Дрони атакували хімічне підприємство у Підмосков’ї. ВIДЕО

Росіяни зранку 7 липня заявили про атаку безпілотників району містечка Краснозаводськ у Московській області. Там розташоване хімічне підприємство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни повідомляли про звуки дронів і вибухи. У мережу вони виклали відповідні відео, серед іншого, з моментом прильоту.

За даними місцевих жителів, станом на ранок у місті пролунало близько семи "хлопків". На деяких відео видно дим, який піднімався в зоні вибухів.

"Можливо, атака на Червонозаводський хімічний завод", – наголосили місцеві.

Крім того, російський телеграм-канал Baza повідомив - також із посиланням на місцевих жителів - про кілька вибухів у Сергієво-Посадському міському окрузі. Краснозаводськ розташований у цьому окрузі, за десять км від Сергієва Посада.

Також повітряну тривогу оголошували в Тульській та Іванівській областях, розташованих на південь і північний схід від Московської області, і в інших російських областях.

АТ "Краснозаводський хімічний завод" – це підприємство в Московській області РФ, що спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії.

Завод відомий випуском артилерійських зарядів, вибухових речовин і компонентів для боєприпасів російської армії.

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