Бойцы CCO зашли с тыла и провели успешный налет на позицию оккупантов на границе с РФ. ВИДЕО
Группа операторов одного из подразделений Сил специальных операций вблизи границы с Россией зашла с тыла и провела успешный налет на позицию противника, ликвидировав оккупантов.
Об этом Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило в фейсбуке и обнародовало видео, информирует Цензор.НЕТ.
"Граница, дождь и скопление противника - не помеха, а привычные рабочие условия для операторов Сил специальных операций ВС Украины. Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию врага.
"Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели", - отметили в командовании.
Результатом операции стало уничтожение живой силы противника, захват трофеев и получение неоценимого боевого опыта.
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