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Дронари 28-й ОМБр поджарили операторов БПЛА и десяток транспортных средств оккупантов. ВИДЕО

Пилоты БПЛА 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали результаты своей работы за неделю.

Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Воины 28-й ОМБр поджарили миномет, с десяток транспортных средств, операторов БПЛА, пехоту, а также подняли в воздух несколько складов с боеприпасами.

"Сколько бы россияне не тянули сюда техники и не гнали бы пехоты - все сгорит. Наши пилоты об этом позаботятся", - отметили в бригаде.

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Автор: 

28 отдельная механизированная бригада (192) дроны (4261)


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мого друга вбили через диру в той сітці коридора, через те що всі журнашлюхи росп.діли як у нас все гарно.
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08.07.2025 22:45 Ответить
 
 