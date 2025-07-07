Бійці CCO зайшли з тилу та провели успішний наліт на позицію окупантів на кордоні з РФ. ВIДЕО
Група операторів одного з підрозділів Сил спеціальних операцій поблизу кордону з Росією зайшла з тилу та провела успішний наліт на позицію противника, ліквідувавши окупантів.
Про це Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило у Фейсбуці й оприлюднило відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України. Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів", - йдеться у дописі.
Зазначається, що цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію ворога.
"Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети", - наголосили у Командуванні.
Результатом операції стало знищення живої сили противника, захоплення трофеїв та отримання неоціненного бойового досвіду.
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