Дронари 28-й ОМБр поджарили операторов БПЛА и десяток транспортных средств оккупантов. ВИДЕО
Пилоты БПЛА 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали результаты своей работы за неделю.
Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Воины 28-й ОМБр поджарили миномет, с десяток транспортных средств, операторов БПЛА, пехоту, а также подняли в воздух несколько складов с боеприпасами.
"Сколько бы россияне не тянули сюда техники и не гнали бы пехоты - все сгорит. Наши пилоты об этом позаботятся", - отметили в бригаде.
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Laur Balaur #552183
показать весь комментарий08.07.2025 22:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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