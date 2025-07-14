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Хлопець із Індонезії, який ніколи не був в Україні, вивчив українську мову: "Можу сказати "Укрзалізниця", "паляниця". Можливо у минулому житті я був українцем". ВIДЕО

Хлопець із Індонезії, який живе на Балі і ніколи не був в Україні, вивчив українську мову з нуля після початку вторгнення і тепер співає "Червону калину" та "Родину" на вулицях острова, збираючи донати і підтримуючи українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV, Колін захопився нашою музикою, культурою й мовою - і тепер популяризує Україну серед туристів та іноземців.

Дивіться: Дівчина із Венесуели вчить своїх друзів української мови: "Я не маю українського походження, але я маю українське серце". ВIДЕО

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Автор: 

Індонезія (150) українська мова (842)


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Топ коментарі
+17
Зразу видно, що не москаль. Успіху тобі!
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14.07.2025 12:56 Відповісти
+17
Це доводить бидлодеградацію всіх " а нам так удобно гАварить" , " мы так привыкли".
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14.07.2025 12:58 Відповісти
+12
кацапня з засраних підгузників в Україні живе,
а мову вивчити не спромоглася,
а один індонезієсь зміг...
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14.07.2025 12:59 Відповісти
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Зразу видно, що не москаль. Успіху тобі!
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14.07.2025 12:56 Відповісти
Це доводить бидлодеградацію всіх " а нам так удобно гАварить" , " мы так привыкли".
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14.07.2025 12:58 Відповісти
кацапня з засраних підгузників в Україні живе,
а мову вивчити не спромоглася,
а один індонезієсь зміг...
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14.07.2025 12:59 Відповісти
головне не вивчити, а розмовляти українською!
я в Київі практично не чую української від школярів,
між собою 90% абщаются руснявою
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14.07.2025 13:06 Відповісти
головне - бажання.
нема бажання? - нема мови.
у індонезійця воно було.
у притрушеної кацапні в Україні? - не було ніколи.
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14.07.2025 13:19 Відповісти
Молодець !!!
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14.07.2025 13:00 Відповісти
Чудовий хлопець, я розумію його українську краще, ніж англієць зрозуміє мою англійську.
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14.07.2025 13:02 Відповісти
Приємно.
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14.07.2025 13:05 Відповісти
зате, зараз, тут на цензорі, повно імбецилів, що принципово пердять кацапською.
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14.07.2025 13:06 Відповісти
❤️👍👍👍🙏Дякуем ,красавчік
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14.07.2025 13:07 Відповісти
Поважаю розумних та тих, хто вміє і хоче навчатись! Удачі тобі, друг!
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14.07.2025 13:09 Відповісти
Дивлячись на хлопця стає соромно що в нас "гаварят па адескі і па данбаскі"
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14.07.2025 13:11 Відповісти
Ну стоит отдать должное, литературный украинский язык - легкий и певучий. Его сложно не выучить.

Украинский язык приятно слушать, благодаря переводам hdrezka, которые на порядок качественнее и прикольнее москальских. Всегда выбираю его, если нет дубляжа. А старые мультики на ICTV вообще улет.

А говорить на украинском мерзко, благодаря деятельности некоего Тараса Кремiня, который вместо создания конкурентоспособного контента - пытался вызвать любовь пистолетом у виска, что роднит сей процесс с изнасилованием и вызывает отторжение.
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14.07.2025 13:13 Відповісти
Тунгусе, сери деінде на болотах своєю свинособачою методичкою, тут тобі не подадуть.
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14.07.2025 13:20 Відповісти
Мабуть в нього Україномовна чєлюсть від народження,бо я не можу пояснити чому наші люди які живуть в Україні 30 років не можуть вивчити солов'їну,а інші довбойоби ще і їх захищають,мол на фронтє ЗСУ все па русскі разгаварівают і па етому і я буду прадалжать слушать Кадишову і размавлять па русскі(((
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14.07.2025 13:15 Відповісти
А правнуки кацапського бидла, завезеного в телятниках після Голодомору, до цього часу так і штокають і какають.
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14.07.2025 13:26 Відповісти
Вiн нi Колiн, вiн - Мiколiн!
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14.07.2025 13:37 Відповісти
 
 