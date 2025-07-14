Хлопець із Індонезії, який ніколи не був в Україні, вивчив українську мову: "Можу сказати "Укрзалізниця", "паляниця". Можливо у минулому житті я був українцем". ВIДЕО
Хлопець із Індонезії, який живе на Балі і ніколи не був в Україні, вивчив українську мову з нуля після початку вторгнення і тепер співає "Червону калину" та "Родину" на вулицях острова, збираючи донати і підтримуючи українців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV, Колін захопився нашою музикою, культурою й мовою - і тепер популяризує Україну серед туристів та іноземців.
Топ коментарі
+17 Moshe Dayan #551172
показати весь коментар14.07.2025 12:56 Відповісти Посилання
+17 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар14.07.2025 12:58 Відповісти Посилання
+12 discovery
показати весь коментар14.07.2025 12:59 Відповісти Посилання
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а мову вивчити не спромоглася,
а один індонезієсь зміг...
я в Київі практично не чую української від школярів,
між собою 90% абщаются руснявою
нема бажання? - нема мови.
у індонезійця воно було.
у притрушеної кацапні в Україні? - не було ніколи.
Украинский язык приятно слушать, благодаря переводам hdrezka, которые на порядок качественнее и прикольнее москальских. Всегда выбираю его, если нет дубляжа. А старые мультики на ICTV вообще улет.
А говорить на украинском мерзко, благодаря деятельности некоего Тараса Кремiня, который вместо создания конкурентоспособного контента - пытался вызвать любовь пистолетом у виска, что роднит сей процесс с изнасилованием и вызывает отторжение.