Парень из Индонезии, который никогда не был в Украине, выучил украинский язык: "Могу сказать "Укрзализныця", "паляниця". Возможно, в прошлой жизни я был украинцем".. ВИДЕО

Парень из Индонезии, который живет на Бали и никогда не был в Украине, выучил украинский язык с нуля после начала вторжения и теперь поет "Червону калину" и "Родину" на улицах острова, собирая донаты и поддерживая украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, Колин увлекся нашей музыкой, культурой и языком - и теперь популяризирует Украину среди туристов и иностранцев.

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