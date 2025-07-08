Дронари 28-й ОМБр поджарили операторов БПЛА и десяток транспортных средств оккупантов. ВИДЕО

Пилоты БПЛА 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали результаты своей работы за неделю.

Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Воины 28-й ОМБр поджарили миномет, с десяток транспортных средств, операторов БПЛА, пехоту, а также подняли в воздух несколько складов с боеприпасами.

"Сколько бы россияне не тянули сюда техники и не гнали бы пехоты - все сгорит. Наши пилоты об этом позаботятся", - отметили в бригаде.

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