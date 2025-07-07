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Я допомагаю Україні. Я їй дуже допомагаю, - Трамп. ВIДЕО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео спілкування Трампа з журналістами.

Президента США запитали, чому б Америці не допомогти Україні так само як країна допомагає Ізраїлю. У відповідь він знову почав повторювати, що повномасштабної війни між Україною та Росією не сталося б, якби він був президентом:

"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз"., - заявив очільник Білого дома

Водночас Трамп вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася, якби він був президентом у той момент. Трамп знову заявив, що вибори у 2020 році "були сфальсифікованими".

Також Трамп сказав репортерам, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а от розмовою із кремлівським правителем Путіним був дуже розчарований.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття - ключова складова лідерства

Автор: 

Україна (5996) Трамп Дональд (6377)


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Топ коментарі
+5
Десь щось таке я вже чув в 2019 році...Дякую, дуже дякую...та ще це вимовлялося с певною гундосістью....
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07.07.2025 06:36 Відповісти
+5
Трамп-"я великий лицемір та брехун по постійно лицемірю та брешу"...
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07.07.2025 06:37 Відповісти
+4
Дякуємо.
Якось якийсь українець тобі теж допоможе.
Проводить до пекла.
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07.07.2025 06:39 Відповісти
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Десь щось таке я вже чув в 2019 році...Дякую, дуже дякую...та ще це вимовлялося с певною гундосістью....
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07.07.2025 06:36 Відповісти
Рижий і могилу копає, і віночки замовляє. Так допомагає, так допомагає.
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07.07.2025 07:07 Відповісти
а ти як допомагаєш?
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07.07.2025 07:24 Відповісти
Трамп-"я великий лицемір та брехун по постійно лицемірю та брешу"...
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07.07.2025 06:37 Відповісти
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07.07.2025 06:37 Відповісти
Дякуємо.
Якось якийсь українець тобі теж допоможе.
Проводить до пекла.
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07.07.2025 06:39 Відповісти
С торбою за плечима. А в той торбі буде премія. Дарвіна. Загугли.
Від в'язниці та торби с премією не зарікайся.
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07.07.2025 06:41 Відповісти
Не бачити йому премії Дарвіна. Нажаль, він має потомство.
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07.07.2025 07:25 Відповісти
прощай ******** , не скучай смотри футбол !
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07.07.2025 06:39 Відповісти
Так допомагає,що аж не знає з якого боку зброю закрутити
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07.07.2025 06:40 Відповісти
За поставки зброї подякуй єлдаку і клоуну.
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07.07.2025 06:56 Відповісти
Вранці мащу бутерброд,
Думка миттю - як народ? (України)
Та ікра не лізе в пащу,
І компот не ллється в рот...
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07.07.2025 06:41 Відповісти
От куй дурний що воно меле.
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07.07.2025 06:41 Відповісти
Через пару років від початку президентства Зеленського прочитав такий вислів:

https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский: https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng "Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины…."
Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.
Точно така сама ситуація , на сьогодні, і з Трампом... Він веде себе так, наче президент США , зараз, Байден, а не він...
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07.07.2025 06:43 Відповісти
руда потвора вже помогун,тількі помогає чомусь фашістській ********* та другу "володье-хуйлу"
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07.07.2025 06:43 Відповісти
Мразь...
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07.07.2025 06:50 Відповісти
На свого ішака таке чомусь не кажеш,лише вилизуєш.Саме ішак і єлдак винен в стосунках з америкою
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07.07.2025 06:59 Відповісти
Виродок
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07.07.2025 06:57 Відповісти
Мудрих людей зробили знову.Америка тепер ворог,залишилась Європа,але там теж працює натхненно ОПа,мовляв ми всі виконали умови,а нас не беруть в ЄС.Тайожний союз стає все ближче.Дебіли невиліковні,граблі на кожному кроці,а розуму не добавляється
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07.07.2025 07:03 Відповісти
а навіщо Америці маленький совок поруч з великим?
нехай буде один совок
з одним совком справу мати легше ніж з двома
це така американська бізнес логіка
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07.07.2025 07:11 Відповісти
ідіот брехливий
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07.07.2025 07:07 Відповісти
Він і молодим був не дуже розумним. А зараз ще й старість дає про себечутливо знати. Людина вже явно не орієнтується в подіях і часі. По обіду вже забуває що він робив і казав з ранку, Часто повторює ті самі висловлювання і по різному коментує і пояснює ті чи інші подіі.Змінює думки і оцінки...Це вже просто кидається в очі і видно і зрозуміло навіть людям далеким від медицини... Щось мені вже починає здаватись, що товаришу Краснов не дотягне до кінця свого терміну....
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07.07.2025 07:08 Відповісти
Ієзуїтство - робити, як тобі хочеться і вигідно, але аргументувати це притягнутими за вуха підставами.
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07.07.2025 07:14 Відповісти
Шоб у тебе срака луснула та пуп розв'язався від такій напруженой допомоги.
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07.07.2025 07:20 Відповісти
всі поставки зброї зупинили після того як цар єрмак поїхав в сша домовлятися.
ЄрЗе чітко працюють по оманським домовленостям.
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07.07.2025 07:28 Відповісти
надійно тримає ***** Трампона за яйки.
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07.07.2025 07:28 Відповісти
В часи мого навчання в школі був дуже популярна ТВ передача "Клуб кіномандрівників" І там ведучий показував якийсь док.фільм про обізянку, яку звали Джуді, вона була дуже рухлива і мала дуже рухливу міміку своєї мордочки.
Тепер подивіться по інету на рудого ідіота Трампа без звуку. Його рило також нагадує міміку обізяни. І що можна ждати від цієї макаки?
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07.07.2025 07:31 Відповісти
не документальний
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07.07.2025 07:37 Відповісти
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07.07.2025 07:43 Відповісти
 
 