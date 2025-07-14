Хлопець із Індонезії, який ніколи не був в Україні, вивчив українську мову: "Можу сказати "Укрзалізниця", "паляниця". Можливо у минулому житті я був українцем". ВIДЕО

Хлопець із Індонезії, який живе на Балі і ніколи не був в Україні, вивчив українську мову з нуля після початку вторгнення і тепер співає "Червону калину" та "Родину" на вулицях острова, збираючи донати і підтримуючи українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV, Колін захопився нашою музикою, культурою й мовою - і тепер популяризує Україну серед туристів та іноземців.

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