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Новости Видео Уничтожение огневых позиций окупантов
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Бойцы CCO зашли с тыла и провели успешный налет на позицию оккупантов на границе с РФ. ВИДЕО

Группа операторов одного из подразделений Сил специальных операций вблизи границы с Россией зашла с тыла и провела успешный налет на позицию противника, ликвидировав оккупантов.

Об этом Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило в фейсбуке и обнародовало видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Граница, дождь и скопление противника - не помеха, а привычные рабочие условия для операторов Сил специальных операций ВС Украины. Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию врага.

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"Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели", - отметили в командовании.

Результатом операции стало уничтожение живой силы противника, захват трофеев и получение неоценимого боевого опыта.

Автор: 

армия РФ (19968) граница (5314) ликвидация (3797) Силы специальных операций (52) война в Украине (5088)


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ССО України-черговий респект...
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07.07.2025 18:47 Ответить
а бійців ССО називають операторами тому що вони проводять операції?
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07.07.2025 18:58 Ответить
Чавіть іх, Вовкодави!
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07.07.2025 19:47 Ответить
Не растраивайся 😂 чудове почуття гумору.
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07.07.2025 20:32 Ответить
 
 