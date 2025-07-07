Я допомагаю Україні. Я їй дуже допомагаю, - Трамп. ВIДЕО
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео спілкування Трампа з журналістами.
Президента США запитали, чому б Америці не допомогти Україні так само як країна допомагає Ізраїлю. У відповідь він знову почав повторювати, що повномасштабної війни між Україною та Росією не сталося б, якби він був президентом:
"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз"., - заявив очільник Білого дома
Водночас Трамп вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Трамп знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".
Також Трамп сказав репортерам, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а от розмовою із кремлівським правителем Путіним був дуже розчарований.
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Якось якийсь українець тобі теж допоможе.
Проводить до пекла.
Від в'язниці та торби с премією не зарікайся.
Думка миттю - як народ? (України)
Та ікра не лізе в пащу,
І компот не ллється в рот...
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский: https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng "Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины…."
Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.
Точно така сама ситуація , на сьогодні, і з Трампом... Він веде себе так, наче президент США , зараз, Байден, а не він...
нехай буде один совок
з одним совком справу мати легше ніж з двома
це така американська бізнес логіка
ЄрЗе чітко працюють по оманським домовленостям.
Тепер подивіться по інету на рудого ідіота Трампа без звуку. Його рило також нагадує міміку обізяни. І що можна ждати від цієї макаки?