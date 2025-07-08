Дронарі 28-ї ОМБр підсмажили операторів БпЛА та з десяток транспортних засобів окупантів. ВIДЕО

Пілоти БпЛА 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали результати своєї роботи за тиждень.

Відповідне відео опубліковано на сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни 28-ї ОМБр підсмажили міномет, з десяток транспортних засобів, операторів БПЛА, піхоту, а також здійняли у повітря декілька складів з боєприпасами.

"Скільки б росіяни не тягнули сюди техніки та не гнали б піхоти - все згорить. Наші пілоти про це подбають", - наголосили у бригаді.

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