Там вже немає чим чиплятися.
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06.07.2025 23:55 Відповісти
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07.07.2025 00:02 Відповісти
Хороший кацап
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07.07.2025 00:17 Відповісти
Вода червона - життя стало "200"
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07.07.2025 00:20 Відповісти
 
 