Дронарі 28-ї ОМБр підсмажили операторів БпЛА та з десяток транспортних засобів окупантів. ВIДЕО
Пілоти БпЛА 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали результати своєї роботи за тиждень.
Відповідне відео опубліковано на сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Воїни 28-ї ОМБр підсмажили міномет, з десяток транспортних засобів, операторів БПЛА, піхоту, а також здійняли у повітря декілька складів з боєприпасами.
"Скільки б росіяни не тягнули сюди техніки та не гнали б піхоти - все згорить. Наші пілоти про це подбають", - наголосили у бригаді.
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Laur Balaur #552183
показати весь коментар08.07.2025 22:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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