Парень из Индонезии, который никогда не был в Украине, выучил украинский язык: "Могу сказать "Укрзализныця", "паляниця". Возможно, в прошлой жизни я был украинцем".. ВИДЕО
Парень из Индонезии, который живет на Бали и никогда не был в Украине, выучил украинский язык с нуля после начала вторжения и теперь поет "Червону калину" и "Родину" на улицах острова, собирая донаты и поддерживая украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, Колин увлекся нашей музыкой, культурой и языком - и теперь популяризирует Украину среди туристов и иностранцев.
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+25 Moshe Dayan #551172
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+22 Andrei Andreev #495049
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а мову вивчити не спромоглася,
а один індонезієсь зміг...
я в Київі практично не чую української від школярів,
між собою 90% абщаются руснявою
нема бажання? - нема мови.
у індонезійця воно було.
у притрушеної кацапні в Україні? - не було ніколи.
Украинский язык приятно слушать, благодаря переводам hdrezka, которые на порядок качественнее и прикольнее москальских. Всегда выбираю его, если нет дубляжа. А старые мультики на ICTV вообще улет.
А говорить на украинском мерзко, благодаря деятельности некоего Тараса Кремiня, который вместо создания конкурентоспособного контента - пытался вызвать любовь пистолетом у виска, что роднит сей процесс с изнасилованием и вызывает отторжение.