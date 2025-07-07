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Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
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Бійці CCO зайшли з тилу та провели успішний наліт на позицію окупантів на кордоні з РФ. ВIДЕО

Група операторів одного з підрозділів Сил спеціальних операцій поблизу кордону з Росією зайшла з тилу та провела успішний наліт на позицію противника, ліквідувавши окупантів. 

Про це Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило у Фейсбуці й оприлюднило відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій ЗС України. Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію ворога.

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"Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети", - наголосили у Командуванні.

Результатом операції стало знищення живої сили противника, захоплення трофеїв та отримання неоціненного бойового досвіду.

Автор: 

армія рф (18119) кордон (4840) ліквідація (4181) Сили спеціальних операцій (52) війна в Україні (5126)


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ССО України-черговий респект...
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07.07.2025 18:47 Відповісти
а бійців ССО називають операторами тому що вони проводять операції?
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07.07.2025 18:58 Відповісти
 
 