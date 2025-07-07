Бійці CCO зайшли з тилу та провели успішний наліт на позицію окупантів на кордоні з РФ. ВIДЕО

Група операторів одного з підрозділів Сил спеціальних операцій поблизу кордону з Росією зайшла з тилу та провела успішний наліт на позицію противника, ліквідувавши окупантів.

Про це Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило у Фейсбуці й оприлюднило відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України. Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ продовжують страти власних бійців: Его обнулить надо нах#й, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

"Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети", - наголосили у Командуванні.

Результатом операції стало знищення живої сили противника, захоплення трофеїв та отримання неоціненного бойового досвіду.