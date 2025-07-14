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Парень из Индонезии, который никогда не был в Украине, выучил украинский язык: "Могу сказать "Укрзализныця", "паляниця". Возможно, в прошлой жизни я был украинцем".. ВИДЕО

Парень из Индонезии, который живет на Бали и никогда не был в Украине, выучил украинский язык с нуля после начала вторжения и теперь поет "Червону калину" и "Родину" на улицах острова, собирая донаты и поддерживая украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, Колин увлекся нашей музыкой, культурой и языком - и теперь популяризирует Украину среди туристов и иностранцев.

Смотрите: Девушка из Венесуэлы учит своих друзей украинскому языку: "Я не имею украинского происхождения, но у меня есть украинское сердце". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое россиян читают на крыле БПЛА надпись "Когда-то наши танки дойдут до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВИДЕО

Автор: 

Индонезия (141) украинский язык (1198)


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Топ комментарии
+25
Зразу видно, що не москаль. Успіху тобі!
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14.07.2025 12:56 Ответить
+22
Це доводить бидлодеградацію всіх " а нам так удобно гАварить" , " мы так привыкли".
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14.07.2025 12:58 Ответить
+17
кацапня з засраних підгузників в Україні живе,
а мову вивчити не спромоглася,
а один індонезієсь зміг...
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14.07.2025 12:59 Ответить
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Зразу видно, що не москаль. Успіху тобі!
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14.07.2025 12:56 Ответить
Це доводить бидлодеградацію всіх " а нам так удобно гАварить" , " мы так привыкли".
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14.07.2025 12:58 Ответить
кацапня з засраних підгузників в Україні живе,
а мову вивчити не спромоглася,
а один індонезієсь зміг...
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14.07.2025 12:59 Ответить
головне не вивчити, а розмовляти українською!
я в Київі практично не чую української від школярів,
між собою 90% абщаются руснявою
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14.07.2025 13:06 Ответить
головне - бажання.
нема бажання? - нема мови.
у індонезійця воно було.
у притрушеної кацапні в Україні? - не було ніколи.
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14.07.2025 13:19 Ответить
так, багато дорослих перейшли на українську, але не вдома і не з дітьми
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14.07.2025 14:06 Ответить
Молодець !!!
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14.07.2025 13:00 Ответить
Чудовий хлопець, я розумію його українську краще, ніж англієць зрозуміє мою англійську.
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14.07.2025 13:02 Ответить
Приємно.
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14.07.2025 13:05 Ответить
зате, зараз, тут на цензорі, повно імбецилів, що принципово пердять кацапською.
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14.07.2025 13:06 Ответить
❤️👍👍👍🙏Дякуем ,красавчік
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14.07.2025 13:07 Ответить
Поважаю розумних та тих, хто вміє і хоче навчатись! Удачі тобі, друг!
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14.07.2025 13:09 Ответить
Дивлячись на хлопця стає соромно що в нас "гаварят па адескі і па данбаскі"
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14.07.2025 13:11 Ответить
Ну стоит отдать должное, литературный украинский язык - легкий и певучий. Его сложно не выучить.

Украинский язык приятно слушать, благодаря переводам hdrezka, которые на порядок качественнее и прикольнее москальских. Всегда выбираю его, если нет дубляжа. А старые мультики на ICTV вообще улет.

А говорить на украинском мерзко, благодаря деятельности некоего Тараса Кремiня, который вместо создания конкурентоспособного контента - пытался вызвать любовь пистолетом у виска, что роднит сей процесс с изнасилованием и вызывает отторжение.
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14.07.2025 13:13 Ответить
Тунгусе, сери деінде на болотах своєю свинособачою методичкою, тут тобі не подадуть.
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14.07.2025 13:20 Ответить
Гарно індонез сказав :".. російськомовні з України - це тупі ледарі.."..
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14.07.2025 13:53 Ответить
Мабуть в нього Україномовна чєлюсть від народження,бо я не можу пояснити чому наші люди які живуть в Україні 30 років не можуть вивчити солов'їну,а інші довбойоби ще і їх захищають,мол на фронтє ЗСУ все па русскі разгаварівают і па етому і я буду прадалжать слушать Кадишову і размавлять па русскі(((
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14.07.2025 13:15 Ответить
А правнуки кацапського бидла, завезеного в телятниках після Голодомору, до цього часу так і штокають і какають.
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14.07.2025 13:26 Ответить
Вiн нi Колiн, вiн - Мiколiн!
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14.07.2025 13:37 Ответить
Стережися кацапських туристів, Коліне - вони підступні і падлючі, їхня кінцева зупинка - "канцерт кабздона". Шануйся і завітай до нас.
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14.07.2025 13:45 Ответить
Я якось у чат-рулетка зустрів канадця японського походження який трохи розмовляв українською тому що багато сусідів-українці.Взагалі з початком великої війни зацікавленість у нашій культурі і мові значно зросла.Багато іноземців зараз можуть принаймні декілька слів сказати українською.
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14.07.2025 13:46 Ответить
 
 